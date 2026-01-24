FMGE Result 2026: इंतजार खत्म! NBEMS जल्द जनवरी सेशन का रिजल्ट natboard.edu.in पर करेगा जारी, ऐसे करें डाउनलोड

FMGE Result 2026 Releasing Soon: नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन (FMGE) 2026 जनवरी सेशन की परीक्षा में शामिल होने वाले जो उम्मीदवार रिजल्ट जारी होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए यह लेख महत्वपूर्ण है. दरअसल, एनबीईएमएस की ओर से जल्द ही अपनी आधिकारिक वेबसाइट natboard.edu.in या परिणाम पोर्टल nbe.edu.in पर एफएमजीई 2026 परीक्षा का रिजल्ट जारी किया जाएगा. ऑफिशियल पोर्टल पर परिणाम अपलोड होने के बाद उम्मीदवार उसे लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज कर डाउनलोड कर सकेंगे.

इस दिन हुई थी परीक्षा

एनबीईएमएस की ओर से एफएमजीई 2026 परीक्षा देश भर के निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर 17 जनवरी, 2026 को आयोजित की गई थी. हालांकि, एनबीईएमएस रिजल्ट 17 फरवरी, 2026 तक जानी होने की उम्मीद है. वहीं, ऑफिशियल पोर्टल पर परिणाम पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किया जाएगा.

जानकारी के लिए बता दें, NBEMS, नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) के तहत कार्य करता है. वहीं, एफएमजीई (FMGE) एक राष्ट्रीय स्तर की लाइसेंसिंग और एक अनिवार्य स्क्रीनिंग परीक्षा है, जिसे एनबीईएमएस (NBEMS) द्वारा भारत के बाहर से बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी (MBBS) की डिग्री हासिल करने वाले उम्मीदवारों के योग्यता का मूल्यांकन करने हेतु आयोजित किया जाता है.

FMGE का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कैंडिडेट भारत में मेडिकल प्रैक्टिस करने के लिए आवश्यक मानकों को पूरा करते हैं या नहीं. NBEMS की ओर से FMGE की परीक्षा साल में 2 बार जून और दिसंबर महीने में आयोजित की जाती है.

FMGE 2026 इंपोर्टेंट डेट्स

रजिस्ट्रेशन - 14 नवंबर, 2025 (दोपहर 03:00 बजे) से 04 दिसंबर, 2025 (रात 11:55 बजे तक)

एडमिट कार्ड - 14 जनवरी, 2026

एग्जाम - 17 जनवरी, 2026

रिजल्ट - 17 फरवरी, 2026 (अनुमानित)

ऐसे चेक कर सकेंगे रिजल्ट-

ऑफिशियल पोर्टल पर एनबीईएमएस एफएमजीई 2026 रिजल्ट अपलोड होने के बाद उम्मीदवार उसे निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो कर चेक कर सकेंगे.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट natboard.edu.in पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें और सबमिट कर दें.

फिर रिजल्ट आपके स्क्रीन पर खुल जाएगा.

रिजल्ट को चेक करने के बाद डाउनलोड कर लें.

भविष्य के लिए रिजल्ट का प्रिंट आउट निकाल लें.

आधिकारिक वेबसाइट लिंक

