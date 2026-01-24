Advertisement
trendingNow13084870
Hindi Newsशिक्षाFMGE Result 2026: इंतजार खत्म! NBEMS जल्द जनवरी सेशन का रिजल्ट natboard.edu.in पर करेगा जारी, ऐसे करें डाउनलोड

FMGE Result 2026: इंतजार खत्म! NBEMS जल्द जनवरी सेशन का रिजल्ट natboard.edu.in पर करेगा जारी, ऐसे करें डाउनलोड

FMGE Result 2026 Expected Date: नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS)  जल्द ही अपनी आधिकारिक वेबसाइट natboard.edu.in पर फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन (FMGE) 2026 जनवरी सत्र परीक्षा का परिणाम जारी करेगा.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Jan 24, 2026, 04:00 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

FMGE Result 2026: इंतजार खत्म! NBEMS जल्द जनवरी सेशन का रिजल्ट natboard.edu.in पर करेगा जारी, ऐसे करें डाउनलोड

FMGE Result 2026 Releasing Soon: नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन (FMGE) 2026 जनवरी सेशन की परीक्षा में शामिल होने वाले जो उम्मीदवार रिजल्ट जारी होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए यह लेख महत्वपूर्ण है. दरअसल, एनबीईएमएस की ओर से जल्द ही अपनी आधिकारिक वेबसाइट natboard.edu.in या परिणाम पोर्टल nbe.edu.in पर एफएमजीई 2026 परीक्षा का रिजल्ट जारी किया जाएगा. ऑफिशियल पोर्टल पर परिणाम अपलोड होने के बाद उम्मीदवार उसे लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज कर डाउनलोड कर सकेंगे. 

इस दिन हुई थी परीक्षा 
एनबीईएमएस की ओर से एफएमजीई 2026 परीक्षा देश भर के निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर 17 जनवरी, 2026 को आयोजित की गई थी. हालांकि, एनबीईएमएस रिजल्ट 17 फरवरी, 2026 तक जानी होने की उम्मीद है. वहीं, ऑफिशियल पोर्टल पर परिणाम पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किया जाएगा. 

जानकारी के लिए बता दें, NBEMS, नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) के तहत कार्य करता है. वहीं, एफएमजीई (FMGE) एक राष्ट्रीय स्तर की लाइसेंसिंग और एक अनिवार्य स्क्रीनिंग परीक्षा है, जिसे एनबीईएमएस (NBEMS) द्वारा भारत के बाहर से बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी (MBBS) की डिग्री हासिल करने वाले उम्मीदवारों के योग्यता का मूल्यांकन करने हेतु आयोजित किया जाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: SSC CHSL Tier 1 Result 2025: किसी भी पल ssc.gov.in पर जारी होगा रिजल्ट, इन आसान स्टेप्स से डाउनलोड करें स्कोरकार्ड

FMGE का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कैंडिडेट भारत में मेडिकल प्रैक्टिस करने के लिए आवश्यक मानकों को पूरा करते हैं या नहीं. NBEMS की ओर से FMGE की परीक्षा साल में 2 बार जून और दिसंबर महीने में आयोजित की जाती है. 

FMGE 2026 इंपोर्टेंट डेट्स 

  • रजिस्ट्रेशन - 14 नवंबर, 2025 (दोपहर 03:00 बजे) से 04 दिसंबर, 2025 (रात 11:55 बजे तक)

  • एडमिट कार्ड -  14 जनवरी, 2026 

  • एग्जाम - 17 जनवरी, 2026

  • रिजल्ट - 17 फरवरी, 2026 (अनुमानित)

ऐसे चेक कर सकेंगे रिजल्ट-
ऑफिशियल पोर्टल पर एनबीईएमएस एफएमजीई 2026 रिजल्ट अपलोड होने के बाद उम्मीदवार उसे निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो कर चेक कर सकेंगे. 

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट natboard.edu.in पर जाएं.

  • होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें. 

  • इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें और सबमिट कर दें. 

  • फिर रिजल्ट आपके स्क्रीन पर खुल जाएगा.

  • रिजल्ट को चेक करने के बाद डाउनलोड कर लें. 

  • भविष्य के लिए रिजल्ट का प्रिंट आउट निकाल लें.

आधिकारिक वेबसाइट लिंक

ये भी पढ़ें: Supreme Court Recruitment 2026: सुप्रीम कोर्ट में सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका, लॉ क्लर्क पदों पर भर्ती शुरू, 1 लाख होगी मंथली सैलरी

About the Author
author img
Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

TAGS

FMGE Result 2026

Trending news

'मुंब्रा को हरा बना देंगे' वाली AIMIM पार्षद सहर शेख की उड़ी नींद, कहा- माफ करो
Mumbai News
'मुंब्रा को हरा बना देंगे' वाली AIMIM पार्षद सहर शेख की उड़ी नींद, कहा- माफ करो
देशभक्ति पर उपदेश देने की जरूरत नहीं... राज्यपाल के रवैये पर स्टालिन ने साधा निशाना
MK Stalin
देशभक्ति पर उपदेश देने की जरूरत नहीं... राज्यपाल के रवैये पर स्टालिन ने साधा निशाना
मान सरकार की ऐतिहासिक पहल: गणतंत्र दिवस पर गुरु तेग बहादुर साहिब को समर्पित झांकी
punjab on republic day
मान सरकार की ऐतिहासिक पहल: गणतंत्र दिवस पर गुरु तेग बहादुर साहिब को समर्पित झांकी
'कांग्रेस लाइन नहीं की क्रॉस...',पार्टी में छिड़ी अनबन के बीच बोले शशि थरूर
Kerala News
'कांग्रेस लाइन नहीं की क्रॉस...',पार्टी में छिड़ी अनबन के बीच बोले शशि थरूर
भावना नहीं-पहचान है 'प्रेम', संविधान के हर पन्ने पर क्यों लिखा है ये 'PREM' शब्द?
Indian Constitution
भावना नहीं-पहचान है 'प्रेम', संविधान के हर पन्ने पर क्यों लिखा है ये 'PREM' शब्द?
‘करप्शन और परिवारवाद का खेल खत्म’- तमिलनाडु से मोदी का बड़ा दावा, NDA जनता की पसंद
Tamil Nadu Elections
‘करप्शन और परिवारवाद का खेल खत्म’- तमिलनाडु से मोदी का बड़ा दावा, NDA जनता की पसंद
इंजीनियर रशीद को मिली 'पैरोल'; जेल से जाएंगे पार्लियामेंट, इस बार कौन उठाएगा खर्च?
Engineer Rashid
इंजीनियर रशीद को मिली 'पैरोल'; जेल से जाएंगे पार्लियामेंट, इस बार कौन उठाएगा खर्च?
परीक्षा से पहले आग में झोंकी मार्कशीट, करियर नहीं सेवा चुनी; विनायक कैसे बने विनोबा?
Vinoba Bhave Story
परीक्षा से पहले आग में झोंकी मार्कशीट, करियर नहीं सेवा चुनी; विनायक कैसे बने विनोबा?
'आपके जीवन में बसंत आ रहा...',PM ने शुरू किया 61 हजार छात्रों के जीवन का नया चैप्टर
PM Modi
'आपके जीवन में बसंत आ रहा...',PM ने शुरू किया 61 हजार छात्रों के जीवन का नया चैप्टर
जनता के हाथ में तिजोरी, राजा बना सेवक! 1939 में ही लिख दिया था अपना 'संविधान'
raja balasaheb pant
जनता के हाथ में तिजोरी, राजा बना सेवक! 1939 में ही लिख दिया था अपना 'संविधान'