वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति कितने पढ़े-लिखे? जानिए किस स्कूल और कॉलेज से की पढ़ाई लिखाई

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति कितने पढ़े-लिखे? जानिए किस स्कूल और कॉलेज से की पढ़ाई लिखाई

FM Nirmala Sitharaman Husband Parkala Prabhakar Education: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी, रविवार को केंद्रीय बजट 2026-27 पेश कर रही हैं. ये उनका लगातार 9वां बजट होगा. उनके पति का नाम परकला प्रभाकर है. निर्मला सीतारमण के पति परकला प्रभाकर कितने पढ़े-लिखे हैं, कहां से उन्होंने स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई की है? आइए जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Feb 01, 2026, 12:01 PM IST
FM Nirmala Sitharaman Husband Parkala Prabhakar Education: लगातार 9वीं बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आम बजट पेश किया जा रहा है. 1 फरवरी, रविवार को सीतारमण 2026-27 का केंद्रीय बजट पेश कर रही हैं. निजी जीवन में निर्मला सीतारमण का एक छोटा सा परिवार है जिसमें पति परकला प्रभाकर, बेटी वांग्मयी और दामाद प्रतीक दोशी हैं. वित्त मंत्री निर्मला ने जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में मास्टर डिग्री हासिल की है. अर्थशास्त्र में ग्रेजुएशन डिग्री के लिए तिरुचिरापल्ली के सीतालक्ष्मी रामास्वामी कॉलेज में पढ़ाई की है. नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से M.phil भी हासिल किया है. भारतीय अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ के मामले में प्रसिद्ध वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति कितने पढ़े-लिखे हैं? आइए इसके बारे में जानते हैं.

सीतारमण और उनके पति की कॉलेज में हुई थी मुलाकात

भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और उनके पति परकला प्रभाकर दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और पढ़ाई के दौरान दोनों की मुलाकात हुई थी. दोनों दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) में पढ़ाई के दौरान मिले थे. दोनों ने 12 सितंबर 1986 को शादी की थी जिसके बाद उनकी एक बेटी है और उसकी शादी प्रतीक दोशी से हुई है. 

कितने पढ़े-लिखे हैं निर्मला सीतारमण के पति

सीतारमण के पति परकला प्रभाकर आंध्र प्रदेश के नरसपुरम के रहने वाले हैं जो एक अर्थशास्त्री और टिप्पणीकार हैं. दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) से उन्होंने अर्थशास्त्र की पढ़ाई की है. विजयवाड़ा के आंध्र लोयोला कॉलेज से बीए डिग्री हासिल करने के बाद जेएनयू से एमए और एम.फिल. डिग्री हासिल की है. इसके बाद उन्होंने लंदन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र में पीएचडी डिग्री हासिल की है. लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाई करने के बाद उन्होंने राजनीतिक टिप्पणीकार और अर्थशास्त्री के रूप में अपना करियर बनाया.

ये भी पढ़ें- Education and Jobs Budget 2026 Live Updates: 9वीं बार निर्मला सीतारमण पेश कर रही केंद्रीय बजट 2026-27, शिक्षा और रोजगार के लिए ये बड़े ऐलान

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...

Nirmala Sitharaman husband

