Puzzle Lovers ध्यान दें! संतरा खाते बंदर की फोटो में छिपे हैं 3 राज, 60 सेकंड में खोजें अंतर

Find The Difference Between Two Photos: सिर्फ 60 सेकंड में अपनी नजर और दिमाग का टेस्ट लीजिए. खबर में दी गई इस तस्वीर में एक बंदर संतरा खाते हुए नजर आ रहा है, लेकिन ध्यान से देखने पर इसमें तीन छोटे-छोटे अंतर छिपे हैं जिन्हें पकड़ पाना आसान नहीं है. पहली नजर में तो दोनों तस्वीरें आपको एक जैसी लगेंगी, लेकिन थोड़ी गहराई से देखने पर फर्क साफ झलकने लगेगा. ऐसे में अगर आप खुद को इस तरह के खेलों में एक्पर्ट मानते हैं तो तय समय सीमा के अंदर इन अंतरों को खोजें.
यह पहेली न सिर्फ आपकी ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ाती है, बल्कि ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को भी मजबूत करने में मदद करती है. चलिए फिर तैयार हो जाइए और टाइमर चालू कर दें और चेक करें खुद से पूरी ईमानदारी के साथ कि क्या आप 60 सेकंड में संतरा खाते बंदर की तस्वीर में छिपे तीन अंतर को ढूंढ पाते हैं? आपक समय शुरू होता है अब..
टाइम ओवर..रूक जाएं. उम्मीद है आपने घड़ी में टाइम सेट करके इस खेल को खेला होगा. अगर आपने 1 मिनट के अंदर तीनों अंतर को खोज लिया है तो आपको बहुत बधाई. वकाई आपका दिमाग और निगाहें काफी तेजा हैं. हालांकि, अगर आप अंतर नहीं खोज पाएं हैं तो चलिए फिर आपको इसका जवाब भी बता देते हैं.
ये रहा जवाब
बंदर की इन फोटोज में पहला अंतर है. बंदर की ऊंगली. ध्यान से देखिए एक फोटो में ऊंगली मुड़ी नहीं है जबकि दूसरे में मुड़ी हुई है. दूसरा अंतर है बंदर के कान के आगे वाले बाल. एक फोटो में बाल है सफेद रंग का है. वहीं, दूसरी तस्वीर में भूरे रंग का. फोटो में तीसरा और आखिरी अंतर है बंदर का मुंह. एक में लाइन बड़ी है जबकि दूसरे में मुंह का डिजाइन छोटा है.