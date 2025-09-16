Spot The Difference Puzzle: बेहद मुश्किल है इस फोटो में 3 अंतर को खोजना, सिर्फ जीनियस ही दे पाएंगे जवाब, 90 सेकंड का है समय
Spot The Difference Puzzle: बेहद मुश्किल है इस फोटो में 3 अंतर को खोजना, सिर्फ जीनियस ही दे पाएंगे जवाब, 90 सेकंड का है समय

Find 3 Differences Between Two Pictures : अगर आपको फोटो में अंतर खोजने वाले खेल पसंद है तो इस फोटो में छुपे तीन अंतर को 90 सेकंड में खोज कर दिखाएं. 

Sep 16, 2025, 11:45 AM IST
Spot The Difference Puzzle: बेहद मुश्किल है इस फोटो में 3 अंतर को खोजना, सिर्फ जीनियस ही दे पाएंगे जवाब, 90 सेकंड का है समय

Spot the Difference Puzzle: कई लोगों को घर पर बैठकर गेम खेलना काफी पसंद आता है. ऐसे में रोजाना हम आपके लिए फोटो में अंतर खोजने वाले खेल लेकर आते हैं. इस तरह के खेलों ना सिर्फ मनोरंजन होता है बल्कि इससे आपके दिमाग और आंखों की एक्सरसाइज भी होती है. ऐसे में आज हम लेकर आए हैं दो कॉकरोच की फोटो जिसमें कुल 3 अंतर है, लेकिन ये काफी मुश्किल है. अगर आपको लगता है कि आप जीनियस हैं तो आप इन फोटो में छूपे 3 अंतर को खोजें, जिसके लिए आपके पास 10 या 20 सेकंड नहीं बल्कि पूरे 90 सेकंड हैं. चलिए अब अपने घड़ी में टाइम देख लीजिए और खेल को शुरू कीजिए..आपका समय शुरू होता है अब.. 

Spot The Difference: आंखें तेज और माइंड है शार्प? तो 15 सेकंड में बताएं फोटो में छुपे तीन अंतर, एक तो बेहद मुश्किल

90.......20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 ..(आपका समय हुआ समाप्त)

हमने यहां खबर पूरे समय को नहीं लिखा है, लेकिन उम्मीद है कि आपने 90 सेकंड के हिसाब से ही इन अंतर को खोजा होगा. अगर आपने सारे जवाब दिए गए टाइम के अंदर खोज लिया है तो आपको सैल्यूट है क्योंकि वकाई ये एक कठिन पज्जल है और इतने टाइम में इसे खोजना काफी मुश्किल था. ऐसे में ये तो साबित हो गया कि आपकी निगाहें और दिमाग दोनों तेज है. 

ये रहा जवाब
हालांकि, जो फोटो में अंतर नहीं खोज पाएं है उनके लिए जवाब भी हम लेकर आए हैं. चलिए देखिए कहां-कहां है इन फोटो में अंतर. पहला अंतर है गुलाब के नीचे पत्तियां. एक फोटो में तीन पत्तियां हैं और दूसरी फोटो में सिर्फ दो. दूसरा अंतर है कॉकरोच में बना हुआ डिजाइन. एक में ज्यादा है तो दूसरे में कम है. तीसरा और आखिरी अंतर है कॉकरोच की जीभ. एक कॉकरोच की जीभ है जबकि दूसरे में नहीं है.  

Brain Test: फोटो में सिर्फ 3 अंतर; खोजना बेहद मुश्किल, जीनियस ही 10 सेकंड में दे पाएंगे जवाब

