Spot The Difference Puzzle: एक मिनट का है समय; खोजें फोटो में छुपे तीन अंतर, एक तो नजरों के ठीक सामने

Spot Difference Puzzle: फोटो में अंतर को खोजने जैसे वाले खेल आपको खेलना पसंद है तो ये आर्टिकल जरूर आपको पढ़ना चाहिए.आसान और बिल्कुल साधारण सी दिख रही इस तस्वीर में आपको तीन छुपे हुए अंतर को खोजना है. वैसे ऊपर से देखने में फोटो तो आपको काफी सिंपल नजर आ रही होगी. मन में भी ये चल रहा होगा कि ये तो बहुत आसान है. तुरंत अंतर खोज लेंगे, लेकिन आपको बता दें, तीनों अंतरों को खोजना इतना भी आसान नहीं है. अगर आप खुद को जीनियस समझते हैं तो 1 मिनट के अंदर फोटो में छुपे तीन अंतरों को खोजें.

Spot The Difference: फोटो में छुप हैं तीन अंतर, एक को खोजना तो 90% लोगों के लिए नामुमकिन!

आपका समय शुरू होता है अब..60........15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 ..(रूक जाएं..आपका टाइम ओवर हो गया है)

Add Zee News as a Preferred Source

उम्मीद है आपने पूरी ईमानदारी के साथ इस खेल को खेला होगा. अगर आपने एक मिनट के अंदर ही तीनों अंतर को खोज लिया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप ये नहीं कर पाएं तो चलिए आपको इस खेल का जवाब बता देते हैं. आप चाहे तो इस फोटो को दिखाकर अपने घरों में ये खेल, खेल सकते हैं.

यहां देखें जवाब

फोटो में और सबसे अंतर है कॉफी मग के ऊपरी हिस्से में बनी डिजाइन. ध्यान से देखिए काले रंग के ऊपर सफेद रंग से एक मग में दो लाइन है जबकि दूसरे मग में सिर्फ एक ही लाइन है. दूसरा अंतर है हॉट डॉग के पीछे हिस्से में प्लेट का हिस्सा. एक में प्लेट दिख रही है, लेकिन दूसरे में नहीं है. तीसरा और सबसे मुश्किल अंतर है हॉट डॉग के बाहरी हिस्से में बनी डिजाइन. एक में डिजाइन है, जबकि दूसरे में वो गायब है.

Spot The Difference: आंखें तेज और माइंड है शार्प? तो 15 सेकंड में बताएं फोटो में छुपे तीन अंतर, एक तो बेहद मुश्किल