Spot The Difference Puzzle: क्यूट पप्पी की इस फोटो में छूपे हैं तीन अंतर; 60 सेकंड का है टाइम, फटाफट खोजें जवाब

Find Differences Between Two Cute puppy Photos: क्यूट पप्पी की इस फोटो में कुल तीन अंतर छुपे हुए हैं. अगर आप खुद को इन खेलों में तेज मानते हैं तो पूरी ईमानदारी के साथ 1 मिनट में अंतर को खोजें.
Spot Difference Puzzle: अगर आपको फोटो में अंतर खोजने जैसे खेल खेलना पसंद है तो ये खबर आपके लिए मजेदार हो सकती है. इस आर्टिकल में हम आपके लिए लेकर आए हैं क्यूट पप्पी की दो फोटो जिसमें सिर्फ तीन हैं. अगर आपका माइंड शार्प है तो 60 सेकंड के अंदर फोटो में छुपे तीन अंतरों को खोज के दिखाएं. आपका समय शुरू होता है अब..
60........15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 ..(रूक जाए..आपका टाइम ओवर हो चुका है)
अगर आपने ईमानदारी के साथ तय सीमा के अंदर फोटो में छूपे तीनों अंतरों को खोज लिया है तो बहुत अच्छी बात है. इससे पता चलता है कि वाकई आपका माइंड शार्प है और आप इस तरह की खेलों में एक्सपर्ट हैं. हालांकि, अगर आप नहीं खोज पाए या फिर एक या दो ही अंतर ढूंढ पाएं हैं तो चलिए अब आपको सारे जवाब बता देते हैं.
ये रहा इस पहेली का जवाब
फोटो में पहला और आसान अंतर है लाल रंग के पेड़ में बने साइड कलर की. एक में लाइट कलर है जबकि दूसरे में नहीं है. अगले अंतर की बात करें तो डॉग के पीछे वाले पैर में कट का निशान है, लेकिन एक फोटो में कट का निशान नहीं है. तीसरे और आखिरी अंतर की बात करें तो पप्पी के नाक पर एक डिजाइन है जबकि दूसरे में सफेद रंग की डिजाइन नहीं है.