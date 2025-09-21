Spot The Difference Puzzle: क्यूट पप्पी की इस फोटो में छूपे हैं तीन अंतर; 60 सेकंड का है टाइम, फटाफट खोजें जवाब
Spot The Difference Puzzle: क्यूट पप्पी की इस फोटो में छूपे हैं तीन अंतर; 60 सेकंड का है टाइम, फटाफट खोजें जवाब

Find Differences Between Two Cute puppy Photos: क्यूट पप्पी की इस फोटो में कुल तीन अंतर छुपे हुए हैं. अगर आप खुद को इन खेलों में तेज मानते हैं तो पूरी ईमानदारी के साथ 1 मिनट में अंतर को खोजें. 

Written By  Muskan Chaurasia|Last Updated: Sep 21, 2025, 10:12 AM IST
Spot The Difference Puzzle: क्यूट पप्पी की इस फोटो में छूपे हैं तीन अंतर; 60 सेकंड का है टाइम, फटाफट खोजें जवाब

Spot Difference Puzzle: अगर आपको फोटो में अंतर खोजने जैसे खेल खेलना पसंद है तो ये खबर आपके लिए मजेदार हो सकती है. इस आर्टिकल में हम आपके लिए लेकर आए हैं क्यूट पप्पी की दो फोटो जिसमें सिर्फ तीन हैं. अगर आपका माइंड शार्प है तो 60 सेकंड के अंदर फोटो में छुपे तीन अंतरों को खोज के दिखाएं. आपका समय शुरू होता है अब..  

Brain Game: 10 सेकंड का है समय; शार्प माइंड है तो फटाफट खोजें फोटो में 8 छुपे अंतर

60........15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 ..(रूक जाए..आपका टाइम ओवर हो चुका है)

अगर आपने ईमानदारी के साथ तय सीमा के अंदर फोटो में छूपे तीनों अंतरों को खोज लिया है तो बहुत अच्छी बात है. इससे पता चलता है कि वाकई आपका माइंड शार्प है और आप इस तरह की खेलों में एक्सपर्ट हैं. हालांकि, अगर आप नहीं खोज पाए या फिर एक या दो ही अंतर ढूंढ पाएं हैं तो चलिए अब आपको सारे जवाब बता देते हैं.  

Optical Illusion: सिर्फ तेज दिमाग वाले बता पाएंगे फोटो में 5 अंतर, एक को ढूंढना तो बेहद मुश्किल!

ये रहा इस पहेली का जवाब
फोटो में पहला और आसान अंतर है लाल रंग के पेड़ में बने साइड कलर की. एक में लाइट कलर है जबकि दूसरे में नहीं है. अगले अंतर की बात करें तो डॉग के पीछे वाले पैर में कट का निशान है, लेकिन एक फोटो में कट का निशान नहीं है. तीसरे और आखिरी अंतर की बात करें तो पप्पी के नाक पर एक डिजाइन है जबकि दूसरे में सफेद रंग की डिजाइन नहीं है.

Muskan Chaurasia

वाराणसी की रहने वाली मुस्कान ज़ी न्यूज में एजुकेशन डेस्क का हिस्सा हैं. देशभर से जुड़ी शैक्षणिक नीतियों, परीक्षाओं, एडमिशन, करियर गाइडेंस और छात्रों से संबंधित खबरें लिखती हैं.

Spot the Difference PuzzleBrain Game

