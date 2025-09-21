Spot The Difference Puzzle: क्यूट पप्पी की इस फोटो में छूपे हैं तीन अंतर; 60 सेकंड का है टाइम, फटाफट खोजें जवाब

Spot Difference Puzzle: अगर आपको फोटो में अंतर खोजने जैसे खेल खेलना पसंद है तो ये खबर आपके लिए मजेदार हो सकती है. इस आर्टिकल में हम आपके लिए लेकर आए हैं क्यूट पप्पी की दो फोटो जिसमें सिर्फ तीन हैं. अगर आपका माइंड शार्प है तो 60 सेकंड के अंदर फोटो में छुपे तीन अंतरों को खोज के दिखाएं. आपका समय शुरू होता है अब..

Brain Game: 10 सेकंड का है समय; शार्प माइंड है तो फटाफट खोजें फोटो में 8 छुपे अंतर

60........15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 ..(रूक जाए..आपका टाइम ओवर हो चुका है)

Add Zee News as a Preferred Source

अगर आपने ईमानदारी के साथ तय सीमा के अंदर फोटो में छूपे तीनों अंतरों को खोज लिया है तो बहुत अच्छी बात है. इससे पता चलता है कि वाकई आपका माइंड शार्प है और आप इस तरह की खेलों में एक्सपर्ट हैं. हालांकि, अगर आप नहीं खोज पाए या फिर एक या दो ही अंतर ढूंढ पाएं हैं तो चलिए अब आपको सारे जवाब बता देते हैं.

Optical Illusion: सिर्फ तेज दिमाग वाले बता पाएंगे फोटो में 5 अंतर, एक को ढूंढना तो बेहद मुश्किल!

ये रहा इस पहेली का जवाब

फोटो में पहला और आसान अंतर है लाल रंग के पेड़ में बने साइड कलर की. एक में लाइट कलर है जबकि दूसरे में नहीं है. अगले अंतर की बात करें तो डॉग के पीछे वाले पैर में कट का निशान है, लेकिन एक फोटो में कट का निशान नहीं है. तीसरे और आखिरी अंतर की बात करें तो पप्पी के नाक पर एक डिजाइन है जबकि दूसरे में सफेद रंग की डिजाइन नहीं है.