Spot The Difference Puzzle: किचन में खाना बनाते हुए लड़की की इन तस्वीरों में छुपे हैं 3 अंतर, एक नजरों के ठीक सामने

Spot Difference Puzzle: क्या आपका दिमाग तेज है.. क्या निगाहें छोटी-छोटी बारीकियों को फटाफट खोज लेती हैं? अगर हां, तो ये ऑर्टिकल आपके है. इस खबर में हम आपके लिए लेकर आए हैं दो फोटो, जिसमें एक लड़की किचन में खाना बना रही है. दोनों फोटोज में कुल तीन अंतर हैं. ऐसे में आपके पास सिर्फ 90 सेकंड का वक्त है इन छुपे हुए अंतरों को खोजने के लिए. चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए पूरी ईमानदारी के साथ टाइम चेक करें और खोजना शुरू हो जाएं.

अगर दिमाग है तेज तो बताओ! क्लासरूम में छुपे 9 अंतर, एक को ढूंढना सबसे कठिन

90........20...15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 ..(आपका टाइम ओवर हो चुका है)

Add Zee News as a Preferred Source

उम्मीद है कि आपने 90 सेकंड के अंदर ही इन तस्वीरों में अंतर को ढूंढा होगा. अगर आपने तीनों अंतर को खोज लिया है तो आपको सबसे पहले बहुत बधाई. आप वकाई इस तरह के खेलों में बादशाह है. साथ ही आपका दिमाग और निगाहें भी तेज हैं. हालांकि, अगर आप तय समय में इन अंतरों को नहीं खोज पाएं है तो चलिए अब आपको जवाब बता देते हैं. जवाब जानने के बाद आप ये खेल अपने घर, परिवार और दोस्तों के साथ भी खेल सकते हैं.

ये रहा आंसर

पहले अंतर की बात करें तो, ये ठीक सामने है और सबसे आसान है. टेबल पर रखी नीले की बोतल पर एक फोटो में मिल्क लिखा हुआ है जबकि दूसरे में नहीं लिखा है. दूसरा अंतर भी सामने है, लेकिन अक्सर ऐसे लोगों को ध्यान नहीं जाता है. ये अंतर है लड़की के बाजू डिजाइन. एक बांह पर डिजाइन बनी है, दूसरे पर नहीं. वहीं, तीसरा और आखिरी अंतर है लड़की के बाल. एक फोटो दो लकीरें हैं बालों में जबकि दूसरे में सिर्फ एक है.

Optical Illusion: सिर्फ तेज दिमाग वाले बता पाएंगे फोटो में 5 अंतर, एक को ढूंढना तो बेहद मुश्किल!