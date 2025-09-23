Spot The Difference Puzzle: किचन में खाना बनाते हुए लड़की की इन तस्वीरों में छुपे हैं 3 अंतर, एक नजरों के ठीक सामने
Advertisement
trendingNow12933010
Hindi Newsशिक्षा

Spot The Difference Puzzle: किचन में खाना बनाते हुए लड़की की इन तस्वीरों में छुपे हैं 3 अंतर, एक नजरों के ठीक सामने

Find Differences Between Photos: किचन में खाना बना रही लड़की की इन तस्वीरों में तीन अंतर छुपे हैं. अगर आप खुद को बुद्धिमान समझते हैं और इस तरह के खेल में इंटरेस्ट है तो 90 सेकंड में खोजें तीन अंतर. 

Written By  Muskan Chaurasia|Last Updated: Sep 23, 2025, 06:29 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Spot The Difference Puzzle: किचन में खाना बनाते हुए लड़की की इन तस्वीरों में छुपे हैं 3 अंतर, एक नजरों के ठीक सामने

Spot Difference Puzzle: क्या आपका दिमाग तेज है.. क्या निगाहें छोटी-छोटी बारीकियों को फटाफट खोज लेती हैं? अगर हां, तो ये ऑर्टिकल आपके है. इस खबर में हम आपके लिए लेकर आए हैं दो फोटो, जिसमें एक लड़की किचन में खाना बना रही है. दोनों फोटोज में कुल तीन अंतर हैं. ऐसे में आपके पास सिर्फ 90 सेकंड का वक्त है इन छुपे हुए अंतरों को खोजने के लिए. चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए पूरी ईमानदारी के साथ टाइम चेक करें और खोजना शुरू हो जाएं. 

अगर दिमाग है तेज तो बताओ! क्लासरूम में छुपे 9 अंतर, एक को ढूंढना सबसे कठिन

90........20...15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 ..(आपका टाइम ओवर हो चुका है)

Add Zee News as a Preferred Source

उम्मीद है कि आपने 90 सेकंड के अंदर ही इन तस्वीरों में अंतर को ढूंढा होगा. अगर आपने तीनों अंतर को खोज लिया है तो आपको सबसे पहले बहुत बधाई. आप वकाई इस तरह के खेलों में बादशाह है. साथ ही आपका दिमाग और निगाहें भी तेज हैं. हालांकि, अगर आप तय समय में इन अंतरों को नहीं खोज पाएं है तो चलिए अब आपको जवाब बता देते हैं. जवाब जानने के बाद आप ये खेल अपने घर, परिवार और दोस्तों के साथ भी खेल सकते हैं. 

fallback

ये रहा आंसर
पहले अंतर की बात करें तो, ये ठीक सामने है और सबसे आसान है. टेबल पर रखी नीले की बोतल पर एक फोटो में मिल्क लिखा हुआ है जबकि दूसरे में नहीं लिखा है. दूसरा अंतर भी सामने है, लेकिन अक्सर ऐसे लोगों को ध्यान नहीं जाता है. ये अंतर है लड़की के बाजू डिजाइन. एक बांह पर डिजाइन बनी है, दूसरे पर नहीं. वहीं, तीसरा और आखिरी अंतर है लड़की के बाल. एक फोटो दो लकीरें हैं बालों में जबकि दूसरे में सिर्फ एक है.

Optical Illusion: सिर्फ तेज दिमाग वाले बता पाएंगे फोटो में 5 अंतर, एक को ढूंढना तो बेहद मुश्किल!

 

About the Author
author img
Muskan Chaurasia

वाराणसी की रहने वाली मुस्कान ज़ी न्यूज में एजुकेशन डेस्क का हिस्सा हैं. देशभर से जुड़ी शैक्षणिक नीतियों, परीक्षाओं, एडमिशन, करियर गाइडेंस और छात्रों से संबंधित खबरें लिखती हैं. जर्नलिज्म और मास कम्...और पढ़ें

TAGS

Spot the Difference PuzzleBrain Game

Trending news

विदा ले रहा है मानसून, मैदानों में लौटने लगी गर्मी, पहाड़ों के लिए राहत भरी खबर
weather update
विदा ले रहा है मानसून, मैदानों में लौटने लगी गर्मी, पहाड़ों के लिए राहत भरी खबर
'JK में सरकार चलाना तलवार की धार पर चलने जैसा', ऐसा क्यों बोले फारूक अब्दुल्लाह
jammu kashmir news
'JK में सरकार चलाना तलवार की धार पर चलने जैसा', ऐसा क्यों बोले फारूक अब्दुल्लाह
FIR-वारंट में नहीं लिखी जाएगी कास्ट, जातिगत रैलियों पर बैन; HC के निर्देश पर फैसला
DNA
FIR-वारंट में नहीं लिखी जाएगी कास्ट, जातिगत रैलियों पर बैन; HC के निर्देश पर फैसला
'सैटेलाइट बॉडीगार्ड' से खौफ में चीन-पाक! हवा में ध्वस्त हो जाएगा 'दुश्मन'
DNA Analysis
'सैटेलाइट बॉडीगार्ड' से खौफ में चीन-पाक! हवा में ध्वस्त हो जाएगा 'दुश्मन'
'I LOVE मोहम्मद' के नाम पर हो रही हिंसा के पीछे कौन? पुलिस एक्शन की निकाल रखी है काट
DNA
'I LOVE मोहम्मद' के नाम पर हो रही हिंसा के पीछे कौन? पुलिस एक्शन की निकाल रखी है काट
हफ्तेभर रहेगा शुष्क और गर्म मौसम, फिर बाय-बाय कर जाएगा मॉनसून; जानें ताजा अपडेट
weather update
हफ्तेभर रहेगा शुष्क और गर्म मौसम, फिर बाय-बाय कर जाएगा मॉनसून; जानें ताजा अपडेट
'उसके सपने बहुत बड़े हैं', 5 करोड़ मांग रही पत्नी को सुप्रीम कोर्ट ने क्या चेतावनी दी?
Supreme Court
'उसके सपने बहुत बड़े हैं', 5 करोड़ मांग रही पत्नी को सुप्रीम कोर्ट ने क्या चेतावनी दी?
'पीड़ित जैसा महसूस न करें...' H-1B-टैरिफ पर बोले थरूर, PM मोदी की तारीफ की
Shashi Tharoor
'पीड़ित जैसा महसूस न करें...' H-1B-टैरिफ पर बोले थरूर, PM मोदी की तारीफ की
जुबीन गर्ग के शव का दोबारा होगा पोस्टमार्टम, सबूत जुटाने सिंगापुर जाएगी असम पुलिस
Assam News in hindi
जुबीन गर्ग के शव का दोबारा होगा पोस्टमार्टम, सबूत जुटाने सिंगापुर जाएगी असम पुलिस
अहमदाबाद क्रैश में क्या दबाई जा रही सच्चाई? रडार पर सिविल एविएशन, SC क्या बोला?
Air India Plane crash
अहमदाबाद क्रैश में क्या दबाई जा रही सच्चाई? रडार पर सिविल एविएशन, SC क्या बोला?
;