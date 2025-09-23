Spot The Difference Puzzle: किचन में खाना बनाते हुए लड़की की इन तस्वीरों में छुपे हैं 3 अंतर, एक नजरों के ठीक सामने

Find Differences Between Photos: किचन में खाना बना रही लड़की की इन तस्वीरों में तीन अंतर छुपे हैं. अगर आप खुद को बुद्धिमान समझते हैं और इस तरह के खेल में इंटरेस्ट है तो 90 सेकंड में खोजें तीन अंतर.
Spot Difference Puzzle: क्या आपका दिमाग तेज है.. क्या निगाहें छोटी-छोटी बारीकियों को फटाफट खोज लेती हैं? अगर हां, तो ये ऑर्टिकल आपके है. इस खबर में हम आपके लिए लेकर आए हैं दो फोटो, जिसमें एक लड़की किचन में खाना बना रही है. दोनों फोटोज में कुल तीन अंतर हैं. ऐसे में आपके पास सिर्फ 90 सेकंड का वक्त है इन छुपे हुए अंतरों को खोजने के लिए. चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए पूरी ईमानदारी के साथ टाइम चेक करें और खोजना शुरू हो जाएं.
90........20...15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 ..(आपका टाइम ओवर हो चुका है)
उम्मीद है कि आपने 90 सेकंड के अंदर ही इन तस्वीरों में अंतर को ढूंढा होगा. अगर आपने तीनों अंतर को खोज लिया है तो आपको सबसे पहले बहुत बधाई. आप वकाई इस तरह के खेलों में बादशाह है. साथ ही आपका दिमाग और निगाहें भी तेज हैं. हालांकि, अगर आप तय समय में इन अंतरों को नहीं खोज पाएं है तो चलिए अब आपको जवाब बता देते हैं. जवाब जानने के बाद आप ये खेल अपने घर, परिवार और दोस्तों के साथ भी खेल सकते हैं.
ये रहा आंसर
पहले अंतर की बात करें तो, ये ठीक सामने है और सबसे आसान है. टेबल पर रखी नीले की बोतल पर एक फोटो में मिल्क लिखा हुआ है जबकि दूसरे में नहीं लिखा है. दूसरा अंतर भी सामने है, लेकिन अक्सर ऐसे लोगों को ध्यान नहीं जाता है. ये अंतर है लड़की के बाजू डिजाइन. एक बांह पर डिजाइन बनी है, दूसरे पर नहीं. वहीं, तीसरा और आखिरी अंतर है लड़की के बाल. एक फोटो दो लकीरें हैं बालों में जबकि दूसरे में सिर्फ एक है.
