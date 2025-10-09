Advertisement
Spot The Difference: चाय और बिस्कट की इस फोटो में फटाफट खोजें तीन अंतर, 1 मिनट का है समय

Spot The Difference in Photo: अगर आपको लगता है आप दिमाग तेज है और इस तरह के खेलों में आप एक्सपर्ट हैं तो 1 मिनट के अंदर इस फोटो में तीन अंतर को खोजें. 

Written By  Muskan Chaurasia|Last Updated: Oct 09, 2025, 11:46 PM IST
Spot The Difference: चाय और बिस्कट की इस फोटो में फटाफट खोजें तीन अंतर, 1 मिनट का है समय

Find The Difference Between Two Photos: अगर आप घर बैठे मोबाइल पर गेम खेलना पसंद करते हैं तो उम्मीद है आपको ये खेल भी जरूर पसंद आएगा. ये गेम है फोटो में छुपे अंतर को खोजने का. इस ऑर्टिकल में हम आपके लिए लेकर आए हैं दो फोटो जिसमें चाय और बिस्कुट आपको नजर आ रही है, लेकिन साधारण से दिखनी वाली इन फोटो में कुल तीन अंतर छुपे हैं. आपके पास 1 मिनट का समय है इन अंतरों को खोजने के लिए..चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं.  

उम्मीद है आपने पूरी ईमानदारी के साथ टाइम सेट कर लिया होगा. आपका समय शुरू होता है अब 60, 59, 58,..30, 29, 28,............10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 (टाइम ओवर)

Reasoning Question: एक लाइन में A, B, C, D, E हैं..B, C के बाएं है और A, D के दाएं है; E सबसे दाएं है तो बताओ बीच में कौन?

उन सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, जिन्होंने 60 सेकंड के अंदर फोटो में छुपे तीन अंतर को खोज लिया है. वकाई आप इस तरह की खेलों में एक्सपर्ट हैं.  हालांकि, अगर आप अंतर नहीं खोज पाएं हैं तो परेशान नहीं होने की जरूरत नहीं है. इस खबर में हम आपके लिए सारे जवाब भी लेकर आए हैं, जिसे देखकर आप इस खेल को अपने घर और दोस्तों के साथ भी खेल सकते हैं. 

ये रहा जवाब 
पहला अंतर है प्लेट के बाहर रखे छोटे से बिस्कुट पर बना हुआ डिजाइन. एक में दो लाइनें हैं जबकि दूसरे में सिर्फ एक ही लाइन है. फोटो में दूसरा अंतर है कैटली के ऊपर बनी कैप. एक में डिजाइन अंदर की और है जबकि दूसरे में बाहर की ओर. तीसरा और आखिरी अंतर है कैटली और चाय के बीच गैप. एक में सफेद रंग दिखाई दे रहा है. जबकि दूसरे फोटो में वो रंग गायब है. आपको समझ आए इसलिए फोटो को अलग से हाइलाइट किया है. 

Brain Game: टाइम है सिर्फ 10 सेकंड; दिमाग है शार्प तो फटाफट तस्वीर में खोजें 6 छुपे अंतर

