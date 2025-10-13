Spot The Difference: खुद को समझते हैं बुद्धिमान? तो 30 सेकंड के अंदर खोजें डस्टबिन की बैग में छिपे 3 अंतर

Find The Difference Between Two Photos: अगर आप घर बैठे ऑनलाइन गेम खेलना पसंद करते हैं, तो ये आर्टिकल आपके लिए हो सकती है. इस खबर में हम आपके लेकर आए हैं दो फोटोज, जिनमें कुल 3 अंतर छिपे हुए हैं. अगर आप खुद को इन खेलों में एक्सपर्ट समझते हैं तो 30 सेकंड के अंदर इन अंतरों को खोजें. आपका समय अब शुरू होता है.

उम्मीद है आपने घड़ी में टाइम सेट कर लिया होगा (30, 29, 28,............10,9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0) (समय समाप्त)

अगर आपने 30 सेकंड के अंदर फोटो में छिपे अंतर को खोज लिया है तो आपको बहुत-बहुत बधाई. ये साबित करता है कि आप वकाई काफी तेज हैं और आपके आंखों की रोशनी भी काफी अच्छी है. हालांकि, अगर आप तय समय में सही जवाब देने में असमर्थ रहे हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. नीचे खबर में हम आपके लिए इस सवाल का जवाब भी लेकर आए हैं, जिसे आप अपने घर में परिवार वालों और दोस्तों के साथ भी खेल सकते हैं.

यहां देखें जवाब

इन फोटोज में पहला और सबसे आसान अंतर है. हरे रंग के डस्टबिन में रखा हुए पीले रंग का कागाज, दोनों तस्वीर में ध्यान से देखिए एक में लाइनें अधिक है, जबकि दूसरे में कम हैं. फोटो में दूसरा अंतर है नीले कलर के डस्टबिन का हैंडल. एक में डिजाइन अलग है तो दूसरे में अलग. वहीं, तीसरा और आखिरी अंतर है लाल रंग के बैग की परछाई. एक में परछाई ज्यादा बन रही है, जबकि दूसरे में कम.

