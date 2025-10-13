Advertisement
शिक्षा

Spot The Difference: खुद को समझते हैं बुद्धिमान? तो 30 सेकंड के अंदर खोजें डस्टबिन की बैग में छिपे 3 अंतर

Spot The Difference in Photo: इस आर्टिकल में दो फोटोज दी गई है, जिनमें कुल तीन अंतर हैं. अगर आप खुद को बुद्धिमान समझते हैं तो फोटो में छिपे अंतरों को खोजकर दिखाएं. 

Written By  Muskan Chaurasia|Last Updated: Oct 13, 2025, 01:25 PM IST
Spot The Difference: खुद को समझते हैं बुद्धिमान? तो 30 सेकंड के अंदर खोजें डस्टबिन की बैग में छिपे 3 अंतर

Find The Difference Between Two Photos: अगर आप घर बैठे ऑनलाइन गेम खेलना पसंद करते हैं, तो ये आर्टिकल आपके लिए हो सकती है. इस खबर में हम आपके लेकर आए हैं दो फोटोज, जिनमें कुल 3 अंतर छिपे हुए हैं. अगर आप खुद को इन खेलों में एक्सपर्ट समझते हैं तो 30 सेकंड के अंदर इन अंतरों को खोजें. आपका समय अब शुरू होता है. 

उम्मीद है आपने घड़ी में टाइम सेट कर लिया होगा (30, 29, 28,............10,9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0) (समय समाप्त)

अगर आपने 30 सेकंड के अंदर फोटो में छिपे अंतर को खोज लिया है तो आपको बहुत-बहुत बधाई. ये साबित करता है कि आप वकाई काफी तेज हैं और आपके आंखों की रोशनी भी काफी अच्छी है. हालांकि, अगर आप तय समय में सही जवाब देने में असमर्थ रहे हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. नीचे खबर में हम आपके लिए इस सवाल का जवाब भी लेकर आए हैं, जिसे आप अपने घर में परिवार वालों और दोस्तों के साथ भी खेल सकते हैं. 

Spot The Difference: आंखें तेज और माइंड है शार्प? तो 15 सेकंड में बताएं फोटो में छुपे तीन अंतर, एक तो बेहद मुश्किल

यहां देखें जवाब
इन फोटोज में पहला और सबसे आसान अंतर है. हरे रंग के डस्टबिन में रखा हुए पीले रंग का कागाज, दोनों तस्वीर में ध्यान से देखिए एक में लाइनें अधिक है, जबकि दूसरे में कम हैं. फोटो में दूसरा अंतर है नीले कलर के डस्टबिन का हैंडल. एक में डिजाइन अलग है तो दूसरे में अलग. वहीं, तीसरा और आखिरी अंतर है लाल रंग के बैग की परछाई. एक में परछाई ज्यादा बन रही है, जबकि दूसरे में कम.   

Spot The Difference: दिमाग है तेज? 20 सेकंड में ढूंढ कर दिखाएं फोटो में छुपे 5 अंतर, एक को खोजना तो बेहद मुश्किल

About the Author
Muskan Chaurasia

वाराणसी की रहने वाली मुस्कान ज़ी न्यूज में एजुकेशन डेस्क का हिस्सा हैं. देशभर से जुड़ी शैक्षणिक नीतियों, परीक्षाओं, एडमिशन, करियर गाइडेंस और छात्रों से संबंधित खबरें लिखती हैं. जर्नलिज्म और मास कम्...और पढ़ें

puzzleBrain quiz

