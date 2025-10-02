Advertisement
Hindi Newsशिक्षा

Spot The Difference: 1 मिनट का है वक्त; करें ब्रेन टेस्ट, फटाफट खोजें फोटो में छुपे तीन अंतर

Spot The Difference: अगर आपको लगता है कि आपका दिमाग तेज है और आपको फोटो में अंतर खोजने वाले खेल पसंद हैं? तो ये खबर आपके लिए हो सकती है. 

Written By  Muskan Chaurasia|Last Updated: Oct 02, 2025, 04:57 PM IST
Spot The Difference: 1 मिनट का है वक्त; करें ब्रेन टेस्ट, फटाफट खोजें फोटो में छुपे तीन अंतर

Find The Difference Between Two Photos: रोजाना हम आपके लिए फोटो में अंतर खोजने वाले खेल लेकर आते हैं. अगर आपको लगता है कि आपका दिमाग तेज और आंखों की पावर बिल्कुल ठीक है तो ये गेम आप खेल सकते हैं. इस खबर में हम आपके लिए लेकर आए हैं दो फोटोज, जिसमें कुल तीन अंतर, जिसे आपको 1 मिनट के समय के अंदर खोजना है. अगर आप तय समय के अंदर अंतरों को खोज लेते हैं तो इसका मतलब होगा कि आप वाकई बुद्धिमान है. चलिए बिना किसी देरी के इस खेल को शुरू करते हैं. 

Spot The Difference Puzzle: किचन में खाना बनाते हुए लड़की की इन तस्वीरों में छुपे हैं 3 अंतर, एक नजरों के ठीक सामने

आपका समय शुरू होता है अब..60, 59, 58,............10,9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 (टाइम ओवर रूक जाइए)

उम्मीद है आपने ईमानदारी के साथ तय सीमा के अंदर इस खेल को खेला होगा. अगर आपने तीनों अंतरों को खोज लिया है तो आपको बधाई. ये साबित करता है कि आप इस तरह के खेलों में एक्सपर्ट हैं और आंखें भी तेज है जो इतने मुश्किल अंतर को इतने कम समय में खोज लिया. हालांकि, अगर आप एक भी अंतर को नहीं ढूंढ पाए या फिर 1-2 अंतर ही खोज पाए हैं तो परेशान नहीं होइए..चलिए अब आपको बताते हैं इस सवाल के सारे जवाब. 

Brain Game: टाइम है सिर्फ 10 सेकंड; दिमाग है शार्प तो फटाफट तस्वीर में खोजें 6 छुपे अंतर

fallback

 

ये रहा आंसर
अब आपको जवाब बता देते हैं.. पहला अतंर है शीशे पर पड़ रही बारिश की लाइनें एक में बीच में लंबी लाइन है जबकि दूसरी तस्वीर में लाइन नहीं है. दूसरा अंतर है ब्रेड पर बना डिजाइन. एक फोटो में गोल डिजाइन बना हुआ है, जबकि दूसरे में नहीं है. तीसरा और आखिरी अंतर है प्लेट पर बनी डिजाइन ध्यान से देखिए एक फोटो में डिजाइन गायब है. उम्मीद है आपको ये खेल पसंद आया होगा. आप इस तरह के खेल अपने घर-परिवार में बाकी लोगों के साथ भी खेल सकते हैं.  

About the Author
author img
Muskan Chaurasia

वाराणसी की रहने वाली मुस्कान ज़ी न्यूज में एजुकेशन डेस्क का हिस्सा हैं. देशभर से जुड़ी शैक्षणिक नीतियों, परीक्षाओं, एडमिशन, करियर गाइडेंस और छात्रों से संबंधित खबरें लिखती हैं. जर्नलिज्म और मास कम्...और पढ़ें

TAGS

puzzleBrain Test

