Spot The Difference: 1 मिनट का है वक्त; करें ब्रेन टेस्ट, फटाफट खोजें फोटो में छुपे तीन अंतर

Find The Difference Between Two Photos: रोजाना हम आपके लिए फोटो में अंतर खोजने वाले खेल लेकर आते हैं. अगर आपको लगता है कि आपका दिमाग तेज और आंखों की पावर बिल्कुल ठीक है तो ये गेम आप खेल सकते हैं. इस खबर में हम आपके लिए लेकर आए हैं दो फोटोज, जिसमें कुल तीन अंतर, जिसे आपको 1 मिनट के समय के अंदर खोजना है. अगर आप तय समय के अंदर अंतरों को खोज लेते हैं तो इसका मतलब होगा कि आप वाकई बुद्धिमान है. चलिए बिना किसी देरी के इस खेल को शुरू करते हैं.

Spot The Difference Puzzle: किचन में खाना बनाते हुए लड़की की इन तस्वीरों में छुपे हैं 3 अंतर, एक नजरों के ठीक सामने

आपका समय शुरू होता है अब..60, 59, 58,............10,9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 (टाइम ओवर रूक जाइए)

Add Zee News as a Preferred Source

उम्मीद है आपने ईमानदारी के साथ तय सीमा के अंदर इस खेल को खेला होगा. अगर आपने तीनों अंतरों को खोज लिया है तो आपको बधाई. ये साबित करता है कि आप इस तरह के खेलों में एक्सपर्ट हैं और आंखें भी तेज है जो इतने मुश्किल अंतर को इतने कम समय में खोज लिया. हालांकि, अगर आप एक भी अंतर को नहीं ढूंढ पाए या फिर 1-2 अंतर ही खोज पाए हैं तो परेशान नहीं होइए..चलिए अब आपको बताते हैं इस सवाल के सारे जवाब.

Brain Game: टाइम है सिर्फ 10 सेकंड; दिमाग है शार्प तो फटाफट तस्वीर में खोजें 6 छुपे अंतर

ये रहा आंसर

अब आपको जवाब बता देते हैं.. पहला अतंर है शीशे पर पड़ रही बारिश की लाइनें एक में बीच में लंबी लाइन है जबकि दूसरी तस्वीर में लाइन नहीं है. दूसरा अंतर है ब्रेड पर बना डिजाइन. एक फोटो में गोल डिजाइन बना हुआ है, जबकि दूसरे में नहीं है. तीसरा और आखिरी अंतर है प्लेट पर बनी डिजाइन ध्यान से देखिए एक फोटो में डिजाइन गायब है. उम्मीद है आपको ये खेल पसंद आया होगा. आप इस तरह के खेल अपने घर-परिवार में बाकी लोगों के साथ भी खेल सकते हैं.