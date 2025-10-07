Spot The Difference: 60 सेकंड में खोजें फोटो में छूपे तीन अंतर, एक को खोजने के लिए आंखों पर देना होगा जोर

Spot The Difference in Photo: इस फोटो में तीन अंतर छूपे हैं. अगर आप खुद को जीनियस समझते हैं तो 1 मिनट के अंदर फोटो में खोजें अंतर.
Find The Difference Between Two Photos: अगर आप घर बैठे ऑनलाइन गेम खेलते हैं तो इस तरह के खेल भी आपको जरूर खेलने चाहिए. ये आपके सोचने और समझने की ताकत को बढ़ाता है. इस खबर में हम आपके लिए लेकर आए हैं दो फोटो जिनमें तीन अंतर है, जिसे आपको 60 सेकंड के अंदर खोजना है. अगर आपको लगता है कि आप इस तरह के खेलों में एक्पर्ट हैं तो फटाफट टाइमर लगाकर इस खेल को शूरू करें.
उम्मीद है आपने टाइम सेट कर लिया होगा...आपका समय शुरू होता है अब..30, 29, 28,............10,9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 (समय समाप्त)
बधाई हो उन सभी लोगों को जिन्होंने 60 सेकंड के अंदर फोटो में छूपे तीन अंतर को खोज लिया है. ये साबित करता है कि आपने आंखें काफी तेज हैं क्योंकि फोटो में छूपे दो अंतरों को खोजना काफी मुश्किल है. हालांकि, अगर आप अंतर नहीं खोज पाएं हैं तो परेशान नहीं होने की जरूरत नहीं है. नीचे हम आपके लिए लेकर आए इस पहेली के जवाब. आप इसे अपने घर परिवार और दोस्तों के साथ भी खेल सकते हैं.
जवाब यहां है
पहले अंतर है शुतुरमुर्ग का एक पैर. एक पैर में दो ऊंगलियां है जबिक दूसरे में एक भी नहीं है. दूसरा अंतर है शुतुरमुर्ग के पेट पर बनी डिजाइन. ध्यान से देखें तो ही आपको अंतर समझ आएगा. तीसरा और सबसे मुश्किल आखिरी अंतर है शुतुरमुर्ग के चोंच पर बनी दो लाइन. आपको समझ आए इसलिए फोटो को अलग से हाइलाइट किया है.
