तस्वीरों की पहेली: अगर खुद को समझते हैं जीनियस? तो इन तस्वीरों में ढूंढिए 3 फर्क, सिर्फ 90 सेकंड में!

Find The Difference Between Two Photos: अक्सर हम आपके लिए फोटो में फर्क खोजने वाले खेल लेकर आते हैं. पहले के टाइम पर लोग हर दिन इसे अखबारों में खेलना पसंद करते थे, लेकिन स्मार्टफोन के आने के बाद से लोगों का अधिकतर समय मोबाइल पर ही गुजर रहा है. ऐसे में हम आपके लिए ये खेल अब यहां लेकर आए हैं, ताकि आप इसे खेल सके. साथ ही घर परिवार के और लोगों के साथ भी खेल सके.

चलिए फिर अगर आपको अपनी नजरों और दिमाग पर भरोसा है तो 90 सेकंड के अंदर इन दो तस्वीरों में से कुल तीन फर्क को खोजें. खबर में दिखनी वाली ये तस्वीर एक नजर में तो आपको बेहद साधारण से नजर आएगी. लेकिन जब आप इसपर जोर देंगे तो इसमें आपको फर्क नजर आएगा. इस तरह की पहेली से ना सिर्फ आपकी ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ेगी. बल्कि आपके ध्यान केंद्रित करने की क्षमता भी मजबूत होगी. चलिए फिर बिना किसी देरी के खेल को शुरू करते हैं. आप पूरी ईमानदरी से टाइन सेट करके फोटो में अंतर खोजें अब...

टाइम ओवर..अब रूक जाएं. उम्मीद है आपने पूरी ईमानदारी के साथ इस खेल को खेला होगा. अगर आपने तीनों अंतर को खोज लिया है तो आपको बधाई. ये साबित करता है कि आपकी नजरें काफई तेज है. हालांकि, अगर आप फर्क खोजने में असफल रहे तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. नीचे खबर में इस पहेली का जवाब है.

ये रहा जवाब

इस पहेली का पहला फर्क है नीले रंग की कलर की प्लेट. प्लेट में एक जगह नीला रंग है. जबकि दूसरे में वहां हरा रंग भरा हुआ है. दूसरा अंतर है ब्रश..एक ब्रश में लाइन की डिजाइन बनी हुई है. जबकि दूसरे में लाइन नहीं बनी है. तीसरा और आखिरी अंतर है सामने रखी हुई पेंटिंग. इसमें एक तस्वीर में लाल रंग से बनी डिजाइन अलग है और दूसरे में बनी डिजाइन अलग है.