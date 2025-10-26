Advertisement
Hindi Newsशिक्षा

तस्वीरों की पहेली: अगर खुद को समझते हैं जीनियस? तो इन तस्वीरों में ढूंढिए 3 फर्क, सिर्फ 90 सेकंड में!

Spot The Difference in Photo: अगर आपको लगता है कि आपका माइंड शार्प है और आप इस तरह के खेलों में माहिर हैं तो ये ऑर्टिकल आपके लिए है. पढ़ें..

Written By  Muskan Chaurasia|Last Updated: Oct 26, 2025, 02:17 PM IST
Find The Difference Between Two Photos: अक्सर हम आपके लिए फोटो में फर्क खोजने वाले खेल लेकर आते हैं. पहले के टाइम पर लोग हर दिन इसे अखबारों में खेलना पसंद करते थे, लेकिन स्मार्टफोन के आने के बाद से लोगों का अधिकतर समय मोबाइल पर ही गुजर रहा है. ऐसे में हम आपके लिए ये खेल अब यहां लेकर आए हैं, ताकि आप इसे खेल सके. साथ ही घर परिवार के और लोगों के साथ भी खेल सके. 

चलिए फिर अगर आपको अपनी नजरों और दिमाग पर भरोसा है तो 90 सेकंड के अंदर इन दो तस्वीरों में से कुल तीन फर्क को खोजें. खबर में दिखनी वाली ये तस्वीर एक नजर में तो आपको बेहद साधारण से नजर आएगी. लेकिन जब आप इसपर जोर देंगे तो इसमें आपको फर्क नजर आएगा. इस तरह की पहेली से ना सिर्फ आपकी ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ेगी. बल्कि आपके ध्यान केंद्रित करने की क्षमता भी मजबूत होगी.  चलिए फिर बिना किसी देरी के खेल को शुरू करते हैं. आप पूरी ईमानदरी से टाइन सेट करके फोटो में अंतर खोजें अब...

अगर दिमाग है तेज तो बताओ! क्लासरूम में छुपे 9 अंतर, एक को ढूंढना सबसे कठिन

टाइम ओवर..अब रूक जाएं. उम्मीद है आपने पूरी ईमानदारी के साथ इस खेल को खेला होगा. अगर आपने तीनों अंतर को खोज लिया है तो आपको बधाई. ये साबित करता है कि आपकी नजरें काफई तेज है. हालांकि, अगर आप फर्क खोजने में असफल रहे तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. नीचे खबर में इस पहेली का जवाब है. 

ये रहा जवाब
इस पहेली का पहला फर्क है नीले रंग की कलर की प्लेट. प्लेट में एक जगह नीला रंग है. जबकि दूसरे में वहां हरा रंग भरा हुआ है. दूसरा अंतर है ब्रश..एक ब्रश में लाइन की डिजाइन बनी हुई है. जबकि दूसरे में लाइन नहीं बनी है. तीसरा और आखिरी अंतर है सामने रखी हुई पेंटिंग. इसमें एक तस्वीर में लाल रंग से बनी डिजाइन अलग है और दूसरे में बनी डिजाइन अलग है.  

About the Author
Muskan Chaurasia

वाराणसी की रहने वाली मुस्कान ज़ी न्यूज में एजुकेशन डेस्क का हिस्सा हैं. देशभर से जुड़ी शैक्षणिक नीतियों, परीक्षाओं, एडमिशन, करियर गाइडेंस और छात्रों से संबंधित खबरें लिखती हैं. जर्नलिज्म और मास कम्...और पढ़ें

spot the differenceBrain quiz

