Advertisement
trendingNow12948486
Hindi Newsशिक्षा

Spot The Difference: खाने की प्लेट में छुपे हैं तीन अंतर, दिमाग है तेज? तो 30 सेकंड में दें जवाब

Spot The Difference in Photo: क्या आपको फोटो में छूपे अंतर खोजने वाले खेल पसंद हैं? अगर हां तो ये खबर आपके लिए हैं.  

Written By  Muskan Chaurasia|Last Updated: Oct 05, 2025, 10:06 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Spot The Difference: खाने की प्लेट में छुपे हैं तीन अंतर, दिमाग है तेज? तो 30 सेकंड में दें जवाब

Find The Difference Between Two Photos: अगर आपको दो फोटो में अंतर (Spot The Difference Game) खोजना पसंद है तो ये ऑर्टिकल आपके लिए है. इस खबर में हम आपके लिए लेकर आए हैं दो फोटोज, जो एक खाने से भारी हुई प्लेट है. इन फोटो में कुल 3 अंतर है, जिसे आपको 30 सेकंड के अंदर खोजना है. अगर आपको लगता है कि आप इस तरह के खेलों में एक्पर्ट हैं तो फटाफट पूरी ईमानदारी के साथ फोटो में छूप अंतर को खोजें.  

Spot The Difference: फोटो में छुपे हैं सिर्फ तीन अंतर, जीनियस ही दे पाएंगे 15 सेकंड में जवाब! एक तो नजरों के बिल्कुल सामने

आपका समय शुरू होता है अब..30, 29, 28,............10,9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 (टाइम ओवर)

Add Zee News as a Preferred Source

उम्मीद करते हैं कि आपने 30 सेकंड के अंदर फोटो में छूपे अंतर को खोज लिया होगा. अगर आपने ऐसा कर दिया है तो वकाई आपका दिमाग तेज है और आपको बहुत-बहुत बधाई. हालांकि, अगर आप अतंर खोजने में असफल रहे हैं तो परेशान नहीं होइए, नीचे आपके लिए हम जवाब लेकर आए हैं, जिसकी मदद से आप ये खेल अपने घर और दोस्तों के साथ खेल सकते हैं. 

fallback

यहां देखें जवाब
पहले अंतर कि बात करें तो फोटो में पहला अंतर है स्टिक पर बनी हुई डिजाइन. ध्यान से देखिए एक में डिजाइन है जबकि दूसरे में नहीं है. दूसरा अंतर है ब्रेड पर बनीं लकीरें. एक तस्वीर में 3-3 लकीरे हैं जबकि दूसरे में 3 और 2 लकीरे हैं. तीसरा और आखिरी अंतर है हरे मोमज पर बनीं आकृति. एक फोटो में कट की डिजाइन है और दूसरे फोटो में नहीं है. आप अंतर ऊपर दिए गए फोटो में देख सकते हैं. 

Spot The Difference Puzzle: एक मिनट का है समय; खोजें फोटो में छुपे तीन अंतर, एक तो नजरों के ठीक सामने 

About the Author
author img
Muskan Chaurasia

वाराणसी की रहने वाली मुस्कान ज़ी न्यूज में एजुकेशन डेस्क का हिस्सा हैं. देशभर से जुड़ी शैक्षणिक नीतियों, परीक्षाओं, एडमिशन, करियर गाइडेंस और छात्रों से संबंधित खबरें लिखती हैं. जर्नलिज्म और मास कम्...और पढ़ें

TAGS

puzzleBrain quiz

Trending news

दार्जिलिंग में भारी तबाही! पुल ढहा, भूस्खलन से 6 लोगों की मौत, IMD का रेड अलर्ट जारी
IMD Alert
दार्जिलिंग में भारी तबाही! पुल ढहा, भूस्खलन से 6 लोगों की मौत, IMD का रेड अलर्ट जारी
जंग के मैदान में दिखेगा प्राइवेट कंपनियों का दबदबा, रक्षा मंत्रालय का बड़ा फैसला
Defence Ministry India
जंग के मैदान में दिखेगा प्राइवेट कंपनियों का दबदबा, रक्षा मंत्रालय का बड़ा फैसला
इन राज्यों में घूमने जा रहे हैं तो संभलकर! IMD ने 72 घंटों के लिए जारी की चेतावनी
IMD
इन राज्यों में घूमने जा रहे हैं तो संभलकर! IMD ने 72 घंटों के लिए जारी की चेतावनी
त्योहारों में जहर वाला 'मावा', कहीं पूजा में भी तो इस्तेमाल नहीं कर रहे मिलावटी घी?
DNA
त्योहारों में जहर वाला 'मावा', कहीं पूजा में भी तो इस्तेमाल नहीं कर रहे मिलावटी घी?
भारत का महाप्रोजेक्ट पूरा, पाकिस्तान की बुरी किस्मत के ताबूत में लगी 'आखिरी कील'
DNA
भारत का महाप्रोजेक्ट पूरा, पाकिस्तान की बुरी किस्मत के ताबूत में लगी 'आखिरी कील'
DNA: भाईचारे की भावना में लगी सेंध, जय 'श्रीराम' के जयकारे पर किसने दी सजा?
DNA Analysis
DNA: भाईचारे की भावना में लगी सेंध, जय 'श्रीराम' के जयकारे पर किसने दी सजा?
क्या बिरादर मुल्कों में PAK की नहीं गल पाई दाल? जनरल वकार के भारत आने के मायने समझिए
DNA
क्या बिरादर मुल्कों में PAK की नहीं गल पाई दाल? जनरल वकार के भारत आने के मायने समझिए
चीन को करारा जवाब, भारत ने लद्दाख में बना डाली दुनिया की सबसे ऊंची सड़क
World Highest Road
चीन को करारा जवाब, भारत ने लद्दाख में बना डाली दुनिया की सबसे ऊंची सड़क
ये तो फेलियर है पीएम का...चीनी फाइटर जेट पर क्यों छिड़ी बहस? कांग्रेस का हल्ला बोल
Jairam ramesh
ये तो फेलियर है पीएम का...चीनी फाइटर जेट पर क्यों छिड़ी बहस? कांग्रेस का हल्ला बोल
जल्दी पहुंचना है नवी मुंबई एयरपोर्ट? शहर के धांसू शॉर्टकट, घंटों का सफर मिनटों में
Navi Mumbai Airport
जल्दी पहुंचना है नवी मुंबई एयरपोर्ट? शहर के धांसू शॉर्टकट, घंटों का सफर मिनटों में
;