Spot The Difference: खाने की प्लेट में छुपे हैं तीन अंतर, दिमाग है तेज? तो 30 सेकंड में दें जवाब

Spot The Difference in Photo: क्या आपको फोटो में छूपे अंतर खोजने वाले खेल पसंद हैं? अगर हां तो ये खबर आपके लिए हैं.
Find The Difference Between Two Photos: अगर आपको दो फोटो में अंतर (Spot The Difference Game) खोजना पसंद है तो ये ऑर्टिकल आपके लिए है. इस खबर में हम आपके लिए लेकर आए हैं दो फोटोज, जो एक खाने से भारी हुई प्लेट है. इन फोटो में कुल 3 अंतर है, जिसे आपको 30 सेकंड के अंदर खोजना है. अगर आपको लगता है कि आप इस तरह के खेलों में एक्पर्ट हैं तो फटाफट पूरी ईमानदारी के साथ फोटो में छूप अंतर को खोजें.
आपका समय शुरू होता है अब..30, 29, 28,............10,9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 (टाइम ओवर)
उम्मीद करते हैं कि आपने 30 सेकंड के अंदर फोटो में छूपे अंतर को खोज लिया होगा. अगर आपने ऐसा कर दिया है तो वकाई आपका दिमाग तेज है और आपको बहुत-बहुत बधाई. हालांकि, अगर आप अतंर खोजने में असफल रहे हैं तो परेशान नहीं होइए, नीचे आपके लिए हम जवाब लेकर आए हैं, जिसकी मदद से आप ये खेल अपने घर और दोस्तों के साथ खेल सकते हैं.
यहां देखें जवाब
पहले अंतर कि बात करें तो फोटो में पहला अंतर है स्टिक पर बनी हुई डिजाइन. ध्यान से देखिए एक में डिजाइन है जबकि दूसरे में नहीं है. दूसरा अंतर है ब्रेड पर बनीं लकीरें. एक तस्वीर में 3-3 लकीरे हैं जबकि दूसरे में 3 और 2 लकीरे हैं. तीसरा और आखिरी अंतर है हरे मोमज पर बनीं आकृति. एक फोटो में कट की डिजाइन है और दूसरे फोटो में नहीं है. आप अंतर ऊपर दिए गए फोटो में देख सकते हैं.
