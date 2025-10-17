Advertisement
trendingNow12965724
Hindi Newsशिक्षा

Puzzle: बैग की इस तस्वीर में छिपे हैं 3 अंतर, सिर्फ 60 सेकंड में ढूंढें फर्क

Spot The Difference in Photo: क्या आपको इस तरह के खेलों को खेलना पसंद है. अगर हां तो ये ऑर्टिकल आपके लिए है. पढ़ें..

Written By  Muskan Chaurasia|Last Updated: Oct 17, 2025, 04:24 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Puzzle: बैग की इस तस्वीर में छिपे हैं 3 अंतर, सिर्फ 60 सेकंड में ढूंढें फर्क

Find The Difference Between Two Photos: अगर आप अपनी नजरों और दिमाग को तेज समझते हैं तो 60 सेकंड के अंदर जरूर ये टेस्ट आपको देना चाहिए. इस तरह की पहेली न सिर्फ आपकी ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ाती है, बल्कि ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को भी मजबूत करती है. खबर में दो फोटो दी गई है, जिसमें कुल तीन अतंर छिपे हैं. पहले देखने पर तो आपको ये तस्वीर एक सामान नजर आएगी, लेकिन जब आप इसे ध्यान से देखेंगे तो इसमें अंतर आपको नजर आएगा. चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए इस खेल को शुरू करते हैं. 

आप टाइम देख लीजिए और ठीक 1 मिनट बाद खुद को स्टॉप कर दीजिएगा और ये चेक करिए कि क्या वकाई आप तीन अंतर को खोजने में सफल हुए या नहीं..चलिए आपका समय शुरू होता है अब..

60, 59, 58, .......10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0..

Add Zee News as a Preferred Source

टाइम ओवर..अब रूक जाएं. उम्मीद है आपने पूरी ईमानदारी के साथ इस खेल को खेला होगा. अगर आपने तीनों अंतर को खोज लिया है तो आपको बहुत-बहुत बधाई. वकाई आपकी आंखें और दिमाग काफी तेज है. हालांकि, अगर आप इन अंतरों को नहीं खोज पा रहे हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. नीचे इस खबर में हम आपके लिए लेकर आए हैं इस पहेली के जवाब. 

Reasoning Question: एक लाइन में A, B, C, D, E हैं..B, C के बाएं है और A, D के दाएं है; E सबसे दाएं है तो बताओ बीच में कौन?

fallback

ये रहा जवाब
पहेली का जवाब अब आपको बताते हैं. पहला अंतर है डोनट पर पीले रंग के पास बना हुआ डिजाइन. एक फोटो में लाइन आधी है, तो वहीं दूसरे में लाइन पूरी कंप्लीट नजर आ रही है.  दूसरा अंतर है डोनट पर ही बैंगनी कलर के पास बनीं डिजाइन. ध्यान से देखने में साइज में अंतर नजर आएगा.  तीसरा और आखिरी अंतर है बैग के कॉर्नर पर बनीं डिजाइन. एक में डिजाइन अलग तरीके की है तो वहीं दूसरे में बैग का कॉर्नर अलग तरीके का है. 

About the Author
author img
Muskan Chaurasia

वाराणसी की रहने वाली मुस्कान ज़ी न्यूज में एजुकेशन डेस्क का हिस्सा हैं. देशभर से जुड़ी शैक्षणिक नीतियों, परीक्षाओं, एडमिशन, करियर गाइडेंस और छात्रों से संबंधित खबरें लिखती हैं. जर्नलिज्म और मास कम्...और पढ़ें

TAGS

puzzlebrain exercise

Trending news

सैलरी का हिसाब करने पहुंचे MNS कार्यकर्ता, सैलून मालिक पर बरसाए थप्पड़,क्यों हुए खफा
Maharashtra news
सैलरी का हिसाब करने पहुंचे MNS कार्यकर्ता, सैलून मालिक पर बरसाए थप्पड़,क्यों हुए खफा
PM मोदी राष्ट्रपति ट्रंप से नहीं डरते... राहुल गांधी के आरोपों पर US सिंगर का जवाब
Mary Jorie Millben
PM मोदी राष्ट्रपति ट्रंप से नहीं डरते... राहुल गांधी के आरोपों पर US सिंगर का जवाब
इस राज्य की कांग्रेस सरकार ने की RSS पर स्ट्राइक, नए नियम-कायदों में क्या होगा?
rss
इस राज्य की कांग्रेस सरकार ने की RSS पर स्ट्राइक, नए नियम-कायदों में क्या होगा?
ओवैसी की गुहार के बाद रूसी आर्मी से वापस भारत लौटेगा अहमद, भारतीय दूतावास का ऐलान
Aaduddin Owaisi
ओवैसी की गुहार के बाद रूसी आर्मी से वापस भारत लौटेगा अहमद, भारतीय दूतावास का ऐलान
जुबीन गर्ग मौत मामले में महंत और गोस्वामी की पुलिस कस्टडी खत्म, कोर्ट में पेशी
Zubeen Garg
जुबीन गर्ग मौत मामले में महंत और गोस्वामी की पुलिस कस्टडी खत्म, कोर्ट में पेशी
कौन हैं हर्ष संघवी? गुजरात में बनाए गए डिप्टी सीएम, सबसे कम उम्र में बने थे विधायक
Harsh Sanghavi
कौन हैं हर्ष संघवी? गुजरात में बनाए गए डिप्टी सीएम, सबसे कम उम्र में बने थे विधायक
डिलीवरी एजेंट ने की छप्परफाड़ कमाई, पैसा देख छूटे 'दफ्तर वालों' के पसीने
Viral News
डिलीवरी एजेंट ने की छप्परफाड़ कमाई, पैसा देख छूटे 'दफ्तर वालों' के पसीने
सीबीआई अफसर बन डिजिटल अरेस्ट सीधा अटैक... जानें सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया
digital arrest case
सीबीआई अफसर बन डिजिटल अरेस्ट सीधा अटैक... जानें सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया
जिसे केले का वेस्ट समझ फेंक देते थे, उसके इस्तेमाल से बंपर कमाई, बस करना होगा ये काम
Nectar
जिसे केले का वेस्ट समझ फेंक देते थे, उसके इस्तेमाल से बंपर कमाई, बस करना होगा ये काम
सातवें फ्लोर पर आ जाओ, जैसे क्लासमेट पहुंची लगा चूमने, वॉशरूम में किया रेप; मचा बवाल
Rape
सातवें फ्लोर पर आ जाओ, जैसे क्लासमेट पहुंची लगा चूमने, वॉशरूम में किया रेप; मचा बवाल