/देश में पहली बार 1 करोड़ से ज्यादा टीचर्स, एजुकेशन सेक्टर में नया रिकॉर्ड; शिक्षा मंत्रालय ने जारी किए नए आंकड़े

क्या भारत की स्कूल शिक्षा व्यवस्था एक नए मुकाम पर पहुंच गई है? क्या देश में शिक्षकों की बढ़ती संख्या शिक्षा की क्वालीटी को भी मजबूत करेगी? इन सवालों के बीच शिक्षा मंत्रालय के नए आंकड़े सामने आए हैं, जिनके मुताबिक भारत में पहली बार शिक्षकों की संख्या 1 करोड़ के पार पहुंच गई है. शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार देश में अब 1.03 करोड़ से ज्यादा शिक्षक हैं. ये आंकड़े परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स (PGI) 2.0 और परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर डिस्ट्रिक्ट्स (PGI-D) 2025-26 रिपोर्ट में जारी किए गए हैं.
इन रिपोर्टों के जरिए सरकार राज्यों और जिलों में स्कूल शिक्षा की स्थिति का आकलन करती है. इसमें बच्चों के सीखने के स्तर, स्कूलों की सुविधाओं, शिक्षकों की उपलब्धता, प्रशिक्षण, डिजिटल शिक्षा और स्कूल प्रबंधन जैसे कई पहलुओं को शामिल किया जाता है. सरकार का उद्देश्य इन आंकड़ों के आधार पर शिक्षा व्यवस्था की कमियों को पहचानना और सुधार के लिए बेहतर नीतियां तैयार करना है.
सरकार परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर डिस्ट्रिक्ट्स (PGI) नाम की व्यवस्था से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्कूलों का प्रदर्शन जांचती है. इसमें 70 मानकों (इंडिकेटर्स) के आधार पर अंक दिए जाते हैं. कुल 1000 अंक होते हैं और राज्यों की रैंकिंग नहीं बनाई जाती, बल्कि उन्हें अलग-अलग प्रदर्शन श्रेणियों में रखा जाता है.
बच्चों की पढ़ाई और सीखने का स्तर
स्कूल तक पहुंच
स्कूल की इमारत और सुविधाएं
सभी बच्चों को समान अवसर
स्कूलों का प्रबंधन
शिक्षकों की ट्रेनिंग
सरकार ने अब PGI-D नाम से जिलों के लिए भी नई व्यवस्था शुरू की है. इसमें हर जिले का मूल्यांकन किया जाएगा. इसमें बच्चों की पढ़ाई का स्तर, कक्षा में पढ़ाई कैसी हो रही है, स्कूल की सुविधाएं, बच्चों की सुरक्षा, डिजिटल शिक्षा, शिक्षकों की उपलब्धता और प्रशिक्षण आदि को देखा जाएगा.
इसका मकसद ये जानना है कि कौन-से राज्य और जिले, शिक्षा में अच्छा काम कर रहे हैं और कहां सुधार की जरूरत है, जिससे सरकार सही जगह पर बेहतर योजनाएं बनाकर स्कूल शिक्षा को अधिक मजबूत कर सके.