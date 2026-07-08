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देश में पहली बार 1 करोड़ से ज्यादा टीचर्स, एजुकेशन सेक्टर में नया रिकॉर्ड; शिक्षा मंत्रालय ने जारी किए नए आंकड़े

भारत में पहली बार करीब 1.03 करोड़ शिक्षक हो गए हैं. वहीं, देश में 14.67 लाख स्कूलों में करीब 24.72 करोड़ छात्र पढ़ाई कर रहे हैं. शिक्षा मंत्रालय की ओर से आंकड़ों का नया डेटा जारी किया गया है.

Written BySimran Singh
Published: Jul 08, 2026, 10:43 AM IST|Updated: Jul 08, 2026, 10:47 AM IST
देश में पहली बार 1 करोड़ से ज्यादा टीचर्स, एजुकेशन सेक्टर में नया रिकॉर्ड; शिक्षा मंत्रालय ने जारी किए नए आंकड़े
Image Credit: Ministry of Education new dataSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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