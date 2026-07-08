/देश में पहली बार 1 करोड़ से ज्यादा टीचर्स, एजुकेशन सेक्टर में नया रिकॉर्ड; शिक्षा मंत्रालय ने जारी किए नए आंकड़े

क्या भारत की स्कूल शिक्षा व्यवस्था एक नए मुकाम पर पहुंच गई है? क्या देश में शिक्षकों की बढ़ती संख्या शिक्षा की क्वालीटी को भी मजबूत करेगी? इन सवालों के बीच शिक्षा मंत्रालय के नए आंकड़े सामने आए हैं, जिनके मुताबिक भारत में पहली बार शिक्षकों की संख्या 1 करोड़ के पार पहुंच गई है. शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार देश में अब 1.03 करोड़ से ज्यादा शिक्षक हैं. ये आंकड़े परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स (PGI) 2.0 और परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर डिस्ट्रिक्ट्स (PGI-D) 2025-26 रिपोर्ट में जारी किए गए हैं.