Advertisement
trendingNow13035169
Hindi Newsशिक्षा

फ्लाइट में मौजूद टॉयलेट को क्या कहते हैं? रेगुलर ट्रैवल करने वाले भी नहीं दे पाए जवाब

Flight Toilet Name: लंबे सफर और समय की कमी के चलते लोग फ्लाइट से यात्रा करते हैं. आपने भी कभी ना कभी फ्लाइट में जरूर ट्रेवल किया होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि फ्लाइट के अंदर जो टॉयलेट होता है उसको किस नाम से बुलाते हैं. चलिए जानते हैं.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Dec 09, 2025, 06:43 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फ्लाइट में मौजूद टॉयलेट को क्या कहते हैं? रेगुलर ट्रैवल करने वाले भी नहीं दे पाए जवाब

Flight Toilet Name: फ्लाइट का एक्सपीरियंस भी अलग ही लेवल का होता है. बहुत घंटों का सफर चंद घंटों में पूरा हो जाता है. अगर आपने भी फ्लाइट से सफर किया है तो आपसे ये सवाल है कि फ्लाइट के अंदर जो टॉयलेट होता है उसे क्या कहते हैं? अगर आप इसका सही जवाब नहीं जानते हैं तो ये स्टोरी आपके लिए है. इस खबर में हम आपको इसी की एक रोचक जानकारी देने जा रहे हैं. 

क्या है टॉयलेट का नाम?
यूं तो देश दुनिया घूमने के लिए कई विकल्प मौजूद होते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग फ्लाइट को ही चुनते हैं. एक राज्य से दूसरे राज्य जाना हो या विदेश की यात्रा करनी हो तो ऐसे में फ्लाइट को चुनने में ही फायदा होता है, यूं तो ट्रेन का भी विकल्प होता है, लेकिन उसमें समय ज्यादा खर्च होता है और व्यक्ति लंबी यात्रा में पूरी तरह टूट जाता है. इसलिए फ्लाइट से झटपट पहुंच जाते हैं. चलिए जब प्लेन की बात हो रही है हम आपको बताते हैं कि फ्लाइट में मौजूद टॉयलेट को क्या कहते हैं.

ये है फ्लाइट के टॉयलेट का नाम
अगर आपने फ्लाइट में कभी ना कभी सफर किया है तो आपने फ्लाइट में मौजूद टॉयलेट भी यूज किया होगा, लेकिन आपने कभी उसके बारे में जानने की कोशिश नहीं की होगी. चलिद देर ना करते हुए हम आपको फ्लाइट के अंदर मौजूद टॉयलेट का नाम बताते हैं. दरअसल, फ्लाइट में यात्रियों की सुविधा के लिए जो टॉयलेट मौजूद होता है उसे आमतौर पर 'लैवेटरी(Lavatory)' कहते हैं.
यह भी पढ़ें: पानी की बोतलों पर क्यों होते हैं कई रंग के ढक्कन? पानी खरीदने से पहले जान लें लाल, नीला और सफेद ढक्कन का मतलब

Add Zee News as a Preferred Source

 

कैसे काम करता है ये टॉयलेट?
अब आपको पता ही चल गया होगा कि विमान के अंदर जो टॉयलेट मौजूद होता है उसे लैवेटरी कहा जाता है. अगर हम इस टॉयलेट के फंक्शन की बात करें तो ये पानी के सिस्टम पर काम नहीं करता है, बल्कि वैक्यूम टॉयलेट सिस्टम पर काम करता है. जब इस टॉयलेट में फ्लश किया जाता है तो एक वॉल्व खुलता है तो बाहर के कम एयर प्रेशर के चलते हवा कचरे को खींच ले जाती है और नीचे लगे टैंक में पहुंचा देती है. अब आपके मन में एक सवाल जरूर घूम रहा होगा कि जब टॉयलेट पानी सिस्टम पर काम ही नहीं करता है तो फ्लश करने पर आवाज किस चीज की आती है. ऐसे में हम आपको बता दें कि फ्लश करने पर वैक्यूम सिस्टम या हवा की आवाज आती है.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

flight toiletLavatoryGK facts

Trending news

ठंडी हवाओं ने लुढ़काया पारा, इन शहरों में चलेंगी शीत लहर; पहाड़ों पर गिरा तापमान
Weather
ठंडी हवाओं ने लुढ़काया पारा, इन शहरों में चलेंगी शीत लहर; पहाड़ों पर गिरा तापमान
Parliament Session: राहुल गांधी के बयान पर निशिकांत ने खोला कांग्रेस का कच्चा चिट्ठा
rahul gandhi parliament
Parliament Session: राहुल गांधी के बयान पर निशिकांत ने खोला कांग्रेस का कच्चा चिट्ठा
गोवा क्लब मालिकों के खिलाफ नोटिस जारी, क्या आपको पता है, रेड और ब्लू नोटिस में अंतर
Goa
गोवा क्लब मालिकों के खिलाफ नोटिस जारी, क्या आपको पता है, रेड और ब्लू नोटिस में अंतर
इस गांव के एक भी घर में नहीं जलता चूल्हा, फिर भी कोई भूखा नहीं सोता
Chandanki Village
इस गांव के एक भी घर में नहीं जलता चूल्हा, फिर भी कोई भूखा नहीं सोता
बम गिरे तो बेड के नीचे सोईं, गन्ने से क्रांति लाने वाली महिला वैज्ञानिक की कहानी
janaki ammal
बम गिरे तो बेड के नीचे सोईं, गन्ने से क्रांति लाने वाली महिला वैज्ञानिक की कहानी
गुजरात की तानाशाह भाजपा सरकार ने मुझे जेल में बंद किसानों से मिलने से रोका- केजरीवाल
Arvind Kejriwal
गुजरात की तानाशाह भाजपा सरकार ने मुझे जेल में बंद किसानों से मिलने से रोका- केजरीवाल
'चुनाव आयोग पर डायरेक्ट कब्जा', लोकसभा में मोदी सरकार पर बरसे राहुल, जमकर हुआ हंगामा
Rahul Gandhi
'चुनाव आयोग पर डायरेक्ट कब्जा', लोकसभा में मोदी सरकार पर बरसे राहुल, जमकर हुआ हंगामा
2 सेकेंड का वीडियो, 11.2 करोड़ Views, हाय दईया! वायरल गर्ल बंदना ने अब क्या कर दिया
Bandana Girl
2 सेकेंड का वीडियो, 11.2 करोड़ Views, हाय दईया! वायरल गर्ल बंदना ने अब क्या कर दिया
जहां 25 लोगों की हुई मौत, जमींदोज होगा गोवा का वो नाइटक्लब, ब्लूकॉर्नर नोटिस जारी
Goa Nightclub Fire
जहां 25 लोगों की हुई मौत, जमींदोज होगा गोवा का वो नाइटक्लब, ब्लूकॉर्नर नोटिस जारी
संकट के समय पीएम मोदी ने कैसे की मदद? शेख हसीना ने पहली बार खोल दिए सारे राज
Sheikh Hasina
संकट के समय पीएम मोदी ने कैसे की मदद? शेख हसीना ने पहली बार खोल दिए सारे राज