फ्लाइट में मौजूद टॉयलेट को क्या कहते हैं? रेगुलर ट्रैवल करने वाले भी नहीं दे पाए जवाब

Flight Toilet Name: फ्लाइट का एक्सपीरियंस भी अलग ही लेवल का होता है. बहुत घंटों का सफर चंद घंटों में पूरा हो जाता है. अगर आपने भी फ्लाइट से सफर किया है तो आपसे ये सवाल है कि फ्लाइट के अंदर जो टॉयलेट होता है उसे क्या कहते हैं? अगर आप इसका सही जवाब नहीं जानते हैं तो ये स्टोरी आपके लिए है. इस खबर में हम आपको इसी की एक रोचक जानकारी देने जा रहे हैं.

क्या है टॉयलेट का नाम?

यूं तो देश दुनिया घूमने के लिए कई विकल्प मौजूद होते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग फ्लाइट को ही चुनते हैं. एक राज्य से दूसरे राज्य जाना हो या विदेश की यात्रा करनी हो तो ऐसे में फ्लाइट को चुनने में ही फायदा होता है, यूं तो ट्रेन का भी विकल्प होता है, लेकिन उसमें समय ज्यादा खर्च होता है और व्यक्ति लंबी यात्रा में पूरी तरह टूट जाता है. इसलिए फ्लाइट से झटपट पहुंच जाते हैं. चलिए जब प्लेन की बात हो रही है हम आपको बताते हैं कि फ्लाइट में मौजूद टॉयलेट को क्या कहते हैं.

ये है फ्लाइट के टॉयलेट का नाम

अगर आपने फ्लाइट में कभी ना कभी सफर किया है तो आपने फ्लाइट में मौजूद टॉयलेट भी यूज किया होगा, लेकिन आपने कभी उसके बारे में जानने की कोशिश नहीं की होगी. चलिद देर ना करते हुए हम आपको फ्लाइट के अंदर मौजूद टॉयलेट का नाम बताते हैं. दरअसल, फ्लाइट में यात्रियों की सुविधा के लिए जो टॉयलेट मौजूद होता है उसे आमतौर पर 'लैवेटरी(Lavatory)' कहते हैं.

यह भी पढ़ें: पानी की बोतलों पर क्यों होते हैं कई रंग के ढक्कन? पानी खरीदने से पहले जान लें लाल, नीला और सफेद ढक्कन का मतलब

Add Zee News as a Preferred Source

कैसे काम करता है ये टॉयलेट?

अब आपको पता ही चल गया होगा कि विमान के अंदर जो टॉयलेट मौजूद होता है उसे लैवेटरी कहा जाता है. अगर हम इस टॉयलेट के फंक्शन की बात करें तो ये पानी के सिस्टम पर काम नहीं करता है, बल्कि वैक्यूम टॉयलेट सिस्टम पर काम करता है. जब इस टॉयलेट में फ्लश किया जाता है तो एक वॉल्व खुलता है तो बाहर के कम एयर प्रेशर के चलते हवा कचरे को खींच ले जाती है और नीचे लगे टैंक में पहुंचा देती है. अब आपके मन में एक सवाल जरूर घूम रहा होगा कि जब टॉयलेट पानी सिस्टम पर काम ही नहीं करता है तो फ्लश करने पर आवाज किस चीज की आती है. ऐसे में हम आपको बता दें कि फ्लश करने पर वैक्यूम सिस्टम या हवा की आवाज आती है.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है