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FMGE Eligibility Certificate 2026: विदेश से MBBS करने वाले छात्र दें ध्यान! 1 सितंबर से खुलेगा एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट का पोर्टल

FMGE Eligibility Certificate 2026: विदेश से MBBS करने वाले उम्मीदवारों के लिए जरूरी अपडेट सामने आया है. NMC द्वारा 1 सितंबर 2026 से FMGE एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू करने जा रहा है. ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने अभी तक एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं किया है, वो आवेदन कर सकते हैं.

Written BySimran Singh
Published: Aug 31, 2026, 11:41 AM IST|Updated: Aug 31, 2026, 11:41 AM IST
FMGE Eligibility Certificate 2026: विदेश से MBBS करने वाले छात्र दें ध्यान! 1 सितंबर से खुलेगा एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट का पोर्टल
Image Credit: nmc fmge application form

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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