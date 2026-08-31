/FMGE Eligibility Certificate 2026: विदेश से MBBS करने वाले छात्र दें ध्यान! 1 सितंबर से खुलेगा एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट का पोर्टल

FMGE Eligibility Certificate 2026: अगर आप भी विदेश में मेडिकल की पढ़ाई करने वाले उम्मीदवारों में से एक हैं तो आपके लिए काम की खबर है. नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) की ओर से खास नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसके तहत 1 सितंबर 2026 को एफएमजीई एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट का आवेदन पोर्टल खोल दिया जाएगा. सुबह 10 बजे से आवेदन के लिए लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा. योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 30 सितंबर 2026 को शाम 6 बजे तक आवेदन कर सकते हैं.
NMC की ओर से उन उम्मीदवारों के लिए एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट के रजिस्ट्रेशन की सलाह दी है जिन्होंने अभी तक इस सर्टिफिकेट को हासिल नहीं किया है. आवेदन से पहले उम्मीदवारों को सभी दस्तावेज और फॉर्म में दर्ज की गई जानकारी को सही चेक करने की भी सलाह दी गई है.
FMGE एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 1 सितंबर 2026 को सुबह 10 बजे से शुरू होगी. आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2026 है. NMC का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल 30 सितंबर को शाम 6 बजे तक ही खुला रहेगा, जिसके बाद कोई भी नया आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा. ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने पहले ही एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए आवेदन सबमिट कर दिया है, उन्हें इस प्रक्रिया को अपनाना नहीं पड़ेगा.
प्रैक्टिस का अधिकार:- विदेश से MBBS करने वाले भारतीय छात्रों को भारत में डॉक्टरी का लाइसेंस पाने के लिए FMGE पास करना अनिवार्य है.
परीक्षा का नियम:- NMC के स्पष्ट निर्देश हैं कि बिना एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट के छात्र FMGE का फॉर्म नहीं भर सकते.
समय सीमा का ध्यान रखें:- NBEMS द्वारा जल्द ही आगामी FMGE परीक्षा का शेड्यूल जारी किया जाएगा, इसलिए प्रक्रिया समय पर पूरी करना जरूरी है.
NMC ने एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को फॉर्म भरते समय निम्नलिखित सावधानियां बरतने के निर्देश दिए हैं. उम्मीदवार से कहा गया है कि वो इसके आवेदन फॉर्म को खुद भरें और किसी एजेंट या बाहरी व्यक्ति के माध्यम से आवेदन करने से बचें. फॉर्म भरना शुरू करने से पहले सभी ओरिजिनल दस्तावेजों को अपने पास स्कैन करके रखें. फॉर्म में दर्ज हर जानकारी (नाम, जन्मतिथि, शैक्षणिक डिटेल्स) का मूल दस्तावेजों से अच्छी तरह मिलान करने के बाद ही सबमिट करें.
इसके अलावा आवेदन में वही मोबाइल नंबर दर्ज करें जो चालू हो, जिससे NMC किसी भी अपडेट के लिए आपसे सीधा संपर्क कर सके. ध्यान रहे कि कमियों को तुरंत ठीक करना है. अगर आवेदन में कोई कमी पाई जाती है और NMC आपको सूचित करता है, तो उसे बिना देरी के तुरंत ठीक करें.