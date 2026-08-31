/FMGE Eligibility Certificate 2026: विदेश से MBBS करने वाले छात्र दें ध्यान! 1 सितंबर से खुलेगा एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट का पोर्टल

NMC ने एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को फॉर्म भरते समय निम्नलिखित सावधानियां बरतने के निर्देश दिए हैं. उम्मीदवार से कहा गया है कि वो इसके आवेदन फॉर्म को खुद भरें और किसी एजेंट या बाहरी व्यक्ति के माध्यम से आवेदन करने से बचें. फॉर्म भरना शुरू करने से पहले सभी ओरिजिनल दस्तावेजों को अपने पास स्कैन करके रखें. फॉर्म में दर्ज हर जानकारी (नाम, जन्मतिथि, शैक्षणिक डिटेल्स) का मूल दस्तावेजों से अच्छी तरह मिलान करने के बाद ही सबमिट करें.