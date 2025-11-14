FMGE Exam Registration 2025: मेडिकल प्रैक्टिस के लिए दे सकते हैं एफएमजी परीक्षा, पहले करना होगा रजिस्ट्रेशन, जानें Apply प्रोसेस

FMGE Exam Registration 2025: क्या आप मेडिकल क्षेत्र से जुड़ना चाहते हैं? लेकिन इसके लिए नीट एग्जाम पास नहीं किया है और ना ही कोई मेडिकल की पढ़ाई नहीं की है तो आप एफएमजीई परीक्षा देने का सोच सकते हैं. दरअसल, भारत में मेडिकल प्रैक्टिस के लिए एफएमजी पास होना जरूरी है. इसके के बिना मेडिकल की प्रैक्टिस के लिए लाइसेंस नहीं मिलता है. इस एग्जाम को देने के इच्छुक एफएमजीई दिसंबर 2025 एग्जाम दे सकते हैं जिसके संबंधित नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और 14 नवंबर से आवेदन प्रक्रिया भी शुरू है.

नेशनल एजुकेशन बोर्ड इन मेडिकल साइंसेस (NBEMS) ने मेडिकल की प्रैक्टिस के लिए लाइसेंस देने वाली परीक्षा, FMGE का नोटिफिकेशन जारी किया जिसके अनुसार फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट परीक्षा दी जा सकती है.

FMGE एग्जाम क्या है?

भारत के बाहर यानी विदेश से MBBS, MS, MD या कोई अन्य मेडिकल की पढ़ाई की है और भारत आकर यहीं प्रैक्टिस करने का प्लान है तो उन्हें एफएमजीई परीक्षा देनी होगी. इसमें पास होने वाले उम्मीदवारों ही भारत में डॉक्टरी या मेडिकल संबंधित प्रैक्टिस कर सकते हैं. इस तरह से वो कानूनी रूप से मेडिकल की प्रैक्टिस करने की अनुमति हासिल कर सकेंगे.

कहां से करें FMGE एग्जाम के लिए आवेदन?

FMGE एग्जाम के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ऑनलाइन प्रक्रिया अपनानी होगी. एनबीईएमएस ने फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट परीक्षा को सीबीटी मोड यानी ऑनलाईन मोड पर आयोजित किया जाएगा. 14 नवंबर को दोपहर 3 बजे से FMGE के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू है.

कैसे करें अप्लाई?

सबसे पहले nbe fmge की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं. होम पेज पर ‘FMGE Application Form’ शो होगा उस पर क्लिक करें. उसके लिंक पर क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा. सरल स्टेप्स को फॉलो करके रजिस्ट्रेशन कर लें और फिर से लॉगिन करें. आवेदन पत्र में मांगी जा रही डिटेल्स को भर दें और फिर डॉक्यूमेंट सबमिट करें. आवेदन की फीस भरने के बाद फॉर्म को सबमिट कर दें.

कैंडिडेट केयर सपोर्ट नंबर भी जारी

बोर्ड की ओर से कैंडिडेट केयर सपोर्ट नंबर को भी जारी किया गया है. आवेदन पत्र जमा करने या भुगतान गेटवे या असफल लेनदेन के रिफंड से संबंधित मुद्दों के लिए एनबीईएमएस के +91-7996165333 इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा NBEMS के हेल्पलाइन पोर्टल पर जा सकते हैं या फिर एनबीईएमएस कम्युनिकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं.

