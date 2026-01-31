भारत में अब विदेश जैसी एजुकेशन... खुल गई गुरुग्राम में ब्रिटेन की ये यूनिवर्सिटी, जानें 12वीं के बाद कैसे मिलेगा एडमिशन

Southampton University Courses: हर भारतीय छात्र की इच्छा होती है कि वो हायर एजुकेशन के लिए देश से बाहर विदेश जाकर पढ़ाई करे. हालांकि, हर छात्र की जेब इस बात की इज्जाजत नहीं देती है कि वो विदेश जाकर किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सके. दूसरे देश में रहने, खाने पीने के खर्च के अलावा अन्य खर्चे भी होते हैं जो पढ़ाई करने के दौरान अच्छा खासा बजट हिला सकते हैं. वहीं, भारत में ही विदेश जैसा एजुकेशन हासिल हो सकता है. दरअसल, एक विदेशी यूनिवर्सिटी भारत में खुल चुकी है इसमें कौन-कौन से कोर्स हैं और कैसे एडमिशन लिया जा सकता है, आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं.

दुनिया की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में से एक

भारत के गुरुग्राम में दुनिया की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में से एक ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी खुल चुकी है. जी हां, भारत में साउथेम्प्टन यूनिवर्सिटी (Southampton University) का कैंपस खुल चुका है जिसे NEP 2020 के तहत भारतीय लाइसेंस भी मिल चुका है. भारत सरकार की शिक्षा को लेकर चलाई जा रही नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (NEP) के तहत इस विदेश की यूनिवर्सिटी को लाइसेंस दिया गया है.

भारत रहकर विदेश जैसा एजुकेशन

अपने देश रहकर छात्रों के लिए विदेश जैसा एजुकेशन हासिल करना आसान हो सकेगा. ब्रिटेन की साउथेम्प्टन यूनिवर्सिटी में विभिन्न कोर्स हैं जिसके माध्यम से स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन से लेकर मास्टर डिग्री की पढ़ाई कर सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

कौन-कौन से कोर्स उपलब्ध?

फिलहाल, साउथेम्प्टन विश्वविद्यालय कैंपस में केवल चार ग्रेजुएशन कोर्स- बीएससी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस (BSc Accounting and Finance), बीएससी बिजनेस मैनेजमेंट (BSc Business Management), बीएससी इकोनॉमिक्स (B.Sc Economics) और बीएससी कंप्यूटर साइंस (B.Sc Computer Science) शामिल हैं. जबकि, पोस्ट ग्रेजुएशन के दो कोर्स- एमएससी इंटरनेशनल मैनेजमेंट (MSc International Management) और एमएससी फाइनेंस (MSc Finance) शामिल हैं.

अगले साल तक जुड़ सकते हैं ये कोर्स

बीएससी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग (B.Sc softwere Engeniering)

बीएससी क्रिएटिव कंप्यूटिंग (B.Sc creative computing)

एमएससी इकनॉमिक्स (M.Sc Economics)

उम्मीद है कि तीसरे साल होने तक यूनिवर्सिटी में एलएलबी लॉ और मैकेनिकल इंजीनियरिंग से जुड़े कोर्स जुड़ सकते हैं. इस यूनिवर्सिटी में हर साल नए-नए कोर्स को जोड़ने की बात कही गई है.

साउथेम्प्टन विश्वविद्यालय में कैसे मिलेगा एडमिशन?

सीबीएसई बोर्ड से 12वीं पास वाले छात्र योग्य हैं. न्यूनतम अंक 75 प्रतिशत तक आने चाहिए. अन्य बोर्ड के छात्रों के लिए विभिन्न पैरामीटर हैं. ब्रिटेन की इस यूनिवर्सिटी के ऊपर है वो छात्रों का एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट कराकर ले सकती है या फिर 12वीं के नंबरों के आधार पर दाखिला दे सकती है. यूनिवर्सिटी में एडमिशन प्रक्रिया की शुरुआत होने से पहले ही ये जानकारी दे दी जाएगी कि वो किस तरह से एडमिशन प्रोसेस को उपलब्ध करेंगे.

ये भी पढ़ें- Do You Know: कॉलेज और यूनिवर्सिटी को क्या आप भी समझते हैं एक? दोनों में है बड़ा अंतर, जवाब जानने के बाद नहीं होगी कंफ्यूजन