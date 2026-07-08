/विदेशी MBBS डिग्रियां, पर भारत में फेल; क्यों FMGE में अटक रहे हैं मेडिकल के छात्र? सिर्फ 12% पास

FMGE Result June 2026: भारत में मेडिकल कोर्स करने के लिए स्टूडेंट्स के लिए नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET) यूजी परीक्षा में अच्छे रैंक से क्वालीफाई होना जरूरी होता है. हर साल नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा आयोजित की जाने वाली NEET UG परीक्षा में लाखों की संख्या में उम्मीदवार शामिल होते हैं. हालांकि, कुछ ही हैं जो इस परीक्षा में अच्छे रैंक के साथ पास होकर सरकारी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश हासिल कर पाते हैं. बाकी बचे स्टूडेंट्स के पास या तो अगले साल फिर परीक्षा में शामिल होने का ऑप्शन या फिर प्राइवेट कॉलेज को चुनने का विकल्प रह जाता है. महंगी फीस के साथ मेडिकल की पढ़ाई न करने की इच्छा रखने वाले स्टूडेंट्स अपना रूख विदेश की ओर कर लेते हैं.