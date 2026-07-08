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विदेशी MBBS डिग्रियां, पर भारत में फेल; क्यों FMGE में अटक रहे हैं मेडिकल के छात्र? सिर्फ 12% पास

FMGE Result June 2026: विदेश से मेडिकल क्षेत्र की पढ़ाई करने वाले और वहां से एमबीबीएस की डिग्री हासिल करने वाले उम्मीदवार क्यों भारत में आकर अटक रहें हैं? यहां पर प्रैक्टिस सर्टिफिकेट हासिल करना क्यों छात्रों के लिए मुश्किल हो रहा है? आइए जानते हैं.

Written BySimran Singh
Published: Jul 08, 2026, 04:59 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 04:59 PM IST
विदेशी MBBS डिग्रियां, पर भारत में फेल; क्यों FMGE में अटक रहे हैं मेडिकल के छात्र? सिर्फ 12% पास
Image Credit: FMGE Result June 2026Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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