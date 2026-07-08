/विदेशी MBBS डिग्रियां, पर भारत में फेल; क्यों FMGE में अटक रहे हैं मेडिकल के छात्र? सिर्फ 12% पास

FMGE Result June 2026: भारत में मेडिकल कोर्स करने के लिए स्टूडेंट्स के लिए नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET) यूजी परीक्षा में अच्छे रैंक से क्वालीफाई होना जरूरी होता है. हर साल नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा आयोजित की जाने वाली NEET UG परीक्षा में लाखों की संख्या में उम्मीदवार शामिल होते हैं. हालांकि, कुछ ही हैं जो इस परीक्षा में अच्छे रैंक के साथ पास होकर सरकारी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश हासिल कर पाते हैं. बाकी बचे स्टूडेंट्स के पास या तो अगले साल फिर परीक्षा में शामिल होने का ऑप्शन या फिर प्राइवेट कॉलेज को चुनने का विकल्प रह जाता है. महंगी फीस के साथ मेडिकल की पढ़ाई न करने की इच्छा रखने वाले स्टूडेंट्स अपना रूख विदेश की ओर कर लेते हैं.
विदेशों में भारत के प्राइवेट कॉलेज की तुलना में कम फीस होती है. ऐसे में हर साल कई छात्र एमबीबीएस की डिग्री के लिए विदेश जाते हैं और फिर भारत लौटकर प्रैक्टिस करना चाहते हैं लेकिन ये उतना आसान नहीं होता है.
विदेशों से एमबीबीएस डिग्री हासिल करने के बाद चुनिंदा छात्र ही खुद को साबित कर पाते हैं.दरअसल, विदेश से भारत लौटने वाले छात्रों को देश में प्रैक्टिस के लिए सर्टिफिकेट हासिल करना होता है जिसके लिए नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) द्वारा आयोजित की जाने वाली फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन (FMGE) परीक्षा में शामिल होना होता है और उसमें सफल होना भी जरूरी होता है, लेकिन पिछले आंकड़ों की तुलना में पासिंग दर कम होता जा रहा है.
फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन जून 2026 परीक्षा का रिजल्ट 7 जुलाई 2026 को जारी किया गया है जिसके जरिए पता चला कि सिर्फ 12.38% उम्मीदवार ही पास हुए हैं. इस परीक्षा में 37,448 उम्मीदवार शामिल हुए थे लेकिन सिर्फ 4,635 उम्मीदवार ही पास हुए हैं. जबकि, पिछले साल दिसंबर में आयोजित FMGE में 23.93% उम्मीदवार पास हुए थे.
पिछले कुछ सालों से ये ट्रेंड चल रहा है कि अगर NEET UG के बाद MBBS की सीट नहीं मिलती है तो स्टूडेंट्स विदेश जाना पसंद करते हैं. दरअसल, भारत में प्राइवेट कॉलेजों की आमतौर पर फीस 60 लाख से 1 करोड़ के पास है. जबकि, कुछ देश जैसे- नेपाल, कजाकिस्तान, बांग्लादेश, उज्बेकिस्तान, रूस और जॉर्जिया में 40 लाख से 50 लाख के बीच में डॉक्टरी की पढ़ाई हो जाती है. भारत के प्राइवेट कॉलेज की तुलना में विदेशों में MBBS की डिग्री सस्ती पड़ती है जिस वजह से स्टूडेंट्स वहां जाते हैं.
अगर भारत में रहना चाहते हैं और यहां प्रैक्टिस करने के लिए FMGE में क्वालीफाई होना जरूरी होता है. NBEMS द्वारा हर साल दो बार जून और दिसंबर में एफएमजीई परीक्षा आयोजित की जाती है. ये परीक्षा कुल 300 अंकों के सवाल के साथ होती है जिसमें से 150 अंक यानी 50% लाने वाला उम्मीदवार पास माना जाता है. हालांकि, इससे कम अंक होने पर कैंडिडेट्स को फेल कर दिया जाता है. हालांकि, फेल होने के बाद भी उम्मीदवारों को फिर से आयोजित होने वाले FMGE में शामिल होने का मौका मिलता है और इसके लिए कितनी बार भी आवेदन कर सकते हैं.
दरअसल, एक्सपर्ट्स का कहना है कि FMGE एक तरह की नीट परीक्षा ही है और उसमें क्वालीफाई करने वाले छात्र वो हो सकते हैं जिन्होंने नीट में अच्छे स्कोर हासिल किए हो. नीट की तरह कठिन होने पर FMGE का पास प्रतिशत कम हो सकता है. आमतौर पर वो ही छात्र विदेश से पढ़ाई करने जाते हैं जो नीट परीक्षा में शामिल नहीं होते या फिर क्वालीफाई नहीं हो पाते हैं.