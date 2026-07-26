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चार शिक्षा मंत्री बदले, चार बड़े सुधार हुए... फिर भी पेपर लीक क्यों नहीं रुका? जानिए 10 साल की पूरी कहानी

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद शिक्षा व्यवस्था और पेपर लीक पर जवाबदेही की बहस तेज हो गई है. जानिए पिछले 10 वर्षों में चार शिक्षा मंत्रियों के कार्यकाल में हुए बड़े सुधार, कौन-कौन से बदलाव लागू हुए और फिर भी परीक्षा पेपर लीक की घटनाएं क्यों नहीं रुक सकीं.

Written ByShivam Tiwari
Published: Jul 26, 2026, 07:40 AM IST|Updated: Jul 26, 2026, 07:40 AM IST
चार शिक्षा मंत्री बदले, चार बड़े सुधार हुए... फिर भी पेपर लीक क्यों नहीं रुका? जानिए 10 साल की पूरी कहानी

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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