/चार शिक्षा मंत्री बदले, चार बड़े सुधार हुए... फिर भी पेपर लीक क्यों नहीं रुका? जानिए 10 साल की पूरी कहानी

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे ने भारतीय राजनीति में एक बार फिर जवाबदेही और जिम्मेदारी को लेकर बहस छेड़ दी है. आमतौर पर केंद्रीय मंत्री कैबिनेट फेरबदल के दौरान पद छोड़ते हैं, लेकिन सार्वजनिक दबाव, बड़े विवाद, स्वास्थ्य कारणों या राजनीतिक मतभेदों की वजह से कार्यकाल पूरा होने से पहले इस्तीफा देने के मामले अपेक्षाकृत कम देखने को मिलते हैं. धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि यह परीक्षा संबंधी विवादों, कथित पेपर लीक और प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर लंबे समय तक चले देशव्यापी विरोध के बाद आया है.
हाल के वर्षों में कार्यकाल के दौरान इस्तीफा देने वाले केंद्रीय शिक्षा मंत्रियों की संख्या बेहद कम रही है. वर्ष 2021 में रमेश पोखरियाल 'निशंक' ने कोविड के बाद स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का हवाला देते हुए पद छोड़ा था. वहीं धर्मेंद्र प्रधान हाल के दशकों में ऐसे पहले शिक्षा मंत्री माने जा रहे हैं जिन्होंने परीक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार उठे सवालों और सार्वजनिक दबाव के बीच इस्तीफा दिया. इससे शिक्षा व्यवस्था और परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता पर फिर से राष्ट्रीय बहस शुरू हो गई है.
भारत के राजनीतिक इतिहास में कई केंद्रीय मंत्रियों ने अलग-अलग कारणों से पद छोड़ा है. वर्ष 2026 में रेल और खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कैबिनेट फेरबदल से एक दिन पहले इस्तीफा दिया, हालांकि आधिकारिक कारण नहीं बताया गया. 2020 में हरसिमरत कौर बादल ने तीन कृषि कानूनों के विरोध में मंत्रिमंडल छोड़ा. 2018 में एम. जे. अकबर ने #MeToo आरोपों के बाद इस्तीफा दिया, जबकि 2013 में पवन कुमार बंसल और अश्विनी कुमार ने अलग-अलग विवादों के चलते पद छोड़ा था. इन घटनाओं ने समय-समय पर मंत्रियों की जवाबदेही पर चर्चा को मजबूत किया.
भारतीय राजनीति में नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करने की परंपरा नई नहीं है. 2012 में दिनेश त्रिवेदी ने रेल किराया बढ़ाने को लेकर अपनी ही पार्टी से मतभेद के बाद इस्तीफा दिया था. 2011 में दयानिधि मारन और 2010 में ए. राजा ने 2जी स्पेक्ट्रम मामले के बीच पद छोड़ा. इससे पहले 2004 में शिबू सोरेन, 1962 में वी.के. कृष्ण मेनन, 1958 में टी.टी. कृष्णमाचारी और 1956 में लाल बहादुर शास्त्री ने भी अलग-अलग परिस्थितियों में इस्तीफा देकर जवाबदेही की मिसाल पेश की थी. खासकर अरियालुर रेल दुर्घटना के बाद लाल बहादुर शास्त्री का नैतिक आधार पर दिया गया इस्तीफा आज भी राजनीतिक जवाबदेही का मजबूत उदाहरण माना जाता है.
पिछले एक दशक में शिक्षा मंत्रालय के नेतृत्व में कई बड़े सुधार लागू किए गए. नई शिक्षा नीति (NEP 2020), डिजिटल परीक्षा प्रणाली, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) की भूमिका का विस्तार, प्रवेश परीक्षाओं को अधिक पारदर्शी बनाने के प्रयास और तकनीक आधारित निगरानी जैसे कई कदम उठाए गए. इसके बावजूद कई बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और अनियमितताओं के आरोप लगातार सामने आते रहे. इससे यह सवाल और गहरा हो गया कि केवल नीतिगत सुधार पर्याप्त हैं या फिर परीक्षा संचालन और सुरक्षा व्यवस्था में भी व्यापक बदलाव की जरूरत है.
धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इस बात का संकेत माना जा रहा है कि परीक्षा प्रणाली में भरोसा बनाए रखना सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है. पिछले कुछ वर्षों में कई भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं पर सवाल उठे हैं, जिससे लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ. यही कारण है कि अब केवल नए नियम बनाने के बजाय उन्हें प्रभावी तरीके से लागू करने, तकनीकी सुरक्षा बढ़ाने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग तेज हो गई है. आने वाले समय में शिक्षा मंत्रालय के सामने सबसे बड़ी जिम्मेदारी परीक्षा प्रणाली में छात्रों का विश्वास दोबारा स्थापित करना होगी.