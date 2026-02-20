नई दिल्ली से बड़ा ऐलान! फ्रांस ने खोला स्टडी का ‘सुपर गेट’, 30 हजार छात्रों के लिए ट्रांजिट वीजा फ्री

Emmanuel Macron ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान यह ऐलान किया. इस पहल का मकसद भारत और France के बीच शिक्षा और तकनीक के रिश्ते को मजबूत करना है.

2030 तक 30,000 भारतीय छात्रों को मौका

फ्रांस के राष्ट्रपति ने बताया कि अभी हर साल करीब 10,000 भारतीय छात्र फ्रांस पढ़ने जाते हैं. अब दोनों देशों ने मिलकर यह लक्ष्य रखा है कि 2030 तक यह संख्या बढ़ाकर 30,000 कर दी जाए. उन्होंने कहा कि छात्रों के लिए वीजा प्रक्रिया को भी आसान बनाया जाएगा. खास बात यह है कि जो छात्र लंबी पढ़ाई जैसे पीएचडी करेंगे, उनके वीजा की अवधि भी उसी के हिसाब से दी जाएगी.

भारतीय यात्रियों के लिए वीजा-फ्री ट्रांजिट

फ्रांस ने भारतीय यात्रियों को एक बड़ी राहत दी है. बता दें, अब एयरपोर्ट पर ट्रांजिट के लिए वीजा की जरूरत नहीं होगी. इससे उन लोगों को फायदा मिलेगा जो फ्रांस के रास्ते दूसरे देशों की यात्रा करते हैं. इस फैसले से यात्रा आसान और तेज हो जाएगी.

शिक्षा और संस्थानों के बीच मजबूत संबंध

राष्ट्रपति मैक्रों ने कहा कि फ्रांस अपनी प्रक्रिया को और आसान और व्यावहारिक बनाने वाला है जिससे छात्रों और संस्थानों को सुविधा मिल पाए. उन्होंने यह भी कहा कि पहले भारत फ्रांस के लिए छात्रों का बड़ा स्रोत नहीं था लेकिन अब हालात बदल रहे हैं. आने वाले समय में स्कूल और यूनिवर्सिटी दोनों को इस दिशा में और मेहनत करनी होगी.

AI के क्षेत्र में बढ़ता सहयोग

भारत और फ्रांस अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भी साथ काम कर रहे हैं. दोनों देश अपने खुद के AI मॉडल बनाना चाहते हैं ताकि अमेरिका और चीन जैसे देशों पर निर्भरता कम हो सके. इसके लिए मजबूत टेक्नोलॉजी, कैपेबल लोग और निवेश की जरूरत बताई गई है.

AI हेल्थ कैंपस की शुरुआत

मैक्रों ने All India Institute of Medical Sciences में एक खास प्रोजेक्ट की शुरुआत की है. यह इंडो-फ्रेंच AI कैंपस हेल्थ सेक्टर में नई रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देगा. इस मौके पर J P Nadda भी मौजूद रहे.

बता दें, मैक्रों ने नई दिल्ली में हो रहे AI समिट की तारीफ की है. उन्होंने कहा कि अगर AI का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो यह बीमारी पहचानने, ऊर्जा बचाने और काम को तेज करने में मदद कर सकता है.

भारत-फ्रांस रिश्तों को बल

यह पूरा कदम दिखाता है कि फ्रांस भारतीय छात्रों के लिए एक बेहतर और आसान विकल्प बनना चाहता है. इससे न सिर्फ पढ़ाई के मौके बढ़ेंगे, बल्कि दोनों देशों के बीच रिश्ते भी और मजबूत होंगे.

