Advertisement
trendingNow13116060
Hindi Newsशिक्षानई दिल्ली से बड़ा ऐलान! फ्रांस ने खोला स्टडी का ‘सुपर गेट’, 30 हजार छात्रों के लिए ट्रांजिट वीजा फ्री

नई दिल्ली से बड़ा ऐलान! फ्रांस ने खोला स्टडी का ‘सुपर गेट’, 30 हजार छात्रों के लिए ट्रांजिट वीजा फ्री

France Announces Visa Free Transit: फ्रांस ने भारतीय छात्रों के लिए एक बड़ी घोषणा की है. अब 2030 तक 30,000 भारतीय छात्रों को अपने यहां पढ़ाई का मौका देने वाला है. साथ ही भारतीय यात्रियों के लिए एयरपोर्ट ट्रांजिट वीजा फ्री कर दिया गया है जिससे यात्रा भी काफी आसान हो जाएगी.

 

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Feb 20, 2026, 07:56 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

नई दिल्ली से बड़ा ऐलान! फ्रांस ने खोला स्टडी का ‘सुपर गेट’, 30 हजार छात्रों के लिए ट्रांजिट वीजा फ्री

Emmanuel Macron ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान यह ऐलान किया. इस पहल का मकसद भारत और France के बीच शिक्षा और तकनीक के रिश्ते को मजबूत करना है.

2030 तक 30,000 भारतीय छात्रों को मौका
फ्रांस के राष्ट्रपति ने बताया कि अभी हर साल करीब 10,000 भारतीय छात्र फ्रांस पढ़ने जाते हैं. अब दोनों देशों ने मिलकर यह लक्ष्य रखा है कि 2030 तक यह संख्या बढ़ाकर 30,000 कर दी जाए. उन्होंने कहा कि छात्रों के लिए वीजा प्रक्रिया को भी आसान बनाया जाएगा. खास बात यह है कि जो छात्र लंबी पढ़ाई जैसे पीएचडी करेंगे, उनके वीजा की अवधि भी उसी के हिसाब से दी जाएगी.

भारतीय यात्रियों के लिए वीजा-फ्री ट्रांजिट
फ्रांस ने भारतीय यात्रियों को एक बड़ी राहत दी है. बता दें, अब एयरपोर्ट पर ट्रांजिट के लिए वीजा की जरूरत नहीं होगी. इससे उन लोगों को फायदा मिलेगा जो फ्रांस के रास्ते दूसरे देशों की यात्रा करते हैं.  इस फैसले से यात्रा आसान और तेज हो जाएगी.

Add Zee News as a Preferred Source

शिक्षा और संस्थानों के बीच मजबूत संबंध
राष्ट्रपति मैक्रों ने कहा कि फ्रांस अपनी प्रक्रिया को और आसान और व्यावहारिक बनाने वाला है जिससे छात्रों और संस्थानों को सुविधा मिल पाए. उन्होंने यह भी कहा कि पहले भारत फ्रांस के लिए छात्रों का बड़ा स्रोत नहीं था लेकिन अब हालात बदल रहे हैं. आने वाले समय में स्कूल और यूनिवर्सिटी दोनों को इस दिशा में और मेहनत करनी होगी.

AI के क्षेत्र में बढ़ता सहयोग
भारत और फ्रांस अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भी साथ काम कर रहे हैं. दोनों देश अपने खुद के AI मॉडल बनाना चाहते हैं ताकि अमेरिका और चीन जैसे देशों पर निर्भरता कम हो सके. इसके लिए मजबूत टेक्नोलॉजी, कैपेबल लोग और निवेश की जरूरत बताई गई है.

AI हेल्थ कैंपस की शुरुआत
मैक्रों ने All India Institute of Medical Sciences में एक खास प्रोजेक्ट की शुरुआत की है. यह इंडो-फ्रेंच AI कैंपस हेल्थ सेक्टर में नई रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देगा. इस मौके पर J P Nadda भी मौजूद रहे.

बता दें, मैक्रों ने नई दिल्ली में हो रहे AI समिट की तारीफ की है. उन्होंने कहा कि अगर AI का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो यह बीमारी पहचानने, ऊर्जा बचाने और काम को तेज करने में मदद कर सकता है.

भारत-फ्रांस रिश्तों को बल
यह पूरा कदम दिखाता है कि फ्रांस भारतीय छात्रों के लिए एक बेहतर और आसान विकल्प बनना चाहता है. इससे न सिर्फ पढ़ाई के मौके बढ़ेंगे, बल्कि दोनों देशों के बीच रिश्ते भी और मजबूत होंगे.

यह भी पढ़ें: MP Board 5th 8th Exam 2026: 20 जनवरी को एमपी बोर्ड कक्षा 5वीं और 8वीं की पहली परीक्षाएं, देखें पूरा टाइम टेबल

 

About the Author
author img
ritesh jaiswal

रितेश जायसवाल जी न्यूज में डिजिटल पत्रकार हैं. वह जनवरी 2025 में जी न्यूज से जुड़े. देश दुनिया के साथ-साथ की ब्रेकिंग न्यूज की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. लगभग 3 महीने तक ये जी भारत के...और पढ़ें

TAGS

Visa Free Transit

Trending news

'आप चाइनीज से पूछिए...', वो किताब तो छपी नहीं, जनरल नरवणे ने लिख डाली मर्डर मिस्ट्री
manoj mukund naravane book controversy
'आप चाइनीज से पूछिए...', वो किताब तो छपी नहीं, जनरल नरवणे ने लिख डाली मर्डर मिस्ट्री
चुनाव आयोग का ऐलान, दिल्ली-पंजाब समेत 22 राज्यों में SIR का तीसरा चरण अप्रैल से शुरू
Sir
चुनाव आयोग का ऐलान, दिल्ली-पंजाब समेत 22 राज्यों में SIR का तीसरा चरण अप्रैल से शुरू
राज्यसभा की 37 सीटों पर लड़ाई, शह-मात के गेम में कौन पड़ेगा किस पर भारी?
Rajya sabha
राज्यसभा की 37 सीटों पर लड़ाई, शह-मात के गेम में कौन पड़ेगा किस पर भारी?
पति की जान बचाने के लिए जंगल में भालू से भिड़ गई महिला, कुल्हाड़ी से कर दिया अधमरा
Odisha news
पति की जान बचाने के लिए जंगल में भालू से भिड़ गई महिला, कुल्हाड़ी से कर दिया अधमरा
उत्तर भारत में बढ़ेगा पारा, इन राज्यों में झमाझम बरसेंगे मेघ; पहाड़ों पर क्या होगा
weather update
उत्तर भारत में बढ़ेगा पारा, इन राज्यों में झमाझम बरसेंगे मेघ; पहाड़ों पर क्या होगा
फुटबॉल खेलते वक्त रुकी दिल की धड़कन, मैदान में गिरे सांसद की हार्ट अटैक से मौत
Shillong MP Ricky AJ Syngkon
फुटबॉल खेलते वक्त रुकी दिल की धड़कन, मैदान में गिरे सांसद की हार्ट अटैक से मौत
शशि थरूर ने फिर दे दिया कांग्रेस आलाकमान का दिल दुखाने वाला बयान
Kerala
शशि थरूर ने फिर दे दिया कांग्रेस आलाकमान का दिल दुखाने वाला बयान
सैम ऑल्टमैन ने बताया, AI समिट में एंथ्रोपिक के CEO का क्यों नहीं पकड़ा हाथ?
OpenAI CEO Sam Altman
सैम ऑल्टमैन ने बताया, AI समिट में एंथ्रोपिक के CEO का क्यों नहीं पकड़ा हाथ?
23 साल की नौकरी और अब इस्तीफा, किस कंपनी में काम कर रही थीं CM फडणवीस की पत्नी
Amruta Fadnavis
23 साल की नौकरी और अब इस्तीफा, किस कंपनी में काम कर रही थीं CM फडणवीस की पत्नी
विशाखापत्तनमः अचानक क्यों गरजने लगे नेवी के हेलिकॉप्टर्स? उमड़ पड़ा लोगों का हुजूम
Andhra Pradesh
विशाखापत्तनमः अचानक क्यों गरजने लगे नेवी के हेलिकॉप्टर्स? उमड़ पड़ा लोगों का हुजूम