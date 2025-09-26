Advertisement
Free Abroad Study: भारतीय छात्रों के लिए अमेरिका की इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई फ्री, जल्दी जानें कैसे और कहां से मिलेगा फायदा

Free Study in America: अगर आप उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका जाना चाहते हैं और लाखों रुपये की फीस देने के कारण यहां जाकर पढ़ाई करने का सपना अधूरा लग रहा है तो चिंता न करें अमेरिका में एक ऐसी यूनिवर्सिटी भी है जो छात्रों को मुफ्त में हायर एजुकेशन प्रदान करती है. आइए जानते हैं कि विदेश में किस यूनिवर्सिटी में मुफ्त में पढ़ सकते हैं.

Sep 26, 2025, 10:10 PM IST
Free Study in America: इन दिनों H-1B वीजा को लेकर अमेरिका काफी चर्चाओं में है. यहां पढ़ने वाले भारतीय छात्र से लेकर कर्मचारी भी तनाव में हैं कि आखिर करें क्या? हालांकि, हायर एजुकेशन के मामले में अमेरिका बेस्ट माना जाता है इसलिए फिर भी ज्यादातर भारतीय का सपना है कि वो अमेरिका में ही हायर एजुकेशन हासिल करें. इसके लिए तरह-तरह की स्कीम व जुगाड़ में भी भारतीय छात्र लगे रहते हैं. कुछ छात्रों के लिए पैसों की तंगी अमेरिका में पढ़ाई न करने के लिए दीवार की तरह है. अगर आप भी उनमें से हैं जो अमेरिका जाकर पढ़ना चाहते हैं लेकिन वहां कि यूनिवर्सिटी की फीस व अन्य खर्च उठाना पॉकेट परिमशन नहीं देती है तो चिंता न करें. दरअसल, अमेरीका में पढ़ाई के लिए करीब 50 लाख रुपये तक का खर्च करना नहीं पड़ेगा, बिल्कुल मुफ्त में अमेरिका में स्टडी कर सकते हैं.

मुफ्त में पढ़ा रही है अमेरिका की नंबर वन यूनिवर्सिटी

जी हां, अमेरिका की नंबर वन यूनिवर्सिटी अपने देश के अलावा विदेशी छात्रों को भी मुफ्त में पढ़ाती है. हालांकि, ये छात्र के परिवार की इनकम से तय किया जाता है. यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में नंबर पर रहने वाली प्रिंसटन यूनिवर्सिटी आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को फ्री में पढ़ाती है.

कितनी होनी चाहिए छात्र की पारिवारिक सालान आय?

प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में फाइनेंशियल एड प्रोग्राम के तहत अमेरिका समेत अन्य देश के छात्रों को पढ़ाया जाता है. एडमिशन के लिए फाइनेंशियल एड के लिए अप्लाई करना होता है और उसे बाद में लौटाना भी नहीं होता है. शर्त-नियम के अलावा जिन छात्र के परीवार की सालाना आय 1.50 लाख डॉलर यानी करीब 1.32 करोड़ रुपये से कम है तो उनके लिए मुफ्त पढ़ाई स्कीम है. ऐसे छात्रों को ट्यूशन फीस, हॉस्टल में रहने का खर्च, खाने-पीने का खर्च, किताब आदि की फीस भी नहीं देनी होती है.

ऐसे छात्र जिनके परीवार की सालाना आय 2.50 लाख डॉलर यानी 2.20 करोड़ रुपये से कम है उन्हें केवल ट्यूशन फीस में छूट मिलती है. इस प्रोग्राम के तहत भारतीय छात्र भी अप्लाई कर सकते हैं और फाइनेंशियल एड के माध्यम से प्रिंसटन में मुफ्त पढ़ाई कर सकते हैं.

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है।

Abroad Study

