फ्री, फ्री, फ्री! स्टूडेंट हो या फिर वर्किंग, कोई भी घर बैठे सीख सकता है ये AI Course, जानें अप्लाई प्रोसेस

AI Course online: आज की दुनिया डिजिटल की तरफ तेजी से बढ़ रही है. वहीं, एआई के बाद से लोगों का अधिकतर झुकाव एआई के तरफ हो चुका है. ऐसे में शिक्षा मंत्रालय ने पांच फ्री एआई कोर्स लॉन्च किए हैं, जो स्कूल के छात्र हों या फिर नौकरीपेशा शख्स कोई भी सीख सकता है. अगर आप भी कुछ ऐसे कोर्स की तलाश कर रहे थे तो चलिए इस खबर में आपको बताते हैं कैसे और कहां से आप इन एआई कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं.

एआई अब केवल टेक्नोलॉजी तक ही नहीं बल्कि अब एजुकेशन और स्पोर्ट्स में भी आगे बढ़ रहा है. ऐसे में भविष्य की जरूरतों को देखते हुए शिक्षा मंत्रालय ने खासतौर पर छात्रों को एआई से जोड़ने के लिए एक पहल शुरू की है. मंत्रालय की ओर से स्वयं पोर्टल पर 5 फ्री एआई कोर्स लॉन्च किए गए हैं.

कम उम्र में बड़ा मुकाम: मनिका विश्वकर्मा के सिर सजा Miss Universe India 2025 का ताज, जानें उनकी शिक्षा?

जानकारी के अनुसार आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, क्रिकेट एनालिटिक्स, अकाउंटिंग और Python कोर्स के लिए स्वयं पोर्टल से एआई कोर्स सीख सकते हैं. कोर्स पूरा होने के बाद आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, जो भविष्य में आपको नौकरी के लिए मददगार साबित हो सकता है. सबसे खास बात ये है कि इस कोर्स को आप घर बैठे फ्री में सीख सकते हैं. यानी की कोई फीस नहीं देनी है.

ये हैं वो पांच AI कोर्स

1. AI/ML Using Python: अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन का इस्तेमाल करके एआई की बारिकियां सीखनी है तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं.

2. फिजिक्स में AI: जिन छात्रों फिजिक्स में रूचि है वो इस कोर्स को कर सकते हैं. एआई के मदद से आपको फिजिक्स के कठिन कॉन्सेप्ट्स को समझने में आसानी होगी.

3. केमिस्ट्री में AI: इस कोर्स में छात्रों को दवाओं को डिजाइन करना सीखाया जाएगा. साथ ही मॉडल रिएक्शन में पायथन जैसे टेक्नोलॉजी के उपयोग आदि के बारे में चीजें सीखाई जाएंगी.

4. AI In Accounting: ये कोर्स कॉमर्स और मैनेजमेंट के छात्रों के लिए बेस्ट है. अगर आप अपना करियर इसमें बनने की सोच रहे हैं तो इस कोर्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं.

5. Cricket Analytics with AI: क्रिकेट प्रेमियों के लिए खासतौर पर इस कोर्स को डिजाइन किया गया है. इसमें स्टूडेंट्स को डेटा साइंस और एआई से मैच एनालिसिस सिखाया जाए.

Reasoning Questions: लालू- मोहन भाई हैं और मोहन..सीता का पिता है, तो बताओ लालू का सीता से क्या संबंध है?

कैसे करें रजिस्ट्रेशन?

इन पांच AI कोर्सों में रजिस्ट्रेशन के लिए आपको SWAYAM पोर्टल की ऑफिशियल वेबसाइट swayam.gov.in पर जाना होगा. होम पेज पर आपको कोर्स से जुड़ी सारी डिटेल्स मिल जाएगी. आप अपने पसंद के कोर्स को चुने और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरा करके पढ़ाई शुरू करें.