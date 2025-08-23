Free Ai Courses: मुफ्त में ये AI कोर्स रहेंगे बेस्ट, अधिक सैलरी पैकेज की नौकरी लगने चांस ज्यादा! देखें लिस्ट

Free Ai Courses: क्या आप AI कोर्स इसलिए करना चाहते हैं कि जल्दी नौकरी मिल जाए और अच्छा-खासा पैकेज भी? अगर हां, तो आइए उन एआई कोर्स के बारे में जानते हैं जिन्हें मुफ्त में किया जा सकता है.
Free Ai Courses: एक अच्छी नौकरी के लिए योग्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी में पढ़ना काफी नहीं है साथ में अगर कोई कोर्स भी कर लिया जाए तो आपकी स्किल बढ़ती ही है. साथ ही एक अच्छी नौकरी मिलने की संभावना भी ज्यादा बढ़ जाती है. बदलते जमाने के साथ इन दिनों सबसे ट्रेंडिंग कोर्स अगर कोई है तो वो एआई कोर्स है. विभिन्न यूनिवर्सिटी में एआई कोर्स को कराया जाता है जो ऑफलाइन और ऑनलाइन भी उपलब्ध होते हैं. आप इस कोर्स को मुफ्त में कर सकते हैं. आइए जानते हैं कि कौन-कौन से AI कोर्स मुफ्त में किए जा सकते हैं.
Free Online Ai Courses
IIT के प्रोफेसर्स और अन्य जानकारों की मानें तो ऐसे कई कोर्स हैं जिन्हें ऑनलाइन किया जा सकता है. ये एआई कोर्स मुफ्त या कम फीस के साथ मिल सकते हैं. ऑनलाइन होने के कारण आप कहीं भी रहकर एआई कोर्स कर सकते हैं. इतना ही नहीं, आपको मुफ्त में एआई कोर्स करने पर सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा. आइए उन एआई कोर्स की लिस्ट देखते हैं जो मुफ्त में कराए जाते हैं.
मुफ्त में मिलेंगे ये AI कोर्स
AI in Accounting- इस कोर्स के जरिए Python जैसे टूल्स का यूज करके अकाउंटिंग टेक्नोलॉजी समेत अन्य जानकारी प्रदान करता है. इस कोर्स को मुफ्त में कर सकते हैं.
Cricket Analytics with AI- इस कोर्स के जरिए आप स्पोर्ट्स संबंधित फील्ड से जुड़ सकते हैं जो खेल के एनालिटिक्स के फंडामेंटल को समझाने में मदद करता है. इस कोर्स में डेटा विजुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी के अलावा क्रिकेट में डेटा साइंस के असल जिंदगी एप्लिकेशन से इंट्रोड्यूस किया जाता है.
AI in Chemistry- अगर आप केमिस्ट्री में एआई कोर्स करते हैं तो Python जैसे टूल्स के इस्तेमाल से मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज का अनुमान, रिएक्शन मॉडलिंग, ड्रग डिजाइन या अन्य चीजों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.
AI in Physics- ये एक मशीन लर्निंग कोर्स कहलाता है. इसके जरिए न्यूरल नेटवर्क्स से फिजिक्स की असल जिंदगी की प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन बताता है.
भारत में कौन सी यूनिवर्सिटी AI के कोर्स के लिए बेस्ट है?
भारत में एआई कोर्स के लिए कुछ यूनिवर्सिटी का नाम टॉप लिस्ट में आता है. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु जैसी और भी यूनिवर्सिटी हैं जिनका नाम भारतीय यूनिवर्सिटी की बेस्ट लिस्ट में शामिल है.
