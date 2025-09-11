Free B-Tech Course: विदेश से करनी है इंजीनियरिंग? जर्मनी की इन 5 यूनिवर्सिटी से मुफ्त में हो सकती है बीटेक की पढ़ाई
Free B-Tech Course: भारत के ज्यादातर छात्र विदेश जाकर इंजीनियरिंग करना चाहते हैं. अगर आप भी विदेश से बीटेक करना चाहते हैं तो आइए जर्मनी की उन 5 यूनिवर्सिटी के बारे में जानते हैं

Written By  Simran Singh|Last Updated: Sep 11, 2025, 05:47 PM IST
Free B-Tech Course: भारतीय छात्रों के बीच सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला कोर्स इंजीनियरिंग है. भारत के कई कॉलेज में छात्र एडमिशन भी लेते हैं जबकि, कुछ ऐसे भी छात्र हैं जो भारत में नहीं बल्कि विदेश से बीटेक डिग्री हासिल करना चाहते हैं. अगर आप भी उनमें से हैं जो अपनी पढ़ाई विदेश से करने का सोच रहे हैं और इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करना चाहते हैं तो जर्मनी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है. यहां कई यूनिवर्सिटी है जहां से बीटेक डिग्री के लिए एक रुपया नहीं लगता है. आइए जर्मनी के उन 5 सरकारी यूनिवर्सिटी के बारे में जानते हैं जहां से मुफ्त में बीटेक डिग्री हासिल कर सकते हैं.

RWTH आचेन यूनिवर्सिटी

यूरोप के सबसे बेहतरीन टेक्निकल संस्थानों में से एक RWTH आचेन यूनिवर्सिटी है. इसका नाम जर्मनी के बेस्ट कॉलेज की लिस्ट में शामिल है. मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टडी के लिए इस एक अच्छी संस्थान माना जाता है. अंग्रेजी भाषा में कई कोर्स की पढ़ाई होती है. ये यूनिवर्सिटी TU9 का हिस्सा है.

टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन

जर्मनी की सबसे नामी और प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन है. यहां से इंजीनियरिंग की पढ़ाई मुफ्त में कर सकते हैं. यहां कई कोर्स और प्रोग्राम करवाए जाते हैं. ये कॉलेज जर्मनी की राजधानी बर्लिन में हैं.

लाइबनिज यूनिवर्सिटी

जर्मनी के सबसे पुराने कॉलेज में से एक लाइबनिज यूनिवर्सिटी है. इसे इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए काफी जाना जाता है. मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग जैसे कोर्स करवाए जाते हैं. जॉब अवसर के लिए भी इसे काफी अच्छी यूनिवर्सिटी मानी जाती है.

यूनिवर्सिटी ऑफ स्टटगार्ट

यूनिवर्सिटी ऑफ स्टटगार्ट भी एक अच्छी संस्थान हैं जो TU9 का हिस्सा है. जर्मनी की इस यूनिवर्सिटी से सस्ते में इंजीनियरिंग की जा सकती है. यहां पर विभिन्न कोर्स करवाए जाते हैं. सिविल, एयरोस्पेस और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए ये यूनिवर्सिटी जानी जाती है.

डार्म्सटैट यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी

डार्म्सटैट यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी भी बीटेक के लिए बेस्ट संस्थान मानी जाती है. यहां से छात्र कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल और मेक्ट्रोनिक्स इंजीनियरिंग जैसे कोर्स करते हैं. यहां पर टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से संबंधित अच्छी पढ़ाई कराई जाती है.

सरकारी होने के कारण इन सभी कॉलेज में पढ़ाई के लिए कोई ट्यूशन फीस नहीं लगेगी. कुछ संस्थान अगर पैसे लेंगे भी तो वो 130 से 550 यूरो (13434 से 56835 रुपये) के बीच हो सकते हैं जो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव फीस होगी. इसके अलावा छात्रों के लिए यहां से बीटेक करना सस्ता या मुफ्त पड़ सकता है.

ये भी पढ़ें- MBBS vs BAMS: डॉक्टर बनने के लिए एमबीबीएस या बीएएमएस, दोनों में से कौन सा बेहतर? जानें 7 बड़े अंतर

