शिक्षा

Free Boarding School: ये हैं भारत के टॉप 3 बोर्डिंग स्कूल, रहना-खाना और पढ़ना-लिखना बिल्कुल मुफ्त!

Free Boarding School in India: भारत में कुछ बोर्डिंग स्कूल ऐसे हैं जो कम फीस या बिना किसी फीस के बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करते हैं. आइए भारत के टॉप 3 बोर्डिंग स्कूल के बारे में जानते हैं जहां रहना-खाना और पढ़ना मुफ्त है.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Oct 09, 2025, 12:06 PM IST
Trending Photos

Free Boarding School in India: आज के समय में हर किसी के लिए पढ़ना-लिखना बहुत जरूरी है. कई सारे काम के लिए पढ़ाई-लिखाई की जरूरत पड़ जाती है. भारत में शिक्षा विभाग की भी कोशिश ये ही रहती है कि हर वर्ग के बच्चे पढ़े-लिखे हो. खासतौर पर ऐसे छात्र जिनके परिवार आर्थिक रूप से कमजोर हैं उन्हें भी सरकार द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है. भारत में कई सरकारी बोर्डिंग स्कूल हैं कम फीस के साथ पढ़ाया जाता है. जबकि, कुछ ऐसे भी हैं जो मुफ्त में पढ़ाई-लिखाई करवाते हैं. आज हम आपको भारत के टॉप 3 सरकारी बोर्डिंग स्कूल के बारे में बताने जा रहे हैं जो मुफ्त में बच्चों को पढ़ाते हैं.

राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय (RPVV)

राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय में बच्चों को मुफ्त पढ़ाई-लिखाई करवाई जाती है. प्रवेश परीक्षा के माध्यम से एडमिशन होता है. ये स्कूल दिल्ली के अलग-अलग क्षेत्रों में 20 से ज्यादा हैं. मेधावी छात्रों को राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय में मुफ्त शिक्षा के अलावा फ्री में रहने की सुविधा प्रदान की जाती है. यहां किसी तरह की कोई फीस नहीं देनी पड़ती है. ये स्कूल NEET-JEE जैसी परीक्षाओं की तैयारी और डिजिटल क्लासरूम के लिए जाना जाता है.

जवाहर नवोदय विद्यालय (JNV)

CBSE मान्यता प्राप्त जवाहर नवोदय विद्यालय में मुफ्त पढ़ाई की सुविधा दी जाती है. इस सरकारी बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने के लिए कोई फीस नहीं देनी पड़ती है. जवाहर नवोदय विद्यालय सेलेक्शन टेस्ट (JNVST) के आधार पर एडमिशन दिया जाता है. कक्षा 6, 9 और 11 में एडमिशन लेने वाले छात्र अप्लाई कर सकते हैं. यहां पढ़ाई के लिए कोई फीस नहीं देनी पड़ती है. 6 से 8 कक्षा तक की पढ़ाई मुफ्त है. जबकि, कक्षा 9 से 12 वाले छात्रों के लिए सालाना फीस 600 रुपये महीना और वो भी सिर्फ सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए है. यहां मुफ्त हॉस्टल, खाना-पीना, खेलकूद, किताबों से लेकर कंप्यूटर की शिक्षा प्रदान की जाती है.

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (KGBV)

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय खासतौर पर लड़कियों के लिए स्कूल है. यहां पर आर्थिक कमजोर वर्ग, ग्रामीण, पिछड़े व अल्पसंख्यक समुदाय की छात्रों का पहले एडमिशन किया जाता है. देश भर में 5000 से ज्यादा ब्लॉक में कस्तूरबा गांधी बालिका स्कूल है. यहां पढ़ाई-लिखाई पूरी तरह से मुफ्त है. छात्रों को मुफ्त यूनिफॉर्म, हॉस्टल, किताबें, खाना पीना आदि का लाभ मिलता है.

ये भी पढ़ें- Hungary Scholarship: इस जगह छात्रों के लिए मुफ्त पढ़ाई! अलग से हर महीने मिलेंगे 22000 रुपये; जानिए क्या है प्रोसेस

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है।

Free Boarding School

