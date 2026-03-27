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Hindi Newsशिक्षाबिना 1 रुपये खर्च के मुफ्त में करें AI की पढ़ाई, 3 ग्लोबल टेक कंपनियां दे रही हैं फ्री ट्रेनिंग और सर्टिफिकेट

बिना 1 रुपये खर्च के मुफ्त में करें AI की पढ़ाई, 3 ग्लोबल टेक कंपनियां दे रही हैं फ्री ट्रेनिंग और सर्टिफिकेट

Free online tech courses: Google, Microsoft और IBM जैसी दिग्गज कंपनियां छात्रों और पेशेवरों के लिए डेटा साइंस और प्रोग्रामिंग जैसे एडवांस डिजिटल कोर्सेस मुफ्त में उपलब्ध करा रही हैं. घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से इन कोर्सेस को पूरा कर सर्टिफिकेट हासिल किया जा सकता है, जो भविष्य के करियर के लिए बेहद फायदेमंद है.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Mar 27, 2026, 06:59 AM IST
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बिना 1 रुपये खर्च के मुफ्त में करें AI की पढ़ाई, 3 ग्लोबल टेक कंपनियां दे रही हैं फ्री ट्रेनिंग और सर्टिफिकेट

Free online tech courses: आज के समय में नई टेक्नोलॉजी को सीखना बहुत जरूरी हो गया है. खासकर कंप्यूटर और एडवांस डिजिटल स्किल्स की मांग तेजी से बढ़ रही है. अच्छी बात ये है कि अब इन स्किल्स को सीखने के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है. कई बड़ी टेक कंपनियां छात्रों और कामकाजी लोगों के लिए मुफ्त में कोर्स उपलब्ध करा रही हैं. इससे कोई भी व्यक्ति घर बैठे अपनी जानकारी बढ़ा सकता है और करियर में आगे बढ़ सकता है.

इस दिशा में तीन बड़ी कंपनियां सबसे आगे हैं, जिनमें Google, Microsoft और IBM शामिल हैं. ये कंपनियां अपने-अपने प्लेटफॉर्म के जरिए फ्री कोर्स ऑफर करती हैं. इन कोर्स में शुरुआती से लेकर एडवांस लेवल तक की जानकारी दी जाती है. छात्र ही नहीं, बल्कि नौकरी करने वाले लोग भी इनका फायदा उठा सकते हैं. सबसे अच्छी बात ये है कि इन कोर्स को करने के लिए किसी खास डिग्री की जरूरत नहीं होती. बस सीखने की इच्छा होनी चाहिए.

कोर्स में क्या सिखाया जाता है?

इन कोर्स में कई तरह के सबजेक्ट शामिल होते हैं. इनमें डेटा से जुड़ी समझ, मशीन लर्निंग की बेसिक जानकारी, प्रोग्रामिंग और नए डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल सिखाया जाता है. पढ़ाई को आसान बनाने के लिए वीडियो लेक्चर, नोट्स और प्रैक्टिस भी दी जाती है. कई प्लेटफॉर्म पर क्विज और असाइनमेंट भी होते हैं, जिससे सीखने का स्तर और बेहतर होता है. कुछ कोर्स पूरा करने पर सर्टिफिकेट भी मिलता है, जो आगे नौकरी में मदद कर सकता है.

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कैसे ले सकते हैं कोर्स?

इन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना भी बहुत आसान है. आपको बस कंपनी की वेबसाइट या ऐप पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करना होता है. इसके बाद आप अपनी पसंद का कोर्स चुन सकते हैं. पढ़ाई पूरी तरह ऑनलाइन होती है, इसलिए आप अपने समय के मुताबिक सीख सकते हैं. ये सुविधा उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है, जो पढ़ाई के साथ-साथ नौकरी भी कर रहे हैं.

कुल मिलाकर यह मौका उन सभी लोगों के लिए बेहद खास है, जो बिना पैसे खर्च किए नई टेक्नोलॉजी सीखना चाहते हैं. सही तरीके से समय निकालकर और लगातार अभ्यास करके आप इन कोर्स का पूरा फायदा उठा सकते हैं. यह आपके करियर को नई दिशा दे सकता है. इसलिए अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इस तरह के मुफ्त कोर्स का जरूर लाभ उठाएं और अपने भविष्य को मजबूत बनाएं.

ये भी पढ़ें- BSEB 10th Board Result 2026: बिहार बोर्ड मैट्रिक रिजल्ट कब होगा @biharboardonline.bihar.gov.in पर घोषित?

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harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

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