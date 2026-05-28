विदेश में फ्री पढ़ाई! यहां की यूनिवर्सिटी दे रही है भारतीयों को खास स्कॉलरशिप, फीस पर मिलेगी छूट

Australia La Trobe University Scholarship: कक्षा 12वीं की पढ़ाई करने के बाद कई छात्रों का सपना होता है कि वो आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाएं लेकिन कई बार जेब इसकी इजाजत नहीं देती है और बजट न होने के कारण छात्र अपना विदेश जाने का सपना पूरा नहीं कर पाते हैं. अगर आप भी उनमें से एक हैं जो पढ़ाई के लिए विदेश जाना चाहते हैं और ऑस्ट्रेलिया जाने का सपना देखते हैं तो एक अच्छा मौका आपका इंतजार कर रहा है. विदेश जाकर भारतीय छात्रों के लिए अब बिना ट्यूशन फीस के पढ़ाई करना आसान हो सकेगा. दरअसल, ऑस्ट्रेलिया की एक यूनिवर्सिटी भारतीय छात्रों को मुफ्त शिक्षा का मौका दे रही है. ऑस्ट्रेलिया की La Trobe University की ओर से एक शानदार स्कॉलरशिप की शुरुआत की गई है जिसके जरिए स्टूडेंट्स काफी कम खर्च में पढ़ाई कर सकते हैं. अच्छी बात तो ये है कि इस स्कॉलरशिप का फायदा बैचलर्स और मास्टर्स दोनों कोर्स करने वाले भारतीय छात्रों को हो सकता है.

ट्यूशन फीस में डिस्काउंट

ऑस्ट्रेलिया की ला ट्रोब यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप के तहत भारतीय स्टूडेंट्स को पैसे नहीं दिए जाएंगे बल्कि उन्हें फीस में छूट दी जाएगी. यूनिवर्सिटी की ओर से ट्यूशन फीस में छूट दी जा रही है. ऐसे स्टूडेंट्स जो 60 से 74.9 WAM/ATAR स्कोर लेकर आएंगे उनको 20% फीस छूट मिलेगी. जबकि 75 या उससे अधिक स्कोर वालों को 25% फीस छूट दी जाएगी. इस तरह से स्टूडेंट्स को ट्यूशन फीस पर छूट मिल सकेगी. उदाहरण के लिए अगर आप सिविल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन के लिए आवेदन करते हैं और सालाना फीस करीब 43,000 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर यानी करीब 30 लाख रुपये है तो स्कॉलरशिप के जरिए फीस पर डिस्काउंट मिल सकेगा.

कौन कर सकता है अप्लाई?

छात्र विदेशी होना चाहिए Add Zee News as a Preferred Source

यूनिवर्सिटी में नया एडमिशन लेने वाला होना चाहिए.

बैचलर्स या मास्टर्स कोर्स में दाखिला ले रहा हो.

पूरी ट्यूशन फीस खुद भरने वाला छात्र हो.

यूनिवर्सिटी का एडमिशन ऑफर लेटर होना जरूरी है.

कैसे करें स्कॉलरशिप के लिए आवेदन?

ला ट्रोब यूनिवर्सिटी की ये स्कॉलरशिप ऑस्ट्रेलिया में स्थित मेलबोर्न, सिडनी, Bendigo, एल्बरी-Wodonga, मिल्ड्यूरा और शेपार्टन जैसे कैंपस के लिए लागू होगी. इस स्कॉलरशिप के लिए अलग से आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी. स्टूडेंट्स जब इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे, उसके आधार पर स्टूडेंट स्कॉलरशिप के लिए पात्र हो सकेगा. यूनिवर्सिटी की ओर से जिसे स्कॉलरशिप के लिए चुना जाएगा उसे ऑफर लेटर के जरिए जानकारी दे दी जाएगी.

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