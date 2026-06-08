/इन 19 देशों में करें फ्री में करें पढ़ाई, हर महीने मिलेंगे 1.4 लाख रुपये! कैसे पाएं ये स्कॉलरशिप?

European Union Scholarships: अगर आप इंडियन स्टूडेंट हैं और बिना किसी फाइनेंशियल बर्डन के विदेश में पढ़ाई करने का सपना देख रहे हैं, तो यूरोपीय यूनियन आपके लिए एक शानदार मौका लेकर आया है. Erasmus+ स्कॉलरशिप (Erasmus+ Scholarship) प्रोग्राम के तहत, अब आप जर्मनी, फ्रांस, इटली और नीदरलैंड जैसे एजुकेशनल रूप से मजबूत 19 यूरोपीय देशों में पूरी तरह से फ्री पढ़ाई कर सकते हैं.
कुछ केस में, आपको हर महीने €1,400 (लगभग 1.4 लाख रुपये) तक का स्टाइपेंड (stipend) भी मिल सकता है, साथ ही वीजा, ट्रेवल, रहने की व्यवस्था और बीमा के लिए भी पैसा मिल सकता है.
Erasmus+ क्या कवर करता है?
Erasmus+ स्कॉलरशिप केवल ट्यूशन फीस माफ करने से कहीं आगे है. छात्रों को इससे ये फायदे मिलते हैं:
हिस्सा लेने वाले यूरोपीय यूनिवर्सिटीज में कोई ट्यूशन फीस नहीं लगेगी.
रजिस्ट्रेशन, लैब और लाइब्रेरी फीस से छूट मिलेगी.
रहने के खर्चों को पूरा करने के लिए हर महीने €1,400 (लगभग 1.4 लाख रुपये) तक का स्टाइपेंड मिलेगा.
वीजा फीस, इंटरनेशनल ट्रेवल, हेल्थ इंश्योरेंस और आवास के लिए आर्थिक सहायता मिलेगी.
यह प्रोग्राम फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, इटली, नीदरलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे और फिनलैंड जैसे देशों में पढ़ाई के अवसर प्रदान करता है.
कौन आवेदन कर सकता है?
Erasmus+ स्कॉलरशिप के लिए योग्य होने के लिए:
आवेदक एक भागीदार देश से होना चाहिए, भारत उनमें से एक है.
स्नातक (undergraduate) आवेदकों को कम से कम 1-2 साल की कॉलेज की पढ़ाई पूरी करनी चाहिए.
स्नातकोत्तर (postgraduate) आवेदकों के पास मान्यता प्राप्त स्नातक की डिग्री होनी चाहिए.
अंग्रेजी में प्रोफिशिएंसी जरूरी है. ज्यादातर प्रोग्राम के लिए IELTS (6.5-7.0 बैंड), TOEFL (90+ स्कोर), या कोई अन्य एक्सेप्टेबल लैंगुएज टेस्ट जरूरी है.
आपके भारतीय विश्वविद्यालय का Erasmus+ के साथ समझौता (MoU) होना चाहिए, और नामांकन विश्वविद्यालय के निर्धारित Erasmus+ कॉर्डिनेटर के माध्यम से होना चाहिए.
आवेदन कैसे करें?
आवेदन प्रक्रिया आपके देश की यूनिवर्सिटी में Erasmus+ कॉर्डिनेटर से संपर्क करने से शुरू होती है. आवेदन आमतौर पर ऑनलाइन जमा किए जाते हैं, और उम्मीदवारों का चयन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, लैंगुएज स्किल और इंटरव्यू में प्रदर्शन के आधार पर किया जाता है.
अधिकांश Erasmus+ प्रोग्राम के आवेदन हर साल अक्टूबर से फरवरी के बीच खुलते हैं, हालांकि स्पेशल यूनिवर्सिटी और कोर्स के आधार पर लास्ट डेट्स अलग हो सकती हैं.
क्यों है यह भारतीय छात्रों के लिए खास?
यह पहल यूरोपीय संघ के प्रमुख एजुकेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम का हिस्सा हिस्सा है, जिसका उद्देश्य दुनिया भर के स्टूडेंट्स को ग्लोबल एक्सपीरिएंस, एकेडमिक एक्सीलेंसी और इंटर कल्चरल एजुकेशन प्रदान करना है. भारत भागीदार देशों में से एक है, जिससे इसके छात्र Erasmus+ के तहत यूज एक्स्चेंज, फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री और यहां तक कि इंटरनेशनल इंटर्नशिप के लिए भी आवेदन करने के पात्र हैं.
Erasmus+ के लिए हाल ही में हुए दाखिले में 101 भारतीय छात्रों को दो साल के पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए स्कॉलरशिप मिली, जिनमें से 50 फीमेल हैं. यह इंटरनेशनल एजुकेशन में जेंडर बैलेंस और समावेशन पर मजबूत फोकस को दिखाता है.