Free Study in Abroad: नहीं लगेंगे 1 भी रुपये, विदेश में पढ़ाई करने का सपना होगा सच! रहना-खाना भी फ्री; जानें क्या है चीन की स्कॉलरशिप पॉलिसी

Free Study in China Scholarship: अगर आप एक भारतीय छात्र हैं और विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं लेकिन वहां रहना और पढ़ाई का खर्चा उठाना आपके लिए मुमकिन नहीं है तो चिंता न करें. दरअसल, कुछ ऐसे भी देश हैं जो विदेशी छात्रों को मुफ्त में पढ़ने की सुविधा प्रदान करते हैं. इनमें से एक चीन भी है. यहां पढ़ाई करने के लिए आप सरकार की खास योजना को अपना सकते हैं. इसके तहत यहां छात्रों को मुफ्त में सिर्फ पढ़ाया-लिखाया नहीं जाता बल्कि हर महीने पैसे भी दिए जाते हैं. आइए जानते हैं कि चीन की कौन सी पॉलिसी आपके लिए काम की साबित हो सकती है.

चीन की स्कॉलरशिप सुविधा है काम की

दरअसल, चीन की ओर से स्कॉलरशिप के तहत इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को मुफ्त में पढ़ाई-लिखाई, खाना पीना और खर्च प्रदान करने की सुविधा दी जाती है. चाइनीज स्कॉलरशिप काउंसिल की ओर से स्कॉलरशिप की सुविधा दी जाती है और 274 यूनिवर्सिटी हैं जिनमें से किसी एक में स्कॉलरशिप के तहत मुफ्त पढ़ाई कर सकते हैं.

कब कर सकते हैं स्कॉलरशिप के लिए आवेदन?

अगर आप स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो हर साल के दिसंबर से अप्रैल महीने के बीच कर सकते हैं. चीन में स्कॉलरशिप की आवेदन प्रक्रिया करीब 4 महीने तक जारी रहती है. इस दौरान ग्रेजुएशन, मास्टर्स और डॉक्टोरल डिग्री के लिए अप्लाई करने वाले उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं. हालांकि, इसके लिए एज क्राइटेरिया भी है.

चीन स्कॉलरशिप के लिए आयु सीमा कितनी है?

ग्रेजुएशन के लिए 25 साल तक की उम्र

मास्टर्स के लिए 25 साल तक की उम्र

डॉक्टोरल डिग्री के लिए 40 साल तक की उम्र

स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने से पहले करें ये काम

चीन की स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए इच्छुक और योग्य उम्मीदवार को सही डिपार्टमेंट का चयन करना होगा. यहां आपको उस यूनिवर्सिटी को चुनना होगा जो CSC से एफिलिएटेड हो. इसके बाद उस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से ईमेल के जरिए संपर्क करना होगा. प्रोफेसर की ओर से Acceptance मिलने के बाद स्कॉलरशिप के मिलने की संभावना बढ़ सकती है.

कैसे कर सकते हैं स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई?

CSC ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के लिए आपके पास तीन ऑप्शन है. पहला- चीन एम्बेसी के जरिए, दूसरा- सीधे यूनिवर्सिटी के जरिए या तीसरा- अन्य सोर्स से आवेदन कर सकते हैं. फॉर्म भरने के बाद मेडिकल फॉर्म भी भरना होगा. इसके साथ अन्य जरूरी मेडिकल रिपोर्ट्स को अपलोड कर दें. भरे फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लें. साथ में डॉक्यूमेंट का भी प्रिंट आउट निकाल लें और दोनों को एक भरोसेमंद कूरियर सर्विस के माध्यम से यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑफिस भेज दें. सिलेक्शन के बाद चीन वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं.

स्कॉलरशिप में कौन सी अन्य सुविधाएं शामिल?

स्कॉलरशिप के तहत विदेशी छात्रों को ग्रेजुएशन के लिए हर महीने 2500 RMB रेनमिनबी यानी करीब 30,000 रुपये, मास्टर डिग्री के लिए 3000 RMB यानी करीब 38,000 रुपये और डॉक्टोरल प्रोग्राम के लिए 3500 RMB यानी 44,000 रुपये मिलते हैं. फ्री ट्यूशन और रहने का खर्च भी चीन सरकार की ओर से मुफ्त में दिया जाता है.

