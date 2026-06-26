आखिर क्या होता है 'Freeze' और 'Float'? काउंसलिंग में एक गलत क्लिक से छूट सकता है मनपसंद कॉलेज, पहले समझें पूरा मतलब

CUET UG, JoSAA, JEE, NEET या किसी भी बड़ी प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट आने के बाद छात्रों के सामने सबसे अहम चरण होता है काउंसलिंग. यहीं तय होता है कि आपको कौन-सा कॉलेज और कौन-सा कोर्स मिलेगा. लेकिन इस दौरान कई ऐसे तकनीकी शब्द सामने आते हैं, जिनका सही मतलब न जानने पर बड़ी गलती हो सकती है. खासकर Freeze, Float और Slide जैसे विकल्प हर साल हजारों छात्रों को उलझन में डाल देते हैं.
जबकि, कई छात्र जल्दबाजी या जानकारी के अभाव में गलत विकल्प चुन लेते हैं, जिससे या तो उनका बेहतर कॉलेज छूट जाता है या फिर वे पूरी काउंसलिंग प्रक्रिया से बाहर हो जाते हैं. इसलिए किसी भी विकल्प पर क्लिक करने से पहले उसका मतलब अच्छी तरह समझना बेहद जरूरी है.
काउंसलिंग में Freeze का मतलब सीट को हमेशा के लिए स्वीकार करना होता है. यानी यदि आपको वही कॉलेज और कोर्स मिल गया है, जिसकी आप उम्मीद कर रहे थे और आप आगे किसी बेहतर विकल्प का इंतजार नहीं करना चाहते, तो आपको Freeze का विकल्प चुनना चाहिए. इस विकल्प को चुनते ही आपकी सीट पक्की हो जाती है और आप अगले किसी भी काउंसलिंग राउंड में हिस्सा नहीं ले सकते. इसके बाद आपको निर्धारित समय के भीतर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सीट एक्सेप्टेंस फीस (यदि लागू हो) और बाकी एडमिशन प्रक्रिया पूरी करनी होती है. इसलिए तभी Freeze करें, जब आप अपने आवंटित कॉलेज और कोर्स से पूरी तरह संतुष्ट हों.
यदि आपको कोई सीट मिल गई है, लेकिन आप उससे बेहतर कॉलेज या अपनी ऊंची प्राथमिकता वाले विकल्प का इंतजार करना चाहते हैं, तो Float आपके लिए सही विकल्प है. उदाहरण के लिए, आपने चॉइस फिलिंग में 10 कॉलेज भरे और आपको पांचवें नंबर वाला कॉलेज मिला. यदि आप पहले से चौथे नंबर तक के किसी कॉलेज में जाना चाहते हैं, तो Float चुन सकते हैं. इससे आपकी वर्तमान सीट सुरक्षित रहती है और सिस्टम अगले राउंड में आपकी ऊंची प्राथमिकताओं की जांच करता है. अगर बेहतर कॉलेज मिल जाता है तो पुरानी सीट स्वतः रद्द हो जाती है, लेकिन अगर नया विकल्प नहीं मिलता तो पहले वाली सीट सुरक्षित रहती है. हालांकि कई काउंसलिंग में सीट बनाए रखने के लिए सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा करना जरूरी होता है.
JoSAA जैसी कुछ काउंसलिंग प्रक्रियाओं में छात्रों को Slide का विकल्प भी मिलता है. इसका मतलब है कि आप अपने कॉलेज से संतुष्ट हैं, लेकिन उसी कॉलेज के भीतर किसी बेहतर ब्रांच या कोर्स में अपग्रेड होना चाहते हैं. यानी कॉलेज वही रहेगा, केवल कोर्स बदल सकता है. विशेषज्ञों की सलाह है कि चॉइस फिलिंग के दौरान हमेशा अपने सबसे पसंदीदा कॉलेज और कोर्स को सबसे ऊपर रखें. इससे यदि आप Float चुनते हैं तो सिस्टम पहले आपकी ऊंची प्राथमिकताओं को ही देखेगा. सबसे जरूरी बात यह है कि सीट अलॉटमेंट के बाद तय समय के भीतर Freeze, Float या Slide में से कोई विकल्प जरूर चुनें. यदि आपने समय पर कोई विकल्प नहीं चुना या जरूरी फीस जमा नहीं की, तो आपकी सीट रद्द हो सकती है और आप पूरी काउंसलिंग प्रक्रिया से बाहर भी हो सकते हैं. इसलिए हर विकल्प को समझकर ही अंतिम फैसला लें.