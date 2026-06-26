आखिर क्या होता है 'Freeze' और 'Float'? काउंसलिंग में एक गलत क्लिक से छूट सकता है मनपसंद कॉलेज, पहले समझें पूरा मतलब

JoSAA जैसी कुछ काउंसलिंग प्रक्रियाओं में छात्रों को Slide का विकल्प भी मिलता है. इसका मतलब है कि आप अपने कॉलेज से संतुष्ट हैं, लेकिन उसी कॉलेज के भीतर किसी बेहतर ब्रांच या कोर्स में अपग्रेड होना चाहते हैं. यानी कॉलेज वही रहेगा, केवल कोर्स बदल सकता है. विशेषज्ञों की सलाह है कि चॉइस फिलिंग के दौरान हमेशा अपने सबसे पसंदीदा कॉलेज और कोर्स को सबसे ऊपर रखें. इससे यदि आप Float चुनते हैं तो सिस्टम पहले आपकी ऊंची प्राथमिकताओं को ही देखेगा. सबसे जरूरी बात यह है कि सीट अलॉटमेंट के बाद तय समय के भीतर Freeze, Float या Slide में से कोई विकल्प जरूर चुनें. यदि आपने समय पर कोई विकल्प नहीं चुना या जरूरी फीस जमा नहीं की, तो आपकी सीट रद्द हो सकती है और आप पूरी काउंसलिंग प्रक्रिया से बाहर भी हो सकते हैं. इसलिए हर विकल्प को समझकर ही अंतिम फैसला लें.