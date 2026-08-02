/Friendship Day Special: अकबर-बीरबल की दोस्ती क्यों बनी इतिहास की सबसे मशहूर मिसाल? जानिए एक कवि से नवरत्न बनने तक का सफर

भारत में अगस्त के पहले रविवार को फ्रेंडशिप डे मनाया जाता है. दोस्ती की बात हो और अकबर-बीरबल का नाम न आए, ऐसा शायद ही हो. मुगल बादशाह अकबर और उनके सबसे भरोसेमंद सलाहकार बीरबल की दोस्ती आज भी मिसाल मानी जाती है. यह रिश्ता केवल राजा और दरबारी का नहीं था, बल्कि विश्वास, सम्मान और बेबाक सलाह पर टिका था. बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी, हाजिर-जवाबी और सच्ची बात कहने की आदत से अकबर का दिल जीता. यही वजह रही कि एक साधारण कवि महेश दास मुगल दरबार के सबसे प्रभावशाली नवरत्नों में शामिल हुए.
हालांकि अकबर-बीरबल से जुड़ी कई कहानियां लोककथाओं का हिस्सा हैं, लेकिन उनकी दोस्ती का संदेश आज भी लोगों को सच्चे मित्र की पहचान सिखाता है.
बीरबल का असली नाम महेश दास था. उनका जन्म उत्तर भारत के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, हालांकि उनके जन्मस्थान को लेकर इतिहासकारों में अलग-अलग मत हैं. कुछ उन्हें कालपी का निवासी मानते हैं तो कुछ कन्नौज और उसके आसपास के क्षेत्र से जोड़ते हैं. बचपन से ही उन्हें कविता, भाषा और साहित्य में रुचि थी. संस्कृत, हिंदी और फारसी पर उनकी अच्छी पकड़ थी. कहा जाता है कि जब वह अपनी कविता सुनाने अकबर के दरबार पहुंचे तो उनकी प्रतिभा से बादशाह बेहद प्रभावित हुए. अकबर केवल प्रशंसा करने वालों को नहीं, बल्कि सच बोलने वाले बुद्धिमान लोगों को अपने साथ रखना चाहते थे.
इसी वजह से उन्होंने महेश दास को दरबार में स्थान दिया. बाद में उन्हें 'कविराय' की उपाधि मिली और फिर वह 'राजा बीरबल' के नाम से प्रसिद्ध हो गए.
अकबर और बीरबल की दोस्ती केवल हंसी-मजाक तक सीमित नहीं थी. दोनों के रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत विश्वास और स्पष्टवादिता थी. बीरबल कठिन से कठिन सवालों का सरल समाधान खोज लेते थे और जरूरत पड़ने पर बादशाह की गलतियों की ओर भी बिना डरे इशारा करते थे. दरबार में जहां अधिकांश लोग अकबर की हर बात से सहमत हो जाते थे, वहीं बीरबल सम्मान के साथ अपनी अलग राय रखते थे. यही बात अकबर को सबसे अधिक पसंद थी.
वह जानते थे कि बीरबल उनका विरोध नहीं, बल्कि सही सलाह दे रहे हैं. इसी भरोसे ने दोनों के रिश्ते को दरबारी सीमाओं से आगे बढ़ाकर गहरी दोस्ती में बदल दिया और बीरबल अकबर के सबसे करीबी सलाहकार बन गए.
बीरबल की सबसे बड़ी पहचान उनकी तेज बुद्धि और हाजिर-जवाबी थी. उनसे जुड़ी कई कहानियां आज भी लोगों के बीच लोकप्रिय हैं. सबसे चर्चित लोककथा कौवों की गिनती वाली है. जब अकबर ने पूछा कि राज्य में सबसे ज्यादा कौवे कहां हैं, तो बीरबल ने तुरंत जवाब दिया कि जहांपनाह, आपके राज्य में. संख्या कम या ज्यादा होने पर भी उन्होंने ऐसे जवाब दिए कि अकबर मुस्कुरा उठे. इसी तरह खिचड़ी वाली प्रसिद्ध कथा में उन्होंने न्याय का महत्व समझाया. एक गरीब व्यक्ति को दूर जल रहे दीपक के सहारे ठंड में खड़े रहने पर इनाम नहीं मिला तो बीरबल ने आग से बहुत दूर हांडी टांगकर खिचड़ी पकाने का नाटक किया. तब अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ और गरीब को उसका इनाम मिला. हालांकि ये कथाएं ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित नहीं हैं, लेकिन बीरबल की लोकप्रिय छवि और तर्कशक्ति को जरूर दर्शाती हैं.
बीरबल सिर्फ मजाकिया या चतुर व्यक्ति नहीं थे, बल्कि एक गंभीर और दूरदर्शी सलाहकार भी थे. वह अकबर को कहानी और उदाहरणों के जरिए शासन की बारीकियां समझाते थे. एक लोकप्रिय कथा में उन्होंने बादशाह से कहा कि समझदार लोग हर बात पर सवाल भी पूछते हैं, तभी सही निर्णय लिए जा सकते हैं. अकबर उनके विचारों का सम्मान करते थे. धार्मिक मामलों में भी बीरबल की भूमिका अहम मानी जाती है. वह हिंदू धर्म से जुड़े थे, लेकिन मुगल दरबार में उन्हें पूरा सम्मान मिला. कहा जाता है कि उन्होंने अकबर को अलग-अलग धर्मों और समुदायों को समझने की सलाह दी. अकबर की धार्मिक सहिष्णुता की नीति और विभिन्न धर्मों के विद्वानों से संवाद की परंपरा में भी बीरबल का योगदान माना जाता है.
अकबर के दरबार में अबुल फजल, फैजी, तानसेन, राजा टोडरमल, राजा मान सिंह और अब्दुर्रहीम खानखाना जैसे कई महान विद्वान थे, जिन्हें बाद की परंपराओं में नवरत्न कहा गया. इतिहासकारों का मानना है कि नौ रत्नों की आधिकारिक सूची का स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन बीरबल का महत्व निर्विवाद है. वह केवल सलाहकार ही नहीं, बल्कि सैन्य अभियानों में भी शामिल हुए. वर्ष 1586 में यूसुफजई कबीलों के खिलाफ अभियान के दौरान उनकी मृत्यु हो गई. इतिहास में उल्लेख मिलता है कि उनकी मौत से अकबर बेहद दुखी हुए, क्योंकि उन्होंने केवल एक मंत्री नहीं बल्कि अपना सबसे भरोसेमंद मित्र खो दिया था. यही कारण है कि सदियों बाद भी अकबर-बीरबल की जोड़ी दोस्ती, बुद्धिमानी और विश्वास की सबसे लोकप्रिय मिसाल मानी जाती है.