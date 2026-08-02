/Friendship Day Special: अकबर-बीरबल की दोस्ती क्यों बनी इतिहास की सबसे मशहूर मिसाल? जानिए एक कवि से नवरत्न बनने तक का सफर

बीरबल की सबसे बड़ी पहचान उनकी तेज बुद्धि और हाजिर-जवाबी थी. उनसे जुड़ी कई कहानियां आज भी लोगों के बीच लोकप्रिय हैं. सबसे चर्चित लोककथा कौवों की गिनती वाली है. जब अकबर ने पूछा कि राज्य में सबसे ज्यादा कौवे कहां हैं, तो बीरबल ने तुरंत जवाब दिया कि जहांपनाह, आपके राज्य में. संख्या कम या ज्यादा होने पर भी उन्होंने ऐसे जवाब दिए कि अकबर मुस्कुरा उठे. इसी तरह खिचड़ी वाली प्रसिद्ध कथा में उन्होंने न्याय का महत्व समझाया. एक गरीब व्यक्ति को दूर जल रहे दीपक के सहारे ठंड में खड़े रहने पर इनाम नहीं मिला तो बीरबल ने आग से बहुत दूर हांडी टांगकर खिचड़ी पकाने का नाटक किया. तब अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ और गरीब को उसका इनाम मिला. हालांकि ये कथाएं ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित नहीं हैं, लेकिन बीरबल की लोकप्रिय छवि और तर्कशक्ति को जरूर दर्शाती हैं.