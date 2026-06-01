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वकील से सीधे सुप्रीम कोर्ट की जज! कौन हैं वी मोहना, जिनकी नियुक्ति पर पूरे देश में हो रही चर्चा?

V Mohana Supreme Court Judge: चेन्नई की वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना सुप्रीम कोर्ट की जज नियुक्त की गई हैं. सेना में महिलाओं को परमानेंट कमीशन दिलाने वाले ऐतिहासिक मामले में बहस करने वाली वी मोहना अब सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में सीधे बार से जज बनने वाली दूसरी महिला बन गई हैं.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Jun 01, 2026, 08:25 PM IST
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वकील से सीधे सुप्रीम कोर्ट की जज! कौन हैं वी मोहना, जिनकी नियुक्ति पर पूरे देश में हो रही चर्चा?

Supreme Court Judge: भारत की न्यायपालिका में एक नया इतिहास रचा गया है. चेन्नई की वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है. खास बात यह है कि वह सीधे बार से सुप्रीम कोर्ट की जज बनने वाली देश की दूसरी महिला हैं. इससे पहले यह उपलब्धि केवल इंदु मल्होत्रा को मिली थी. वी मोहना का नाम लंबे समय से संवैधानिक और महत्वपूर्ण कानूनी मामलों से जुड़ा रहा है. उनकी नियुक्ति को महिला सशक्तिकरण और न्यायपालिका में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी के रूप में देखा जा रहा है. तमिलनाडु से आने वाली किसी महिला के लिए यह पहली ऐसी उपलब्धि है.

कौन हैं वी मोहना जो बनी सुप्रीम कोर्ट जज?

वी मोहना मूल रूप से तमिलनाडु के कोयंबटूर की रहने वाली हैं. उन्होंने कोयंबटूर लॉ कॉलेज से कानून की पढ़ाई की और बाद में देश की सर्वोच्च अदालत में अपनी अलग पहचान बनाई. वह पहली पीढ़ी की वकील हैं और करीब चार दशक तक सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर चुकी हैं. अपने शांत और कम प्रचारित व्यक्तित्व के बावजूद उन्होंने कई बड़े संवैधानिक, सिविल और आपराधिक मामलों में प्रभावशाली भूमिका निभाई. अप्रैल 2015 में उन्हें सुप्रीम कोर्ट द्वारा सीनियर एडवोकेट का दर्जा दिया गया था. उनकी सफलता आज हजारों युवा महिला वकीलों के लिए प्रेरणा बन गई है.

महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई में क्या रहा योगदान?

वी मोहना ने भारतीय सेना में महिलाओं को समान अधिकार दिलाने वाले ऐतिहासिक मामले में अहम भूमिका निभाई थी. उन्होंने महिला अधिकारियों को परमानेंट कमीशन दिलाने से जुड़े केस में पक्ष रखा था. बाद में सुप्रीम कोर्ट ने महिला शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारियों के पक्ष में फैसला देते हुए सेना को उन्हें परमानेंट कमीशन देने का निर्देश दिया. इस फैसले को सशस्त्र बलों में जेंडर समानता की दिशा में बड़ा कदम माना गया. वी मोहना ने महिलाओं के अधिकारों और समान अवसरों से जुड़े कई महत्वपूर्ण मामलों में अपनी मजबूत कानूनी दलीलों के जरिए पहचान बनाई है.

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सुप्रीम कोर्ट में क्यों मानी जा रही है खास नियुक्ति?

वी मोहना अब सुप्रीम कोर्ट के 76 साल के इतिहास में सेवा देने वाली 12वीं महिला जज होंगी. उन्होंने 2015 के चर्चित NJAC मामले में भी केंद्र सरकार का पक्ष रखा था. सोमवार को उनके साथ चार अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति को भी अधिसूचित किया गया. यदि वह अपना पूरा कार्यकाल पूरा करती हैं, तो जून 2031 तक सुप्रीम कोर्ट में सेवाएं दे सकती हैं. तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन ने उनकी नियुक्ति पर बधाई देते हुए इसे राज्य और देश के लिए गर्व का क्षण बताया. उनकी नियुक्ति भारतीय न्यायपालिका में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी का मजबूत संकेत मानी जा रही है.

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Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है....और पढ़ें

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