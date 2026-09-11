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AI से लेकर Space तक! BRICS देशों की यूनिवर्सिटीज किन Future Skills पर कर रही हैं सबसे ज्यादा फोकस?

ब्रिक्स देशों में हायर एजुकेशन तेजी से AI, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, स्पेस टेक्नोलॉजी, ग्रीन स्किल्स और डिजिटल स्किल्स की ओर बढ़ रहा है. जानें भविष्य की पढ़ाई में किन स्किल्स पर जोर है.

Written ByShivam Tiwari
Published: Sep 11, 2026, 03:06 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 03:06 PM IST
AI से लेकर Space तक! BRICS देशों की यूनिवर्सिटीज किन Future Skills पर कर रही हैं सबसे ज्यादा फोकस?

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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