/AI से लेकर Space तक! BRICS देशों की यूनिवर्सिटीज किन Future Skills पर कर रही हैं सबसे ज्यादा फोकस?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब सिर्फ कंप्यूटर साइंस का विषय नहीं रह गया है. ब्रिक्स देशों के शिक्षा मंत्रियों ने 2025 में शिक्षा में AI के इस्तेमाल, AI साक्षरता और जिम्मेदारी AI को लेकर संयुक्त घोषणा की थी. इसमें AI को सीखने के नतीजे बेहतर करने, शिक्षा को ज्यादा व्यक्तिगत बनाने और शिक्षा से जुड़े अंतर को कम करने की क्षमता वाला बताया गया. साथ ही डेटा प्राइवेसी, एल्गोरिथमिक बायस और एथिकल यूज जैसी परीक्षाओं पर भी जोर दिया गया.
ब्रिक्स की हायर एजुकेशन कोऑपरेशन में कंप्यूटर साइंस और इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी पहले से ही प्रमुख थीमैटिक एरिया में शामिल हैं. ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी के जरिए इन क्षेत्रों में जॉइंट प्रोग्राम, रिसर्च और एकेडमिक सहयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है. इसका मतलब है कि आने वाले समय में डेटा साइंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी स्किल्स एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट दोनों के लिए अहम हो सकती हैं.
ब्रिक्स देशों ने टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन और ट्रेनिंग यानी TVET को भी अपनी एजुकेशन कोऑपरेशन का अहम हिस्सा बनाया है. 2026 में भारत की अध्यक्षता के दौरान BRICS-TCA की मीटिंग में डिजिटल और ग्रीन ट्रांज़िशन से जुड़े वर्कफोर्स ज़ीरो पर चर्चा हुई. भारत ने BRICS इंटरनेशनल स्किल गैप स्टडी और BRICS स्किल्स कॉम्पिटिशन जैसे प्रस्ताव भी रखे.
फ्यूचर स्किल्स की चर्चा सिर्फ़ AI तक लिमिटेड नहीं है. BRICS के TVET कोऑपरेशन में पहले ही इंटरनेट ऑफ़ थिंग्स (IoT), स्मार्ट सिटीज़, स्मार्ट हेल्थकेयर, ड्रोन टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी नई पीढ़ी की स्किल्स को शामिल करने की बात सामने आ चुकी है. ऐसे में इंजीनियरिंग और वोकेशनल एजुकेशन में इन क्षेत्रों से जुड़े प्रैक्टिकल कोर्स और इंडस्ट्री-ओरिएंटेड ट्रेनिंग की भूमिका बढ़ सकती है.
BRICS के लिए स्पेस भी तेज़ी से उभरता हुआ कोऑपरेशन एरिया है. जून 2026 में बेंगलुरु में BRICS हेड्स ऑफ स्पेस एजेंसियों की मीटिंग हुई, जिसमें सदस्य देशों ने रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन और स्पेस सस्टेनेबिलिटी जैसे सब्जेक्ट्स पर चर्चा की. इससे स्पेस साइंस, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, रिमोट सेंसिंग, अर्थ ऑब्जर्वेशन और स्पेस डेटा जैसे क्षेत्रों में रिसर्च और स्किल्स कोऑपरेशन की बढ़ोतरी हो रही है.
क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी BRICS एजुकेशन एजेंडा का हिस्सा हैं. BRICS नेटवर्क यूनिवर्सिटी के प्रायोरिटी एरिया में इकोलॉजी और क्लाइमेट चेंज, एनर्जी, वॉटर रिसोर्स और पॉल्यूशन ट्रीटमेंट शामिल हैं. यानी आने वाले सालों में रिन्यूएबल एनर्जी, क्लाइमेट टेक्नोलॉजी, वॉटर मैनेजमेंट और एनवायर्नमेंटल डेटा जैसे क्षेत्रों में इंटरडिसिप्लिनरी स्किल्स की ज़रूरत बढ़ सकती है.
BRICS नेटवर्क यूनिवर्सिटी का मकसद ही सदस्य देशों के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन्स के बीच जॉइंट रिसर्च, एकेडमिक मोबिलिटी और इनोवेटिव एजुकेशनल प्रोग्राम्स को बढ़ावा देना है. 2026 में इसके नेटवर्क को और मजबूत करने पर भी काम हुआ. जुलाई 2026 में भारत में हुई मीटिंग में Traditional और Indigenous Knowledge Systems को नए thematic area बनाने का प्रस्ताव भी सामने आया.
ब्रिक्स का एजुकेशन एजेंडा बताता है कि आने वाले समय में सिर्फ ट्रेडिशनल डिग्री काफी नहीं हो सकती. AI, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, IoT, ड्रोन्स, स्पेस टेक्नोलॉजी, ग्रीन टेक्नोलॉजी और डिजिटल स्किल्स जैसे एरिया में नॉलेज और प्रैक्टिकल स्किल्स स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा ज़रूरी हो सकते हैं. खास बात यह है कि ब्रिक्स देश इन स्किल्स को हायर एजुकेशन के साथ-साथ टेक्निकल और वोकेशनल ट्रेनिंग से भी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं.