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कहीं एग्जाम की रात से पहले तकिये के नीचे रखते हैं किताब तो कहीं खाते हैं किटकैट चॉकलेट, दुनिया में एग्जाम से पहले के अजीबोगरीब रिवाज

परीक्षा में अच्छे अंक पाने के लिए दुनिया भर के छात्र अलग-अलग टोटकों और मान्यताओं का सहारा लेते हैं. कहीं किताब तकिये के नीचे रखी जाती है तो कहीं चॉकलेट खाकर एग्जाम देने जाया जाता है. जानिए दुनिया के सबसे अनोखे एग्जाम सुपरस्टिशन.

Written ByShivam Tiwari
Published: Jun 10, 2026, 11:30 AM IST|Updated: Jun 10, 2026, 11:40 AM IST
कहीं एग्जाम की रात से पहले तकिये के नीचे रखते हैं किताब तो कहीं खाते हैं किटकैट चॉकलेट, दुनिया में एग्जाम से पहले के अजीबोगरीब रिवाज

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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