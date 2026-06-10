/कहीं एग्जाम की रात से पहले तकिये के नीचे रखते हैं किताब तो कहीं खाते हैं किटकैट चॉकलेट, दुनिया में एग्जाम से पहले के अजीबोगरीब रिवाज

परीक्षा का नाम सुनते ही अधिकांश छात्रों की धड़कनें बढ़ जाती हैं. अच्छे अंक लाने और सफलता पाने की चाह में छात्र कड़ी मेहनत तो करते ही हैं, लेकिन कई बार कुछ ऐसे टोटकों और परंपराओं पर भी भरोसा करते हैं जिनका विज्ञान से कोई सीधा संबंध नहीं होता. दिलचस्प बात यह है कि ऐसे अंधविश्वास सिर्फ भारत तक सीमित नहीं हैं, बल्कि दुनिया के कई देशों में अलग-अलग रूपों में मौजूद हैं. कहीं छात्र किताब तकिये के नीचे रखकर सोते हैं तो कहीं चॉकलेट को सफलता की कुंजी माना जाता है. आइए जानते हैं दुनिया के कुछ सबसे अनोखे एग्जाम टोटकों के बारे में.
रुस में परीक्षा से एक रात पहले किताबों को तकिये के नीचे रखकर सोने की परंपरा काफी लोकप्रिय है. कई छात्रों का मानना है कि ऐसा करने से पढ़ी हुई बातें दिमाग में बेहतर तरीके से याद रहती हैं और ज्ञान अवचेतन मन में पहुंच जाता है. हालांकि इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, फिर भी यह मान्यता वर्षों से चली आ रही है. इसके अलावा कई छात्र परीक्षा के दिन कुछ खास पेन या कपड़े भी शुभ मानकर इस्तेमाल करते हैं. यह विश्वास उन्हें मानसिक रूप से आत्मविश्वास देने का काम करता है और तनाव को कम करने में मदद करता है.
जापान में परीक्षा के समय चॉकलेट का विशेष महत्व होता है. खासकर KitKat छात्रों के बीच बेहद लोकप्रिय है. इसकी वजह इसका नाम है, जो जापानी वाक्यांश “किट्टो कात्सु” से मिलता-जुलता माना जाता है, जिसका अर्थ होता है “तुम जरूर जीतोगे”. इसके अलावा छात्र Toppo नामक बिस्कुट भी खाते हैं क्योंकि उसका उच्चारण जापानी शब्द “टॉप” से जुड़ा माना जाता है. परीक्षा से पहले इन चीजों को खाना शुभ माना जाता है और कंपनियां भी छात्रों के लिए विशेष पैकेजिंग वाले उत्पाद बाजार में उतारती हैं.
दक्षिण कोरिया में छात्र Yeot नामक चिपचिपी मिठाई खाते हैं. उनका विश्वास है कि यह सफलता और ज्ञान को दिमाग में चिपका देती है. वहीं परीक्षा से पहले समुद्री सूप पीने से बचा जाता है क्योंकि माना जाता है कि इससे सफलता फिसल सकती है. दूसरी ओर रूस में कुछ छात्र परीक्षा से पहले अपने मित्र के जूते पर पैर रखना शुभ मानते हैं. यहां तक कि परीक्षा से पहले बाल न धोने की परंपरा भी है, क्योंकि उनका मानना है कि ऐसा करने से पढ़ाई का ज्ञान धुल सकता है.
ब्रिटेन में कई छात्र परीक्षा के दिन अपने जूते में एक Lucky Penny यानी भाग्यशाली सिक्का रखते हैं. माना जाता है कि इससे सफलता मिलने की संभावना बढ़ती है. कुछ पुरानी यूनिवर्सिटीज में परीक्षा से पहले विशेष रस्में निभाने की परंपरा भी रही है. समय के साथ इन परंपराओं का स्वरूप बदल गया है, लेकिन आज भी कई छात्र किसी न किसी शुभ संकेत या वस्तु पर भरोसा करते हैं. यह दर्शाता है कि परीक्षा का तनाव दुनिया भर में छात्रों को एक जैसा महसूस होता है और वे आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए अलग-अलग तरीकों का सहारा लेते हैं.