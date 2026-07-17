/अपराध नियंत्रण से योग्यता की सुरक्षा तक: परीक्षा की निष्पक्षता ही सुशासन की असली कसौटी

भारत आज दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है. हर वर्ष लाखों युवा बेहतर भविष्य की उम्मीद के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होते हैं. उनके लिए परीक्षा केवल एक अवसर नहीं होती, बल्कि वर्षों की मेहनत, परिवार की उम्मीदों और अपने सपनों को साकार करने का माध्यम होती है. ऐसे में परीक्षा की निष्पक्षता केवल शिक्षा का विषय नहीं, बल्कि सुशासन और जनविश्वास का आधार बन जाती है.
जिस प्रकार कानून-व्यवस्था नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करती है, उसी प्रकार एक पारदर्शी और विश्वसनीय परीक्षा व्यवस्था प्रतिभा और योग्यता की रक्षा करती है. यदि समाज को यह विश्वास हो कि सफलता केवल मेहनत और क्षमता के आधार पर मिलेगी, तभी लोकतांत्रिक संस्थाओं में लोगों का भरोसा और मजबूत होगा.
भारतीय पुलिस सेवा में तीन दशक से अधिक समय तक कार्य करते हुए मैंने एक बात स्पष्ट रूप से समझी कि किसी भी संस्था की सबसे बड़ी ताकत उसकी शक्ति नहीं, बल्कि जनता का उस पर विश्वास होता है.
पुलिस व्यवस्था में निष्पक्षता, सतर्कता, जवाबदेही और समयबद्ध कार्रवाई जितनी आवश्यक है, उतनी ही आवश्यक ये बातें परीक्षा और भर्ती प्रणाली में भी हैं. किसी भी व्यवस्था की विश्वसनीयता केवल गलतियों पर कार्रवाई करने से नहीं बनती, बल्कि ऐसी व्यवस्था तैयार करने से बनती है जिसमें अनियमितताओं की संभावना ही न्यूनतम रह जाए.आज उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष के रूप में मेरी जिम्मेदारी भी इसी विश्वास को मजबूत करने की है कि प्रत्येक चयन प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता और योग्यता के आधार पर संपन्न हो.
आज परीक्षाओं का स्वरूप पहले की तुलना में कहीं अधिक व्यापक और जटिल हो चुका है. ऐसे में केवल पारंपरिक व्यवस्थाओं के भरोसे परीक्षा की निष्पक्षता सुनिश्चित नहीं की जा सकती.
इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए आयोग ने आधुनिक तकनीकों के उपयोग पर विशेष बल दिया है. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित निगरानी, बायोमेट्रिक सत्यापन, सुरक्षित प्रश्नपत्र प्रबंधन, एकीकृत नियंत्रण कक्ष जैसी व्यवस्थाएँ परीक्षा प्रक्रिया को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और विश्वसनीय बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं. हालांकि, तकनीक अपने आप में समाधान नहीं है. तकनीक तभी प्रभावी होती है, जब उसके साथ स्पष्ट जवाबदेही, मजबूत प्रशासनिक इच्छाशक्ति और ईमानदार क्रियान्वयन जुड़ा हो.
हर निष्पक्ष परीक्षा केवल एक अभ्यर्थी का चयन नहीं करती, बल्कि भविष्य के शिक्षक, अधिकारी और राष्ट्र निर्माता का चयन करती है. यदि योग्य व्यक्ति सही स्थान तक पहुँचता है, तो उसका लाभ अंततः पूरे समाज को मिलता है. इसीलिए परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता केवल प्रशासनिक आवश्यकता नहीं, बल्कि सामाजिक उत्तरदायित्व भी है. जब प्रत्येक अभ्यर्थी को यह विश्वास होता है कि उसकी मेहनत का सम्मान होगा, तब संस्थाओं के प्रति उसका भरोसा और मजबूत होता है.योग्यता की रक्षा करना वास्तव में समाज के भविष्य की रक्षा करना है.
भारत आज विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है. इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केवल आर्थिक विकास पर्याप्त नहीं है; उतना ही आवश्यक है कि हमारी सार्वजनिक संस्थाएँ पारदर्शी, जवाबदेह और विश्वसनीय हों. आधारित चयन प्रक्रिया के मूल में सरकार की मज़बूत इच्छाशक्ति और पारदर्शी व्यवस्था प्रदान करने की परिकल्पना रही है, जिससे सभी भर्तियां निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संपन्न हो रही हैं. यही दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक अभ्यर्थी को समान अवसर मिले और चयन का आधार केवल उसकी योग्यता, क्षमता और मेहनत हो.
पिछले कुछ वर्षों में शासन व्यवस्था में पारदर्शिता, तकनीक के व्यापक उपयोग और जवाबदेही को लगातार प्राथमिकता दी गई है. भर्ती और परीक्षा प्रणाली में भी यही सोच आगे बढ़ रही है, ताकि प्रत्येक योग्य अभ्यर्थी को समान अवसर मिल सके और चयन प्रक्रिया पर समाज का विश्वास और मजबूत हो.वास्तव में परीक्षा की निष्पक्षता केवल शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी नहीं है. यह सुशासन का अभिन्न अंग है. जिस प्रकार कानून का शासन समाज को सुरक्षित बनाता है, उसी प्रकार योग्यता का सम्मान राष्ट्र के भविष्य को सुरक्षित बनाता है.
यदि हम आने वाली पीढ़ियों को यह विश्वास दिला सकें कि उनकी मेहनत ही उनकी सबसे बड़ी पहचान होगी, तो हम केवल निष्पक्ष परीक्षाएँ ही नहीं करा रहे होंगे, बल्कि एक ऐसे भारत की नींव रख रहे होंगे, जहाँ अवसर समान हों, संस्थाएँ मजबूत हों और जनता का विश्वास सर्वोपरि हो. यही विश्वास विकसित भारत की सबसे मजबूत आधारशिला बनेगा.