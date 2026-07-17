/अपराध नियंत्रण से योग्यता की सुरक्षा तक: परीक्षा की निष्पक्षता ही सुशासन की असली कसौटी

भारतीय पुलिस सेवा में तीन दशक से अधिक समय तक कार्य करते हुए मैंने एक बात स्पष्ट रूप से समझी कि किसी भी संस्था की सबसे बड़ी ताकत उसकी शक्ति नहीं, बल्कि जनता का उस पर विश्वास होता है.

पुलिस व्यवस्था में निष्पक्षता, सतर्कता, जवाबदेही और समयबद्ध कार्रवाई जितनी आवश्यक है, उतनी ही आवश्यक ये बातें परीक्षा और भर्ती प्रणाली में भी हैं. किसी भी व्यवस्था की विश्वसनीयता केवल गलतियों पर कार्रवाई करने से नहीं बनती, बल्कि ऐसी व्यवस्था तैयार करने से बनती है जिसमें अनियमितताओं की संभावना ही न्यूनतम रह जाए.आज उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष के रूप में मेरी जिम्मेदारी भी इसी विश्वास को मजबूत करने की है कि प्रत्येक चयन प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता और योग्यता के आधार पर संपन्न हो.