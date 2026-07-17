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अपराध नियंत्रण से योग्यता की सुरक्षा तक: परीक्षा की निष्पक्षता ही सुशासन की असली कसौटी

भारत आज दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है. हर वर्ष लाखों युवा बेहतर भविष्य की उम्मीद के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होते हैं. उनके लिए परीक्षा केवल एक अवसर नहीं होती, बल्कि वर्षों की मेहनत, परिवार की उम्मीदों और अपने सपनों को साकार करने का माध्यम होती है. ऐसे में परीक्षा की निष्पक्षता केवल शिक्षा का विषय नहीं, बल्कि सुशासन और जनविश्वास का आधार बन जाती है.

Published: Jul 17, 2026, 01:29 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 01:41 PM IST
अपराध नियंत्रण से योग्यता की सुरक्षा तक: परीक्षा की निष्पक्षता ही सुशासन की असली कसौटी

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