Success Story: पिता को खोने का दर्द, 12वीं में फेल... ठेले पर सब्जी बेचने वाला लड़का बना IAS, नारायण की मेहनत का राज जान रह जाएंगे दंग

नारायण कोंवर ने गरीबी, पिता की मौत और 12वीं में फेल होने जैसी मुश्किलों के बावजूद हार नहीं मानी. सब्जी बेचकर पढ़ाई जारी रखी और कड़ी मेहनत से UPSC में 119वीं रैंक हासिल कर IAS बने, लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा बने.
Trending Photos
जिंदगी जब हर मोड़ पर इम्तिहान लेती है, तब इंसान की असली ताकत सामने आती है. नारायण की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जहां दर्द, गरीबी और असफलता के बीच उन्होंने हार नहीं मानी. कम उम्र में पिता को खोने का गहरा सदमा, घर चलाने के लिए सब्जी बेचना और पढ़ाई के लिए संघर्ष इन सबके बावजूद उन्होंने अपने सपने को जिंदा रखा. 12वीं में फेल होने के बाद भी उन्होंने खुद को संभाला और फिर से शुरुआत की. आज वही लड़का IAS बनकर लाखों युवाओं के लिए मिसाल बन चुका है. उनकी कहानी बताती है कि हालात नहीं, हौसले इंसान की तकदीर लिखते हैं.
नारायण कोंवर असम के मोरीगांव जिले के रहने वाले हैं. जब वह सिर्फ 11-12 साल के थे, तभी उनके पिता का निधन हो गया था. इतनी छोटी उम्र में यह दुख किसी बड़े झटके से कम नहीं था. अचानक परिवार की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई. लेकिन उनकी मां ने हर कदम पर उनका साथ दिया. मुश्किल हालात के बावजूद उन्होंने पढ़ाई नहीं छोड़ी और खुद को मजबूत बनाए रखा. यही वह समय था, जब उन्होंने समझ लिया कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए संघर्ष करना ही होगा.
आर्थिक तंगी के कारण नारायण को पढ़ाई के साथ-साथ काम भी करना पड़ता था. उन्हें रोज करीब 15 किलोमीटर दूर पढ़ने के लिए आना-जाना पड़ता था, जो अपने आप में एक बड़ी चुनौती थी. काम और पढ़ाई के इस दबाव में उनका ध्यान बंट गया और वह 12वीं की परीक्षा में फेल हो गए. यह उनके लिए बड़ा झटका था और उन्हें लोगों के ताने भी सुनने पड़े. लेकिन इस असफलता ने उन्हें तोड़ा नहीं, बल्कि आगे बढ़ने की प्रेरणा दी.
12वीं में फेल होने के बाद नारायण ने हार मानने के बजाय नई शुरुआत करने का फैसला किया. उन्होंने खुद को संभाला और पूरी मेहनत के साथ दोबारा परीक्षा की तैयारी की. दिन-रात की मेहनत और मजबूत इरादों के दम पर उन्होंने परीक्षा पास की और वह भी प्रथम श्रेणी में. इस सफलता ने उनका आत्मविश्वास बढ़ाया. उन्होंने साबित कर दिया कि असफलता अंत नहीं होती, बल्कि एक नई शुरुआत का मौका देती है, अगर इंसान हार न माने.
घर की जिम्मेदारी निभाने के लिए नारायण ने सब्जी बेचने का काम किया और उसी के साथ पढ़ाई भी जारी रखी. गुवाहाटी विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने सिविल सेवा में जाने का सपना देखा. कड़ी मेहनत और लगन के दम पर उन्होंने UPSC परीक्षा में 2010 में 119वीं रैंक हासिल की. आज वह एक सफल IAS अधिकारी हैं और असम के शिक्षा विभाग में महत्वपूर्ण पद पर कार्यरत हैं. उनकी कहानी हर उस इंसान को प्रेरित करती है, जो मुश्किल हालात में भी अपने सपनों को पूरा करना चाहता है.