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अब सिर्फ त्योहारों तक सीमित नहीं ड्राई फ्रूट्स, क्या पढ़ाई करने वाले बच्चों का नया ब्रेन फूड बन रहे हैं नट्स?

भारत में ड्राई फ्रूट्स अब सिर्फ त्योहारों या गिफ्ट बॉक्स तक सीमित नहीं रहे. बादाम, काजू, अखरोट और किशमिश जैसे सूखे मेवे अब बच्चों, छात्रों और युवाओं की डेली डाइट का हिस्सा बनते जा रहे हैं. जानिए कैसे हेल्थ अवेयरनेस, पढ़ाई और बदलती लाइफस्टाइल ने इस ट्रेंड को नई पहचान दी है.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: May 08, 2026, 11:05 PM IST
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अब सिर्फ त्योहारों तक सीमित नहीं ड्राई फ्रूट्स, क्या पढ़ाई करने वाले बच्चों का नया ब्रेन फूड बन रहे हैं नट्स?

भारत में एक समय ऐसा था जब ड्राई फ्रूट्स और नट्स जैसे बादाम, काजू, अखरोट, पिस्ता, किशमिश और खजूर सिर्फ त्योहारों, शादियों या गिफ्ट बॉक्स का हिस्सा माने जाते थे. इन्हें प्रीमियम और खास मौकों का खाना समझा जाता था. लेकिन अब यह सोच तेजी से बदल रही है. आज ये चीजें घरों की रोजमर्रा की डाइट में जगह बना रही हैं. खासकर बच्चों, छात्रों और युवाओं के बीच इनका इस्तेमाल बढ़ा है. सुबह के नाश्ते से लेकर स्कूल टिफिन और पढ़ाई के दौरान हल्के स्नैक तक, ड्राई फ्रूट्स अब रोज की जरूरत बनते जा रहे हैं.

क्या पढ़ाई में मदद करते हैं नट्स?

एजुकेशन और हेल्थ एक्सपर्ट्स का मानना है कि पढ़ाई करने वाले बच्चों और युवाओं के लिए सही पोषण बेहद जरूरी है. बादाम, अखरोट और पिस्ता जैसे नट्स में प्रोटीन, हेल्दी फैट, विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं, जो दिमाग और शरीर दोनों के लिए फायदेमंद माने जाते हैं. कई माता-पिता अब बच्चों के टिफिन में चिप्स या मीठे स्नैक्स की जगह ड्राई फ्रूट्स देना पसंद कर रहे हैं. परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के बीच भी इनका चलन बढ़ा है. वजह साफ है लंबे समय तक ऊर्जा, बेहतर फोकस और हेल्दी स्नैकिंग.

कोविड के बाद क्यों बढ़ी डिमांड?

कोविड महामारी के बाद लोगों में हेल्थ और इम्युनिटी को लेकर जागरूकता काफी बढ़ी है. अब लोग सिर्फ स्वाद नहीं, बल्कि पोषण को भी प्राथमिकता दे रहे हैं. यही वजह है कि ड्राई फ्रूट्स और नट्स की मांग तेजी से बढ़ी है. बाजार रिपोर्ट्स के अनुसार भारत में साल 2023 में ड्राई फ्रूट्स की खपत में करीब 25 प्रतिशत तक बढ़ोतरी देखी गई. युवा पीढ़ी, जिम जाने वाले लोग, ऑफिस कर्मचारी और छात्र अब इसे एनर्जी फूड की तरह देख रहे हैं. हेल्दी स्नैकिंग की यह आदत धीरे-धीरे परिवारों का हिस्सा बनती जा रही है.

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क्या स्कूलों तक पहुंचेगा न्यूट्रिशन ट्रेंड?

भारत में अब पोषण को शिक्षा से जोड़कर भी देखा जा रहा है. हेल्थ गाइडलाइंस और पोषण अभियान लगातार संतुलित आहार पर जोर दे रहे हैं. शिशुओं का पालन है कि अगर बच्चों को शुरुआती उम्र से पौष्टिक खाने की आदत दी जाए, तो पढ़ाई और विकास दोनों बेहतर हो सकते हैं. इसी मुद्दे पर कर्नल नितिन सहगल, वीएसएम (वेटरन), सीईओ, नट्स एंड ड्राई फ्रूट्स काउंसिल (इंडिया) कहते हैं, "बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास में सही पोषण की बहुत बड़ी भूमिका होती है. सूखे मेवे जैसे बादाम, अखरोट, काजू और जरूरी पोषक तत्वों का अच्छा स्रोत हैं, जो बच्चों की ऊर्जा, फोकस और ब्रेन डेवलपमेंट को सपोर्ट कर सकते हैं. अगर इन्हें कम उम्र से डेली डाइट का हिस्सा बनाया जाए, तो लंबे समय में इसके पॉजिटिव परिणाम देखने को मिल सकते हैं."

क्या यही भविष्य की फूड हैबिट है?

बाजार के जानकार मानते हैं कि आने वाले वर्षों में भारत का नट्स और ड्राई फ्रूट्स बाजार तेजी से बढ़ सकता है. बदलती लाइफस्टाइल, डिजिटल शॉपिंग और हेल्थ अवेयरनेस इसकी बड़ी वजह है. रोस्टेड नट्स, ट्रेल मिक्स, नट बटर और डेट बेस्ड स्नैक्स जैसी नई कैटेगरी युवाओं को आकर्षित कर रही हैं. शिक्षा के नजरिए से देखें तो यह सिर्फ खाने की चीज नहीं, बल्कि बच्चों और युवाओं की हेल्दी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनती जा रही है. त्योहारों से शुरू हुई यह कहानी अब रोजाना पोषण और बेहतर भविष्य की तरफ बढ़ रही है.

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Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है....और पढ़ें

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