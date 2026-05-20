Success Story: कभी नहीं थी खुद की कमाई, आज हर महीने सवा लाख कमा रही ये महिला, जानिए सफलता की कहानी

सीमा कुमारी की कहानी उन महिलाओं के लिए बड़ी प्रेरणा है, जो परिवार की जिम्मेदारियों के बीच अपने सपनों को पीछे छोड़ देती हैं. स्नातक तक पढ़ाई करने वाली सीमा पहले एक गृहणी थीं और उनकी कोई व्यक्तिगत आय नहीं थी. समय के साथ उन्हें महसूस हुआ कि उनकी क्षमता का पूरा इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है. इसी दौरान उन्हें जानकारी मिली कि उनके क्षेत्र में स्टेट बैंक ग्राहक सेवा केंद्र यानी CSP खोलने के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं. सीमा को लगा कि यह सिर्फ रोजगार का नहीं, बल्कि समाज में बदलाव लाने का भी मौका है. उन्होंने तय किया कि वह गांव की महिलाओं और परिवारों तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाकर उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाएंगी.

लोगों का भरोसा जीतना कितना मुश्किल था?

सीमा कुमारी ने साल 2011 में सेव सॉल्यूशन्स के माध्यम से स्टेट बैंक ग्राहक सेवा केंद्र के लिए आवेदन किया. जरूरी दस्तावेज पूरे करने के बाद उन्हें CSP कोड मिल गया. हालांकि असली चुनौती इसके बाद शुरू हुई. गांव के लोगों को भरोसा नहीं था कि उनके इलाके में सुरक्षित बैंकिंग सेवाएं मिल सकती हैं. कई ग्रामीणों को डर था कि कहीं पैसे के साथ धोखाधड़ी न हो जाए. लेकिन सीमा ने धैर्य के साथ लोगों को समझाया. उन्होंने ग्रामीणों से कहा कि पहले छोटी सेवाओं का इस्तेमाल करें और खुद भरोसा बनाएं. धीरे-धीरे लोगों का विश्वास बढ़ता गया और बड़ी संख्या में लोग उनके CSP केंद्र से जुड़ने लगे.

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ग्रामसभा से कैसे बढ़ा विश्वास?

लोगों का भरोसा मजबूत करने के लिए सीमा कुमारी ने नियमित ग्रामसभाएं आयोजित करनी शुरू कीं. इन बैठकों में उन्होंने बैंक अधिकारियों और लिंक ब्रांच मैनेजर को भी बुलाया. इससे ग्रामीणों का बैंकिंग सिस्टम पर भरोसा तेजी से बढ़ा. महिलाओं ने पहली बार अपने गांव में ही बैंकिंग सेवाओं का फायदा उठाना शुरू किया. इससे समय और पैसे दोनों की बचत होने लगी. सीमा ने प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 20 हजार से अधिक खाते खुलवाए हैं. इनमें से 17 हजार से ज्यादा लोगों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से भी जोड़ा गया. आज उनका CSP केंद्र ग्रामीणों के लिए बैंकिंग का भरोसेमंद माध्यम बन चुका है.

आज क्यों मिसाल बन चुकी हैं सीमा?

आज सीमा कुमारी के ग्राहक सेवा केंद्र पर रोज करीब 500 लोग बैंकिंग सेवाओं के लिए पहुंचते हैं. उनके केंद्र पर हर दिन 18 से 20 लाख रुपये तक का लेन-देन होता है और उन्हें हर महीने सवा लाख रुपये से अधिक का कमीशन मिलता है. लेकिन उनके लिए यह सिर्फ कमाई का जरिया नहीं, बल्कि समाज में बदलाव लाने का माध्यम है. उन्होंने महिलाओं और बच्चियों को बैंकिंग और बचत के प्रति जागरूक किया. स्कूलों और सामुदायिक भवनों में कैंप लगाकर उन्होंने लड़कियों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा. सीमा कुमारी की सफलता यह दिखाती है कि सही अवसर, मार्गदर्शन और आत्मविश्वास मिलने पर महिलाएं समाज में बड़ा बदलाव ला सकती हैं.