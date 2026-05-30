Cricket Umpire Career: IPL से इंटरनेशनल मैच तक, क्रिकेट अंपायर की खास भूमिका; जानिए कैसे बनाएं इसमें करियर

Cricket Umpire Career: क्या आप भी क्रिकेट अंपायर बनना चाहते हैं? मगर इसमें करियर बनाने के लिए सही दिशा क्या है? कितनी पढ़ाई-लिखाई करनी पड़ती है? कितनी सैलरी मिलती है? BCCI से जुड़ने के लिए क्या करना पड़ता है? आइए क्रिकेट अंपायर में करियर बनाने की पूरी डिटेल्स यहां जानते हैं.
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Cricket Umpire Career: क्रिकेट मैच में खिलाड़ियों के हर चौका-छक्का मारने वाली सभी पारी पर नजर होती है, लेकिन मैदान पर दो ऐसे लोग खड़े होते हैं जिनका एक फैसला पूरा खेल बदल सकता है. ये लोग ना तो किसी टीम का हिस्सा होते हैं और ना ही बल्लेबाजी या गेंदबाजी में ये हिस्सा लेते हैं मगर बिना इनके क्रिकेट का कोई मुकाबला शुरू नहीं हो सकता. दरअसल, हम क्रिकेट अंपायर की बात कर रहे हैं जो IPL से लेकर वर्ल्ड कप तक में खास भूमिका निभाते नजर आते हैं. मगर कभी सोचा है कि क्रिकेट अंपायर कैसे बना जा सकता है? इस पद के लिए कितना पढ़ा-लिखा होना चाहिए? क्रिकेट अंपायर की कितनी सैलरी होती है? क्रिकेट अंपायर का करियर कैसा रहेगा? आइए ऐसे ही तमाम सवाल और उसके जवाब बताते हैं.
नहीं, क्रिकेट अंपायर बनने के लिए किसी खास डिग्री की जरूरत नहीं होती है. किसी भी स्ट्रीम से पढ़ाई पूरी करने वाले अंपायर बनने का सोच सकते हैं, लेकिन ये जरूरी है कि उन्हें क्रिकेट के सभी नियमों के बारे में अच्छी खासी जानकारी हो. इसके अलावा इस प्रोफेशन में कई घंटों तक मैदान में खड़ा रहना पड़ता है, इसलिए फिजिकली फिट होना बहुत जरूरी है.
अगर आप क्रिकेट अंपायर बनना चाहते हैं, तो इसके लिए क्रिकेट खेलना जरूरी नहीं है. अंपायरिंग के लिए सबसे जरूरी है खेल के नियमों की अच्छी समझ होना. हालांकि, जो लोग क्रिकेट खेल चुके होते हैं, उन्हें प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि उन्हें खेल की बेहतर समझ होती है और वो सही फैसले लेने में सक्षम होते हैं. लेकिन अगर आपने क्रिकेट नहीं खेला है, तब भी आप मेहनत और नियमों की अच्छी तैयारी के साथ अंपायर बन सकते हैं.
एक्सपर्ट्स के अनुसार क्रिकेट अंपायर बनने के लिए अच्छा कम्युनिकेशन और अंग्रेजी का ज्ञान बहुत जरूरी है. दुनिया भर में अंग्रेजी एक कॉमन लैंग्वेज के तौर पर देखी जाती है. क्रिकेट में भी इंग्लिश कॉमन भाषा मानी जाती है. अगर इंटरनेशनल मैच में जाना पड़ा तो अंग्रेजी की नॉलेज काम की साबित हो सकती है. हालांकि, किसी भी स्ट्रीम में पढ़ाई करने वाले को भी योग्य माना जाता है. आयु सीमा की बात करें तो न्यूनतम 18 साल और अधिकतम 40 साल की उम्र वाले योग्य माने जाते हैं.
क्रिकेट अंपायर बनने के लिए राज्य के क्रिकेट एसोसिएशन में आवेदन करना होगा. अगर दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन (DDCA) में रजिस्ट्रेशन करा सकता हें. जबकि, उत्तर प्रदेश में रहने वाले यूपी क्रिकेट एसोसिएशन (UPCA) में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. 12वीं पास भी अंपायर बन सकता है, बस नॉलेज और इंटरेस्ट होना चाहिए.
क्रिकेट अंपायरों की सैलरी अनुभव और बोर्ड समेत मैच के लेवल के आधार पर अलग-अलग होती है. ICC बोर्ड और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंपायरों की सैलरी प्रति मैच के अनुसार दी जाती है. आमतौर पर एक क्रिकेट अंपायर की सालाना कमाई 75 लाख रुपये से 1.7 करोड़ रुपये तक के बीच हो सकती है.
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लोकल मैचों में अनुभव होना जरूरी है. इसके बाद स्टेट एसोसिएशन की ओर से भेजे गए नाम वालों को बीसीसीआई परीक्षा में शामिल होना होता है. कई स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से पहले अपने यहां परीक्षा करवाई जाती है और फिर बीसीसीआई के अंपायरिंग एग्जाम में भेजा जाता है. उम्मीदवारों को थ्योरी, प्रैक्टिकल और वाइवा में शामिल होना होता है. सभी परीक्षाओं को मिलाकर कम से कम 90 प्रतिशत अंक आने चाहिए.
बीसीसीआई एग्जाम को क्वालीफाई करने वालों को मैच में अंपायरिंग का मौका मिलता है. शुरुआत में दलीप ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, टी-20, टी-20 नॉकआउट जैसे मैचों में अंपायरिंग का मौका मिलता है. लगभग 6 साल के बाद आईपीएल मैच में मौका दिया जाता है. इसके बाद इंटरनेशनल मैचों में भी भेजा जाता है. आमतौर पर बीसीसीआई में हर 3 साल में एक बार भर्ती निकाली जाती है.
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