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झालमुड़ी को भूल जाइए! ये है बंगाल का असली 'सुपरस्टार' स्ट्रीट फूड, जिसका स्वाद लेने के लिए विदेश से भी आते हैं लोग

बंगाल का मशहूर स्ट्रीट फूड सिंघाड़ा यानी समोसा, ईरान से शुरू होकर भारत तक पहुंचा और यहां आलू-मसालों के साथ नया रूप ले लिया. आज यह हर वर्ग की पसंद है और विदेशों तक अपनी पहचान बना चुका है.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Apr 23, 2026, 12:56 PM IST
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झालमुड़ी को भूल जाइए! ये है बंगाल का असली 'सुपरस्टार' स्ट्रीट फूड, जिसका स्वाद लेने के लिए विदेश से भी आते हैं लोग

बंगाल की गलियों में जब भी स्ट्रीट फूड की बात होती है तो सबसे पहले दिमाग में झालमुड़ी का नाम आता है, लेकिन असली कहानी इससे कहीं आगे की है. हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बंगाल दौरे और सड़क किनारे झालमुड़ी खाने की तस्वीरों ने एक बार फिर इस लोकल स्वाद को सुर्खियों में ला दिया. लेकिन क्या आप जानते हैं कि बंगाल का एक और स्ट्रीट फूड ऐसा है, जिसका स्वाद लेने के लिए लोग विदेशों से भी आते हैं? जी हां, हम बात कर रहे हैं ‘सिंघाड़ा’ यानी समोसे की, जिसकी कहानी सिर्फ स्वाद की नहीं बल्कि सदियों पुरानी ऐतिहासिक यात्रा की भी है.

बंगाल का असली स्ट्रीट फूड कौन सा है?

बंगाल की गलियों में झालमुड़ी जितनी मशहूर है, उतना ही खास ‘सिंघाड़ा’ भी है. बंगाल, बिहार और झारखंड में समोसे को सिंघाड़ा कहा जाता है. इसका नाम इसके आकार के कारण पड़ा है, जो पानी में पाए जाने वाले सिंघाड़े फल जैसा दिखता है. यहां चाय के साथ सिंघाड़ा खाना एक आम परंपरा है. बारिश हो या शाम की हल्की भूख, हर मौके पर यह लोगों की पहली पसंद बन जाता है. यह सिर्फ एक स्नैक नहीं बल्कि बंगाल की पहचान का हिस्सा बन चुका है.

क्या है इसका ऐतिहासिक सफर?

समोसे का इतिहास भारत का नहीं बल्कि मध्य-पूर्व का माना जाता है. प्राचीन ईरान में इसे ‘संबुश्क’ कहा जाता था. 11वीं सदी में महमूद गजनवी के दौर में इसका उल्लेख मिलता है, जिसमें मांस और मेवे भरे जाते थे. धीरे-धीरे यह व्यंजन मध्य एशिया से होते हुए भारत पहुंचा. दिल्ली सल्तनत के समय इसे भारतीय रसोई में जगह मिली और इसमें स्थानीय स्वाद जुड़ने लगा. इस तरह यह विदेशी व्यंजन भारतीय संस्कृति का हिस्सा बन गया.

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कैसे बदला समोसा का रूप?

भारत में आने के बाद समोसे का रूप पूरी तरह बदल गया. यहां इसमें मांस की जगह आलू, मटर और भारतीय मसालों की भरपूर फिलिंग डाली जाने लगी. इसके तिकोने आकार को लेकर माना जाता है कि इसे आसान तरीके से ले जाने के लिए ऐसा डिजाइन किया गया. समय के साथ यह ‘संबुश्क’ से ‘समोसा’ बन गया और देशभर में अलग-अलग नामों से पहचाना जाने लगा. आज यह हर गली-चौराहे का सबसे लोकप्रिय स्नैक है.

आज क्यों है यह इतना लोकप्रिय?

आज समोसा सिर्फ एक फूड आइटम नहीं बल्कि भारत की स्ट्रीट फूड इकॉनमी का बड़ा हिस्सा है. अमीर हो या गरीब, हर किसी की थाली में इसकी जगह है. चाय के साथ इसका स्वाद लोगों को खूब पसंद आता है. विदेशों में भी भारतीय समोसा अपनी पहचान बना चुका है और लंदन जैसे शहरों में इसे बड़े शौक से खाया जाता है. यही वजह है कि यह आज भी लोगों के दिलों पर राज कर रहा है और भारतीय संस्कृति की विविधता को दिखाता है. 

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Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है....और पढ़ें

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