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Success Story: गांव की बेटी से ग्लोबल मंच तक... 'हॉकी वाली सरपंच' नीरू की सफलता की कहानी

राजस्थान की 'हॉकी वाली सरपंच' नीरू ने KBC और संयुक्त राष्ट्र के बाद अब BRICS महिला मंत्रिस्तरीय बैठक-2026 में भारत का प्रतिनिधित्व किया. जानिए कैसे गांव की छोटी-छोटी पहलें उन्हें वैश्विक मंच तक ले गईं.

Written ByZee News Desk
Published: Jul 29, 2026, 05:20 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 05:32 PM IST
Success Story: गांव की बेटी से ग्लोबल मंच तक... 'हॉकी वाली सरपंच' नीरू की सफलता की कहानी

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