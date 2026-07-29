Success Story: गांव की बेटी से ग्लोबल मंच तक... 'हॉकी वाली सरपंच' नीरू की सफलता की कहानी

राजस्थान के झुंझुनूं जिले के एक छोटे से गांव से निकली नीरू यादव आज देश ही नहीं, बल्कि दुनिया में भारत की ग्रामीण विकास मॉडल की पहचान बन चुकी हैं. 'हॉकी वाली सरपंच' के नाम से मशहूर नीरू यादव ने अपनी मेहनत, सोच और सामाजिक बदलाव की पहल के दम पर ऐसा मुकाम हासिल किया है, जहां तक पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं होती. KBC के मंच से लेकर संयुक्त राष्ट्र (UN) और अब BRICS महिला मंत्रिस्तरीय बैठक-2026 तक उनका सफर इस बात का उदाहरण है कि बदलाव की शुरुआत गांव से भी हो सकती है.
भारत की BRICS अध्यक्षता के तहत केरल के कोच्चि में आयोजित BRICS महिला मंत्रिस्तरीय बैठक-2026 में नीरू यादव ने भारत का प्रतिनिधित्व किया. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और UN Women India ने उन्हें जमीनी स्तर की महिला प्रतिनिधि और पैनलिस्ट के रूप में चुना. यहां उन्होंने 11 देशों के प्रतिनिधियों के सामने पंचायत आधारित विकास, महिला नेतृत्व और ग्रामीण नवाचार का ऐसा मॉडल पेश किया, जिसे सभी ने सराहा. यह उपलब्धि सिर्फ उनके लिए नहीं, बल्कि पूरे ग्रामीण भारत के लिए गर्व का विषय मानी जा रही है.
नीरू यादव की पहचान पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर तब बनी जब वर्ष 2023 में उन्हें लोकप्रिय टीवी शो 'कौन बनेगा करोड़पति' (KBC) में विशेष अतिथि के रूप में बुलाया गया. वहां उन्होंने अपनी पंचायत की बालिका हॉकी टीम और गांव में किए जा रहे सामाजिक बदलावों की कहानी साझा की. इसके बाद वर्ष 2024 में भारत सरकार ने उन्हें न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित 57वें Commission on Population and Development (CPD) में भारत का प्रतिनिधित्व करने का अवसर दिया. अब BRICS में उनकी मौजूदगी इस बात का संकेत है कि उनका काम वैश्विक स्तर पर भी प्रभाव छोड़ रहा है.
नीरू यादव ने अपने कार्यकाल में कई ऐसी पहलें शुरू कीं, जिन्होंने गांव की सोच और व्यवस्था दोनों को बदल दिया. उन्होंने बेटियों के लिए हॉकी टीम तैयार की, ताकि ग्रामीण बालिकाएं खेलों में आगे बढ़ सकें. 'बर्तन बैंक' के जरिए सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम करने की अनोखी पहल की. 'नारी दिशा' कार्यक्रम से महिलाओं को कौशल विकास और स्वरोजगार से जोड़ा. इसके साथ ही 'मेरा पेड़, मेरा दोस्त' अभियान और सामाजिक आयोजनों में पौधे उपहार देने जैसी पर्यावरण संरक्षण की मुहिम भी शुरू की. उनकी 'बर्तन बैंक' योजना इतनी सफल रही कि राजस्थान सरकार ने इसे वर्ष 2025-26 के बजट में पूरे राज्य में लागू करने की घोषणा कर दी.
BRICS महिला मंत्रिस्तरीय बैठक में भारत सहित ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया समेत 11 देशों के मंत्री और नीति विशेषज्ञ शामिल हुए. इस मंच पर नीरू यादव ने बताया कि कैसे पंचायत स्तर पर महिलाओं की भागीदारी बढ़ाकर ग्रामीण विकास को नई दिशा दी जा सकती है. उन्होंने महिला सशक्तिकरण, डिजिटल समावेशन, कौशल विकास और सतत विकास जैसे विषयों पर भारत के अनुभव साझा किए, जिन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काफी सराहना मिली.
नीरू यादव का कहना है कि यह सम्मान केवल उनका नहीं, बल्कि झुंझुनूं, राजस्थान और देश के उन करोड़ों ग्रामीण परिवारों का है जो सीमित संसाधनों में भी बदलाव की मिसाल बन रहे हैं. उनकी कहानी बताती है कि अगर सोच बड़ी हो और काम ईमानदारी से किया जाए तो गांव की छोटी-सी पहल भी दुनिया के सबसे बड़े मंचों तक पहुंच सकती है. KBC से लेकर UN और अब BRICS तक का उनका सफर हर उस युवा और महिला के लिए प्रेरणा है, जो अपने समाज में सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं.