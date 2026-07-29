Success Story: गांव की बेटी से ग्लोबल मंच तक... 'हॉकी वाली सरपंच' नीरू की सफलता की कहानी

नीरू यादव ने अपने कार्यकाल में कई ऐसी पहलें शुरू कीं, जिन्होंने गांव की सोच और व्यवस्था दोनों को बदल दिया. उन्होंने बेटियों के लिए हॉकी टीम तैयार की, ताकि ग्रामीण बालिकाएं खेलों में आगे बढ़ सकें. 'बर्तन बैंक' के जरिए सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम करने की अनोखी पहल की. 'नारी दिशा' कार्यक्रम से महिलाओं को कौशल विकास और स्वरोजगार से जोड़ा. इसके साथ ही 'मेरा पेड़, मेरा दोस्त' अभियान और सामाजिक आयोजनों में पौधे उपहार देने जैसी पर्यावरण संरक्षण की मुहिम भी शुरू की. उनकी 'बर्तन बैंक' योजना इतनी सफल रही कि राजस्थान सरकार ने इसे वर्ष 2025-26 के बजट में पूरे राज्य में लागू करने की घोषणा कर दी.