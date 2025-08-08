2020 से 2025 तक; 18,960 कैंडिडेट्स ही कर पाए UPSC इंटरव्यू राउंड क्लियर! मेंस पास वालों के लिए फिर क्या ऑप्शन ?
UPSC: बीते पांच सालों में यूपीएससी भर्ती परीक्षाओं में इंटरव्यू राउंड तक 52,910 उम्मीदवारों ने अपनी जगह बनाई, लेकिन 33,950 का इसे क्लियर नहीं कर पाएं. चयन से चूके इन उम्मीदवारों के लिए क्या ऑप्शन हैं. पढ़ें डिटेल्स..

Written By  Muskan Chaurasia|Last Updated: Aug 08, 2025, 04:12 PM IST
UPSC: गुरुवार को कार्मिक राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में एर प्रश्न के जवाब में बताया कि साल 2020 से लेकर 2025 तक कुल 52,910 कैंडिडेट्स यूपीएससी परीक्षा में इंटरव्यू राउंड तक पहुंच पाए हैं लेकिन पास सिर्फ 18,960 उम्मीदवार ही हुए. यानी की 33,950 लोगों को सेलेक्शन नहीं हुआ. 

पब्लिक डिस्क्लोजर स्कीम
ऐसे में उन्होंने आगे बताया कि इस परीक्षा में मेंस पास होने वाले कैंडिडेट्स के लिए आगे क्या कर सकते हैं. डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा ये इस परीक्षा में पास अभ्यर्थियों के लिए नौकरी के ऑप्शन बढ़ाने के लिए उद्देश्य से सरकार ने पब्लिक डिस्क्लोजर स्कीम शुरू किया था. इस स्कीम के तहत तमाम भर्ती एजेंसियों द्वारा उन पास कैंडिडेट्स की सारी डिटेल्स ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड की जाती है. 

MBA और MCA कोर्स के लिए PGCET का रिजल्ट जारी, इस डायरेक्ट लिंक से करें चेक

प्रतिभा सेतु पोर्टल 
ऐसे में तमाम प्राइवेट कंपनी, पीएसयू या फिर कुछ अन्य संगठनों द्वारा जब भी कोई भर्ती निकाली जाएगी, तो इन कैंडिडेट्स को पहले प्राथमिकता दी जाती है. इसके अलावा जितेंद्र सिंह ने बताया कि यूपीएससी ने हाल ही में प्रतिभा सेतु पोर्टल की भी शुरुआत की. इस पर पीएसयू, प्राइवेट कंपनियां या फिर अन्य संगठन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और उन उम्मीदवारों के डिटेल्स को चेक करके शॉर्टलिस्ट कर सकते है, जिन्होंने सरकारी नौकरी परीक्षा पास तो कर ली, लेकिन इंटरव्यू राउंड को क्लियर नहीं कर पाए.  

UPSC परीक्षा
जानकारी के लिए बता दें, UPSC परीक्षा भारत की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक मानी जाती है. इस परीक्षा को पास काफी मुश्किल होता है. हालांकि, सही दिशा में मेहनत की जाए तो ये नामुमकिन भी नहीं. ये परीक्षा तीन लेवल पर होती है. पहले प्रीमिम्स, फिर मेंस और आखिरी में इंटरव्यू राउंड. 

Independence Day को लेकर UGC ने की खास अपील, कॉलेज और स्टूडेंट्स को दी ये अहम जिम्मेदारी

;