/NEET से MAHA TET तक... 5 साल में कितने पेपर लीक? जानिए किन परीक्षाओं ने लाखों छात्रों के सपनों पर फेरा पानी

पढ़ाई, मेहनत और सपनों के सहारे लाखों छात्र हर साल प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठते हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में पेपर लीक ने उनकी उम्मीदों पर बार-बार पानी फेरा है. कभी देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET रद्द हुई तो कभी शिक्षक बनने का सपना दिखाने वाली MAHA TET. कई बार परीक्षा से ठीक पहले पेपर लीक हुआ तो कहीं परीक्षा के बाद गड़बड़ी सामने आई. नतीजा यह हुआ कि लाखों छात्रों को दोबारा परीक्षा देनी पड़ी और महीनों तक रिजल्ट का इंतजार करना पड़ा. आइए जानते हैं 2022 से 2026 तक किन बड़ी परीक्षाओं पर पेपर लीक का दाग लगा और क्या कार्रवाई हुई.
साल 2026 पेपर लीक के मामलों को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा में रहा. 3 मई को आयोजित NEET UG 2026 परीक्षा में करीब 22 लाख से अधिक छात्र शामिल हुए थे. परीक्षा के बाद राजस्थान और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों से पेपर लीक की शिकायतें सामने आईं. जांच में सामने आया कि व्हाट्सएप और कुछ कोचिंग नेटवर्क के जरिए कथित 'गेस पेपर' पहले ही साझा किया गया था, जिसके कई सवाल वास्तविक परीक्षा से मेल खाते थे. इसके बाद 12 मई को परीक्षा रद्द कर दी गई और 21 जून को दोबारा परीक्षा कराई गई. पूरे मामले की जांच सीबीआई कर रही है और कई आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है.
NEET के बाद महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा (MAHA TET) भी विवादों में आ गई. 28 जून 2026 को होने वाली परीक्षा को एक दिन पहले ही स्थगित कर दिया गया. ठाणे के भिवंडी इलाके से पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोगों के पास परीक्षा से जुड़े प्रश्न पहले ही पहुंच चुके हैं. जांच में बरामद सवाल वास्तविक पेपर से मेल खाते पाए गए. इसके बाद सरकार ने परीक्षा स्थगित कर दी. मुख्यमंत्री ने पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित की और अब तक तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है.
साल 2025 में भी कई परीक्षाएं पेपर लीक की वजह से प्रभावित हुईं. ओडिशा में स्पेशल ओडिशा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (OTET) परीक्षा शुरू होने से कुछ घंटे पहले रद्द कर दी गई. इस परीक्षा में 75 हजार से अधिक अभ्यर्थी शामिल होने वाले थे. वहीं रेलवे बोर्ड ने ग्रुप 'C' की लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन (LDCE) और GDCE परीक्षाएं रद्द कर दीं. सीबीआई जांच में पेपर लीक से जुड़े मामले में 26 कर्मचारियों की गिरफ्तारी के बाद यह फैसला लिया गया.
साल 2024 भी परीक्षा घोटालों के लिए चर्चा में रहा. UGC-NET परीक्षा आयोजित होने के एक दिन बाद ही रद्द कर दी गई, जिससे 9 लाख से अधिक उम्मीदवार प्रभावित हुए. बाद में परीक्षा दोबारा आयोजित की गई. इसी साल NEET UG 2024 में भी पेपर लीक के आरोप लगे. जांच में व्हाट्सएप ग्रुप और संगठित नेटवर्क के जरिए प्रश्नपत्र साझा किए जाने की बात सामने आई. इसके अलावा NEET-PG और CSIR-UGC NET परीक्षाओं को भी निष्पक्षता पर सवाल उठने के बाद अंतिम समय में स्थगित या रद्द करना पड़ा.
साल 2023 में बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बाद रद्द कर दी गई. जांच के दौरान 130 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया. वहीं 2022 में बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की 67वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा परीक्षा शुरू होने से कुछ मिनट पहले सोशल मीडिया पर प्रश्नपत्र वायरल होने के बाद रद्द कर दी गई. उसी वर्ष CUET-UG की कुछ चरणों की परीक्षाएं तकनीकी समस्याओं के कारण कई केंद्रों पर दोबारा आयोजित करनी पड़ीं.
बार-बार परीक्षा रद्द होने का सबसे बड़ा असर छात्रों पर पड़ा है. कई उम्मीदवार किराए के कमरों में रहकर तैयारी करते हैं, कोचिंग की फीस भरते हैं और परिवार आर्थिक बोझ उठाता है. परीक्षा रद्द होने से मानसिक तनाव, आर्थिक नुकसान और करियर में देरी जैसी समस्याएं सामने आती हैं. कई छात्रों का कहना है कि लगातार हो रही ऐसी घटनाओं से प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो रहे हैं और मेहनत करने वाले उम्मीदवारों का भरोसा कमजोर पड़ रहा है.
लगातार सामने आ रहे पेपर लीक मामलों के बाद सरकार और परीक्षा एजेंसियां सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने का दावा कर रही हैं. NEET री-एग्जाम 2026 में AI निगरानी, बायोमेट्रिक सत्यापन, सीसीटीवी, जैमर और बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई थी. विशेषज्ञों का मानना है कि केवल तकनीक ही नहीं, बल्कि परीक्षा एजेंसियों के भीतर जवाबदेही बढ़ाना, सख्त कानूनी कार्रवाई और संगठित पेपर लीक नेटवर्क पर लगाम लगाना भी जरूरी है. तभी छात्रों का भरोसा दोबारा बहाल हो सकेगा.