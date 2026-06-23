दुनिया की बड़ी टेक कंपनियों में भारतीयों का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है. सुंदर पिचाई और सत्या नडेला जैसे नामों के बाद अब एक और भारतीय चर्चा में हैं. मेटा ने फिनटेक स्टार्टअप CRED के संस्थापक और सीईओ कुणाल शाह को WhatsApp के नेतृत्व की जिम्मेदारी सौंपने का फैसला किया है. वह विल कैथकार्ट की जगह लेंगे, जो 2019 से इस पद पर थे. मेटा का मानना है कि टेक्नोलॉजी और डिजिटल फाइनेंस की गहरी समझ रखने वाले कुणाल शाह WhatsApp को नए विकास चरण में ले जा सकते हैं.
कुणाल शाह का जन्म अहमदाबाद में हुआ, लेकिन उनका पालन-पोषण मुंबई में हुआ. उन्होंने मुंबई के प्रसिद्ध विल्सन कॉलेज से फिलॉसफी विषय में ग्रेजुएशन किया. इसके बाद उन्होंने MBA में दाखिला लिया, लेकिन पारंपरिक करियर के बजाय उद्यमिता का रास्ता चुनने का फैसला किया. उन्होंने बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी और बिजनेस की दुनिया में कदम रखा. यही फैसला आगे चलकर उनके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ.
आमतौर पर जब कोई भारतीय किसी वैश्विक टेक कंपनी के शीर्ष पद तक पहुंचता है, तो उसके पास IIT, IIM या इंजीनियरिंग जैसी प्रतिष्ठित डिग्रियां होती हैं. लेकिन कुणाल शाह की कहानी इससे अलग है. अहमदाबाद में जन्मे और मुंबई में पले-बढ़े कुणाल शाह ने मुंबई के प्रतिष्ठित विल्सन कॉलेज से फिलॉसफी में बैचलर ऑफ आर्ट्स (BA) की पढ़ाई की. इसके बाद उन्होंने SVKM के नरसी मोनजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज (NMIMS) में MBA में दाखिला लिया, लेकिन उद्यमिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी. डिग्री पूरी न करने के बावजूद उन्होंने FreeCharge और CRED जैसे सफल स्टार्टअप खड़े किए और आज देश के सबसे चर्चित उद्यमियों में गिने जाते हैं.
फ्रीचार्ज ने कैसे बदली किस्मत?
साल 2010 में कुणाल शाह ने संदीप टंडन के साथ मिलकर FreeCharge की शुरुआत की. उस समय ऑनलाइन रिचार्ज और डिजिटल भुगतान का बाजार तेजी से बढ़ रहा था. FreeCharge ने मोबाइल और यूटिलिटी बिल रिचार्ज पर रिवॉर्ड्स देकर युवाओं के बीच तेजी से लोकप्रियता हासिल की. कुछ ही वर्षों में यह भारत के सबसे चर्चित इंटरनेट ब्रांड्स में शामिल हो गया. 2015 में Snapdeal ने FreeCharge को लगभग 400 मिलियन डॉलर में खरीद लिया. यह उस समय भारतीय स्टार्टअप जगत की सबसे बड़ी डील्स में से एक मानी गई थी.
FreeCharge की सफलता के बाद कुणाल शाह ने 2018 में CRED लॉन्च किया. शुरुआत में यह प्लेटफॉर्म समय पर क्रेडिट कार्ड बिल भुगतान करने वाले ग्राहकों को रिवॉर्ड देता था. बाद में कंपनी ने लोन, इंश्योरेंस, वेल्थ मैनेजमेंट, पेमेंट और लाइफस्टाइल सेवाओं में भी विस्तार किया. CRED ने तेजी से भारत के फिनटेक सेक्टर में अपनी पहचान बनाई. हाल ही में मेटा ने कंपनी में 900 मिलियन डॉलर यानी करीब 8,550 करोड़ रुपये का निवेश किया है. इस निवेश के बाद CRED की वैल्यूएशन लगभग 4.5 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई है.
मेटा के अनुसार कुणाल शाह WhatsApp के अगले विकास चरण का नेतृत्व करेंगे. उनकी प्राथमिकता प्लेटफॉर्म के बिजनेस मॉडल को मजबूत बनाना होगी. कंपनी विज्ञापन, सब्सक्रिप्शन आधारित सेवाओं और AI एजेंट्स के जरिए कमाई बढ़ाने की संभावनाओं पर काम कर रही है. मेटा का मानना है कि फिनटेक और टेक इंडस्ट्री में कुणाल शाह का अनुभव WhatsApp को नई तकनीकी चुनौतियों और अवसरों के लिए बेहतर तरीके से तैयार करेगा.
कुणाल शाह की कहानी यह दिखाती है कि सफलता केवल पारंपरिक डिग्रियों से नहीं मिलती, बल्कि सही सोच, जोखिम लेने की क्षमता और नवाचार की समझ भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है. फिलॉसफी की पढ़ाई से शुरू हुआ उनका सफर आज दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में से एक के नेतृत्व तक पहुंच चुका है. यह कहानी उन छात्रों के लिए प्रेरणा है जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए अलग रास्ता चुनने का साहस रखते हैं.