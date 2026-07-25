/सब कुछ दांव पर लगाकर 3 भारतीयों ने लिया ऐसा फैसला, जिसे देखकर दुनिया भर के टेक दिग्गज कर रहे तारीफ

अधिकतर उद्यमियों का सपना होता है कि वे एक सफल कंपनी बनाएं और उसे ऊंचाई तक ले जाएं. लेकिन सुजॉय चक्रवर्ती, रवि मेहता और बिमन चट्टोपाध्याय ने इससे आगे बढ़कर सोचा. उन्होंने अपनी सफल कंपनी को एक ग्लोबल टेक कंपनी को बेचने के बाद एक बिल्कुल अलग और चुनौतीपूर्ण रास्ता चुना भारत में क्वांटम कंप्यूटर बनाना. यह फैसला सिर्फ बिजनेस नहीं, बल्कि नई तकनीक को समझने और उसे विकसित करने का साहसिक कदम था.
तीनों फाउंडर्स का बैकग्राउंड सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री से जुड़ा है. उन्होंने 10 साल से ज्यादा समय तक साथ में काम किया और चिप डिजाइन में विशेषज्ञता हासिल की. 2012 में उन्होंने 'सिलिकॉन और उससे आगे' नाम की कंपनी शुरू की, जिसे 2018 में Synopsys ने खरीद लिया. इस उपलब्धि के बाद भी उन्होंने रुकने के बजाय एक बड़ा सवाल पूछा क्या भारत अपना क्वांटम कंप्यूटर बना सकता है?
कंपनी बेचने के बाद उन्होंने तुरंत नया स्टार्टअप शुरू नहीं किया. इसके बजाय उन्होंने लगभग 6 महीने तक क्वांटम कंप्यूटिंग की अलग-अलग तकनीकों का अध्ययन किया. उन्होंने सुपरकंडक्टिंग, आयन-ट्रैप और फोटोनिक कंप्यूटिंग जैसे विकल्पों को समझा. आखिरकार उन्होंने फोटोनिक तकनीक को चुना, क्योंकि यह कमरे के तापमान पर काम कर सकती है और भारत के लिए ज्यादा व्यावहारिक है.
इसी रिसर्च के बाद Quanfluence की शुरुआत हुई. इस स्टार्टअप में IIT मद्रास के प्रोफेसर अनिल प्रभाकर और IISER मोहाली के प्रोफेसर संदीप गोयल जैसे विशेषज्ञ भी जुड़े. साथ ही इंडस्ट्री एक्सपर्ट अदिति वैद्य को चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर बनाया गया. इस टीम ने अकादमिक और इंडस्ट्री अनुभव को मिलाकर मजबूत टेक्नोलॉजी बेस तैयार किया.
Quanfluence की तकनीक पारंपरिक क्वांटम कंप्यूटर से अलग है. जहां ज्यादातर कंपनियां फोटॉन को क्वबिट के रूप में इस्तेमाल करती हैं, वहीं यह स्टार्टअप फोटॉन्स के इलेक्ट्रिक फील्ड का उपयोग करता है. इससे सिस्टम ज्यादा स्थिर और स्केलेबल बनता है. फिलहाल उनकी मशीन 128 वेरिएबल्स को संभाल सकती है और भविष्य में बड़े ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स सॉल्व करने की क्षमता रखती है.
Quanfluence ने अपनी तकनीक को क्लाउड के जरिए उपलब्ध कराना शुरू कर दिया है. कई एंटरप्राइज ग्राहक इस प्लेटफॉर्म का उपयोग जटिल कंप्यूटेशनल समस्याओं को हल करने के लिए कर रहे हैं. इसका मतलब है कि यह सिर्फ रिसर्च तक सीमित नहीं है, बल्कि कमर्शियल उपयोग में भी आ चुकी है.
क्वांटम कंप्यूटिंग को भविष्य की सबसे बड़ी तकनीकों में गिना जाता है, जो दवा खोज, AI, साइबर सिक्योरिटी और फाइनेंस जैसे क्षेत्रों को बदल सकती है. ऐसे में Quanfluence जैसी कहानियां छात्रों के लिए प्रेरणादायक हैं. यह दिखाती हैं कि सफलता के बाद भी सीखना और नया जोखिम लेना कितना जरूरी है.
फाउंडर्स की कहानी बताती है कि बड़े इनोवेशन सिर्फ डिग्री से नहीं आते, बल्कि लगातार सीखने और नई चीजों को अपनाने से आते हैं. उन्होंने क्वांटम फिजिक्स से शुरुआत नहीं की थी, लेकिन सीखने की इच्छा ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया. यह हर इंजीनियर के लिए एक संदेश है कि सीखना कभी खत्म नहीं होता.