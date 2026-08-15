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Success Story: छोटे कदमों से सफलता की बड़ी कहानी तक, कैसे अनुराग जैन ने दुनिया में बनाई अपनी पहचान?

Success Story: एक उभरते कलाकार की यह कहानी बताती है कि सफलता बड़े मंच से नहीं, बल्कि लगातार मेहनत, धैर्य और अपने हुनर पर भरोसे से बनती है. संगीत के जरिए भावनाओं को लोगों तक पहुंचाने, दर्शकों का भरोसा जीतने और नए प्रयोग करने की कोशिश इस सफर की सबसे बड़ी ताकत है.

Written ByShivam Tiwari
Published: Aug 15, 2026, 07:00 AM IST|Updated: Aug 15, 2026, 07:00 AM IST
Success Story: छोटे कदमों से सफलता की बड़ी कहानी तक, कैसे अनुराग जैन ने दुनिया में बनाई अपनी पहचान?

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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