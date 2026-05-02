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Hindi Newsशिक्षापैसे नहीं, हर विषय में फेल... फिर कैसे बने फिजिक्स के भगवान? मिल‍िए पद्मश्री डॉ. एचसी वर्मा जिन्होंने AI को दिया खुला चैलेंज

पैसे नहीं, हर विषय में फेल... फिर कैसे बने 'फिजिक्स के भगवान'? मिल‍िए पद्मश्री डॉ. एचसी वर्मा जिन्होंने AI को दिया खुला चैलेंज

गरीबी, असफलता और शून्य अंकों से शुरुआत करने वाले एचसी वर्मा ने मेहनत और सीखने के जुनून से इतिहास रचा. ठेकुआ से शुरू हुई पढ़ाई ने उन्हें भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर का प्रोफेसर बनाया. आज वे एआई के दौर में भी इंसानी दिमाग की ताकत पर भरोसा रखने की सीख देते हैं.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: May 02, 2026, 03:10 PM IST
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पैसे नहीं, हर विषय में फेल... फिर कैसे बने 'फिजिक्स के भगवान'? मिल‍िए पद्मश्री डॉ. एचसी वर्मा जिन्होंने AI को दिया खुला चैलेंज

आज की पीढ़ी जहां हर छोटे-बड़े सवाल के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर निर्भर है, वहीं 'फिजिक्स के भगवान' कहे जाने वाले पद्मश्री डॉ. एचसी वर्मा का मानना कुछ और ही है. उन्होंने दो-टूक शब्दों में कहा है कि इंसानी दिमाग का कोई मुकाबला नहीं है. दरभंगा के एक छोटे से कमरे से निकलकर IIT कानपुर के प्रोफेसर बनने तक का उनका सफर किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं है. क्या आप यकीन करेंगे कि भौतिकी (Physics) को हर छात्र के लिए आसान बनाने वाला यह दिग्गज कभी स्कूल के इम्तिहानों में 'जीरो' लाता था? डॉ. वर्मा की कहानी हमें सिखाती है कि सफलता केवल नंबरों की मोहताज नहीं होती, बल्कि यह सीखने के जुनून और निरंतरता का परिणाम है.

क्या 'ठेकुआ' बदल सकता है किसी की किस्मत?

डॉ. वर्मा की शुरुआत बेहद चुनौतीपूर्ण थी. गरीबी के कारण 9 साल की उम्र तक वे कभी स्कूल नहीं जा सके और जब सीधे छठी कक्षा में दाखिला हुआ, तो उन्हें परीक्षा का मतलब तक नहीं पता था. नतीजा यह हुआ कि वे हर विषय में फेल हो गए और कई विषयों में शून्य अंक मिले. लेकिन उनकी माँ ने एक अनोखा 'ठेकुआ वाला फॉर्मूला' अपनाया. उन्होंने शर्त रखी कि एक घंटा पढ़ाई करने पर दो ठेकुआ मिलेंगे. मीठे ठेकुओं के लालच में शुरू हुई यह पढ़ाई धीरे-धीरे जुनून में बदल गई और 9वीं कक्षा में वे पहली बार सभी विषयों में पास हुए. उनके पिता का अटूट विश्वास भी उनकी सफलता का आधार बना, जिन्होंने कभी उनकी असफलता पर हार नहीं मानी.

बिना किताबों के कैसे बने गोल्ड मेडलिस्ट?

डॉ. वर्मा के परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी थी कि पढ़ाई के लिए जरूरी किताबें तक खरीदना मुश्किल था. अपने बड़े भाई से प्रेरणा लेते हुए, जिन्होंने बिना किताबें खरीदे गोल्ड मेडल जीता था, डॉ. वर्मा ने भी इसी सादगी को अपनाया. वे क्लास में शिक्षकों के लेक्चर को इतनी एकाग्रता से सुनते थे कि उन्हें घर आकर पन्ने पलटने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी. हालांकि वे गणित के प्रोफेसर बनना चाहते थे, लेकिन एक शिक्षक की सलाह पर उन्होंने फिजिक्स को चुना, ताकि वे गणित और दुनिया को समझने के 'डबल आनंद' को एक साथ अनुभव कर सकें. इसी चुनाव ने उन्हें देश का सबसे चहेता भौतिकी शिक्षक बना दिया.

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 क्या नई तकनीक हमारी सोचने की शक्ति छीन रही है?

आज के दौर में जब छात्र पूरी तरह AI पर निर्भर हो रहे हैं, डॉ. वर्मा ने इसे एक गंभीर चेतावनी के रूप में लिया है. उनका स्पष्ट कहना है कि एआई की वजह से नई पीढ़ी की मौलिक सोचने की क्षमता घट रही है. उन्होंने एआई को खुला चैलेंज देते हुए कहा कि तकनीक हमें कभी नहीं हरा सकती, क्योंकि हम मनुष्य सृजन और अच्छे काम करना जानते हैं. उनके अनुसार, एआई केवल जानकारी का स्रोत हो सकता है, लेकिन वह उस गहराई और समझ की जगह नहीं ले सकता जो एक इंसानी दिमाग निरंतर अभ्यास और जिज्ञासा से विकसित करता है.

 क्या सफलता के बाद तामझाम जरूरी है?

इतनी बड़ी सफलता और देश के प्रतिष्ठित 'पद्मश्री' सम्मान मिलने के बावजूद डॉ. एचसी वर्मा की सादगी आज भी बरकरार है. उनके घर की नेमप्लेट पर आज भी 'पद्मश्री' का उल्लेख नहीं है और वे बिना किसी सुरक्षा या तामझाम के अकेले ही साक्षात्कार देने पहुंच जाते हैं. वे मानते हैं कि सीखना और परीक्षा में नंबर लाना दो बिल्कुल अलग बातें हैं. उनका संदेश बहुत स्पष्ट है कि बाहरी तड़क-भड़क से बचकर अपनी क्षमताओं पर भरोसा करना चाहिए. डॉ. वर्मा की जीवनगाथा यह साबित करती है कि अगर सीखने की ललक हो, तो संसाधन और प्रारंभिक असफलताएं कभी आपके रास्ते का कांटा नहीं बन सकतीं. 

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Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है....और पढ़ें

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