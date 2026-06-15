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हांगकांग के EDVentures 2026 में गलगोटिया विश्वविद्यालय का दबदबा, 10 देशों को पीछे छोड़ बनाई वैश्विक पहचान

गलगोटियाज विश्वविद्यालय ने 'द एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग' की ओर से आयोजित 'EDVentures 2026' में पहला स्थान प्राप्त किया है. वहीं, विश्वविद्यालय ने विश्व योगासन चैंपियनशिप में पांच मेडल पर कब्जा भी किया.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jun 15, 2026, 03:21 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 08:44 PM IST
हांगकांग के EDVentures 2026 में गलगोटिया विश्वविद्यालय का दबदबा, 10 देशों को पीछे छोड़ बनाई वैश्विक पहचान

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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