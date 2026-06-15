ग्रेटर नोएडा स्थित गलगोटियाज विश्वविद्यालय ने अपने नाम एक बड़ा रिकॉर्ड दर्ज किया है. 'द एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग' की ओर से आयोजित 'EDVentures 2026' कार्यक्रम में गलगोटियाज विश्वविद्यालय ने शीर्ष स्थान हासिल किया. इस प्रतियोगिता में दुनिया भर के विश्वविद्यालयों के युवा इनोवेटर्स ने संयुक्त राष्ट्र के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स (SDGs) से जुड़े समाधान पेश किए.
दरअसल, इस प्रतियोगिता में दुनिया भर के 10 देशों की कुल 19 टीमों ने हिस्सा लिया. इन टीमों का मुकाबला करते हुए गलगोटियाज विश्वविद्यालय की दो टीमों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व किया. गलगोटियाज यूनिवर्सिटी की दोनों टीमों ने आधुनिक शिक्षा व्यवस्था पर अपनी बेहतरीन रिपोर्ट के दम पर अंतरराष्ट्रीय पहचान हासिल की.
विश्वविद्यालय के छात्रों ने दिव्यांग (देखने में असमर्थ) छात्रों के लिए एक समाधान पेश किया है, जिसके लिए विश्वविद्यालय की टीम प्रोजेक्ट TACTO को प्रतियोगिता का सर्वोच्च सम्मान AWS Championship Prize मिला. इसके साथ ही इस उपलब्धि के लिए टीम को 7000 अमेरिकी डॉलर का पुरस्कार मिला.
प्रोजेक्ट TACTO का उद्देश्य दिव्यांग छात्रों के लिए कोडिंग और टेक्निकल शिक्षा को अधिक आसान और सुलभ बनाना है. आज के समय में दुनिया के कई हिस्सों में विशेषकर विकासशील देशों में दिव्यांग छात्रों को इंटरैक्टिव STEM (साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स) शिक्षा संसाधनों तक सीमित पहुंच मिल पाती है.
इसी समस्या के समाधान के लिए टीम की ओर से एक खास मशीन विकसित की गई है, जिसमें बटन, सेंसर और ऑडियो फीडबैक का उपयोग किया गया है. इस मशीन की मदद से छात्र छूने और आवाज के माध्यम से कोडिंग की बुनियादी जानकारियों को समझ पाएंगे.
इस प्रतियोगिता में गलगोटियाज विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के तृतीय वर्ष के छात्र गौरांग पंत, बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग (डेटा साइंस) की द्वितीय वर्ष की छात्रा श्रृष्टि मंडोलिया तथा बीबीए फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस की छात्रा काव्या सिंह ने किया.
इसके अलावा गलगोटियाज विश्वविद्यालय के एक अन्य छात्र स्टार्टअप Tekurious Pvt Ltd ने भी एक बड़ा इंपैक्ट छोड़ा. इस स्टार्टअप को प्रतियोगिता के ग्लोबल फाइनलिस्ट में जगह मिली. इस टीम ने वर्चुअल रियलिटी (VR) आधारित लर्निंग प्लेटफॉर्म पेश किया था, जिसकी मदद से पढ़ाई को अधिक रोचक, आसान और इंटरैक्टिव बनाने की कोशिश की गई है.
गलगोटियाज विश्वविद्यालय के प्रोजेक्ट TACTO के संस्थापकों ने इस सफलता पर खुशी जाहिर की है. फाउंडर्स की ओर से कहा गया कि दुनिया भर की टीमों के साथ मुकाबला करना और अपने आइडिया को वैश्विक पहचान मिलते देखना एक यादगार अनुभव था. हम कुछ ऐसा बनाना चाहते थे, जो दिव्यांग छात्रों के लिए सीखने की प्रक्रिया को और आसान बना सके. इस पहचान ने हमारे इस विश्वास को और मजबूत किया है कि नई टेक्नोलॉजी सार्थक सामाजिक बदलाव के लिए एक शक्तिशाली उपकरण बन सकती है.
प्रोजेक्ट TACTO के मेंटर और उद्यमी रचित माथुर ने छात्रों की उपलब्धि पर खुशी जताते हुए कहा कि शुरुआत में मैं इस टीम का मेंटर था, लेकिन समय के साथ ऐसा लगने लगा जैसे हम सह-संस्थापकों की तरह साथ काम कर रहे हों. बिजनेस मॉडल, रणनीति और प्रस्तुति को लेकर हमने कई बार लंबी चर्चाएं कीं. इस दौरान टीम का आत्मविश्वास और मेहनत काबिले तारीफ है. इस सफलता का पूरा श्रेय छात्रों को जाता है.
इस विशेष मौके पर गलगोटियाज विश्वविद्यालय के CEO डॉ. ध्रुव गलगोटिया ने बताया कि हमारे छात्रों ने ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर देश का प्रतिनिधित्व किया है, जिससे भारत का मान बढ़ा है. उन्होंने बताया कि ये मशीन दिव्यांग छात्रों के सामने शिक्षा को लेकर आने वाली चुनौतियों को खत्म करने और उनकी पढ़ाई आसान करने में मदद करने वाली साबित होगी.
विश्वविद्यालय के सीईओ ने यह भी कहा कि यह देखकर बेहद खुशी होती है कि हमारे छात्र दुनिया के प्रमुख विश्वविद्यालयों के साथ आत्मविश्वास के साथ कॉम्पटीशन कर रहे हैं. अपने विचारों के लिए अंतरराष्ट्रीय पहचान प्राप्त कर रहे हैं. हम लगातार ऐसा माहौल बना रहे हैं, जहां छात्रों को तकनीक, मेंटरशिप, वैश्विक अवसर, स्टार्टअप सहयोग और अपने विचारों को वास्तविक समाधान में बदलने का मौका मिल सके.
गौरतलब है कि EDVentures 2026 में दुनिया भर के अलग-अलग देशों के कई विश्वविद्यालयों ने हिस्सा लिया. इस लिस्ट में हांगकांग की द एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग, सऊदी अरब की किंग सऊद यूनिवर्सिटी, चीन की ईस्ट चाइना नॉर्मल यूनिवर्सिटी और बीजिंग नॉर्मल यूनिवर्सिटी, सिंगापुर की नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, इंडोनेशिया की यूनिवर्सिटास इंडोनेशिया, यूएई की अजमान यूनिवर्सिटी, द चाइनीज यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग तथा थाईलैंड की माहिदोल यूनिवर्सिटी शामिल रही.
गलगोटियाज विश्वविद्यालय के छात्रों ने विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 में 5 स्वर्ण पदक जीता है. यह क्षण केवल विश्वविद्यालय नहीं, बल्कि पूरे देश के किए गर्व से भरा है. बता दें कि यह प्रतियोगिता 4 से 8 जून 2026 के बीच अहमदाबाद के ईकेए एरिना में आयोजित की गई थी, जिसमें दुनिया के 79 देशों के 522 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था.
इस प्रतियोगिता में गलगोटियाज विश्वविद्यालय के छात्रों ने शानदार प्रदर्शन किया. यह योगासन चैंपियनशिप पहली बार आयोजित की गई, जिसको Yogasana Bharat, World Yogasana और Indian Olympic Association की मदद से आयोजित किया गया.
गौरतलब है कि गलगोटियाज विश्वविद्यालय ने सीड-स्टेज वेंचर कैपिटल फंड 247VC के साथ लंबे समय तक चलने वाली एक अहम पार्टनरशिप की है. विश्विद्यालय की ओर से बताया गया कि इस सहयोग के अंतर्गत Entrepreneurship & Venture Excellence (EVE) Program शुरू किया जाएगा.
इसका मुख्य उद्देश्य विश्वविद्याल में पढ़ने वाले छात्रों को स्टार्टअप को लेकर शसक्त करना और निवेशकों का मर्गदर्शन दिलाना है. इस पार्टनरशिप को लेकर विश्वविद्यालय और 247VC ने बताया कि यह कार्यक्रम छात्रों को केवल सैद्धांतिक ज्ञान तक सीमित नहीं रखेगा, बल्कि उन्हें वास्तविक स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करेगा.
गलगोटियाज यूनिवर्सिटी भारत की प्रमुख मल्टी-डिसिप्लिनरी (कई विषयों वाली) यूनिवर्सिटीज में से एक है, जो एकेडमिक एक्सीलेंस, रिसर्च, इनोवेशन, ग्लोबल सहयोग और इंडस्ट्री के हिसाब से शिक्षा के लिए जानी जाती है. 50,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स और 1,00,000 से ज़्यादा ग्रेजुएट्स के ग्लोबल एलुमनाई नेटवर्क के साथ, यूनिवर्सिटी ने टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप, इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग और असल दुनिया पर असर डालने वाले कामों पर केंद्रित एक तेजी से बढ़ता हुआ इकोसिस्टम बनाया है.
Quacquarelli Symonds की QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में गलगोटियाज यूनिवर्सिटी को 1201-1400 ग्लोबल बैंड में रखा गया. भारत में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में 15वीं और सभी यूनिवर्सिटीज में 43वीं रैंक मिली.
Times Higher Education वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2026 में यूनिवर्सिटी को 1201-1500 ग्लोबल बैंड में रखा गया और भारत में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में 27वीं और सभी यूनिवर्सिटीज में 65वीं रैंक मिली. यूनिवर्सिटी को NAAC A+ एक्रेडिटेशन भी मिला है, जो भारत की सबसे ऊंची इंस्टीट्यूशनल क्वालिटी रेटिंग्स में से एक है. अधिक जानकारी के लिए आप गलगोटियाज यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट www.galgotiasuniversity.edu.in पर विजिट कर सकते हैं.